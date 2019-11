Návrat Mečiara. Chce kandidovat v parlamentních volbách

Mečiar byl v sobotu v Trenčíně zvolen předsedou strany Slovenská liga. Do letoška se strana jmenovala Nový parlament. Mečiar, jemuž je 77 let, se do politiky vrací po sedmi letech. Podle jeho slov ho k tomu nutí situace v zemi. „Situace v této zemi nás nutí vrátit se,“ uvedl.

Když kandidoval Mečiar naposledy, a to za Lidovou stranu – Hnutí za demokratické Slovensko, získala jeho partaj jen 0,93 procenta hlasů. Mečiar byl přitom v 90. letech premiérem země.

V případě, že by se volby na Slovensku konaly nyní, vyhrála by vládní strana Směr – sociální demokracie, druhá by pak skončila koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko (PS)/Spolu. Za nimi by pak skončila strana bývalého prezidenta Andreje Kisky Za lidi. Podle všeho posiluje i strana Štefana Harabina Vlast. Spekuluje se dokonce i o tom, že strana by se mohla spojit s Kotleba – Lidová strana Naše Slovensko.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.