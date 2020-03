Návrh, který mohl spasit Česko, ohromil Zaorálek. Roušky bych koupil třeba v pekle, dodal. V ČT bylo dusno

reklama

Lubomír Zaorálek se hned na úvod omluvil za to, že si lidé musí roušky, které nesehnal stát, vyrábět doma svépomocí. „Pořád si ale myslím, že vláda i přes tento defekt dělá věci správně,“ hájil vládu. „Připadá mi, že to není fatální. Jak jsme to dneska hodnotili, tak stále jsme schopni to zvládnout,“ ujistil.

Jeho vládní kolega Karel Havlíček namítal, že „toto nemohl nikdo tušit“. Stejné problémy se prý řeší i v Číně, Německu nebo Británii. „Ten objem potřebných roušek všude ve světě je tak gigantický, že nemáme v zásadě šanci ho uspokojit. A teď je to jen o míře toho, kdy to doplníme. A je dobré, že se to z té Číny konečně začíná dovážet,“ řekl ministr Havlíček.

Česká vláda se podle něj „nechala napálit“, když uvěřila, že již zaplacené roušky budou dodány, a připouští, že za to by se občanům měla omluvit. „Omluvit se lidem musíme i za ta další opatření. Ale ta jsme dělali v dobré víře a v situaci, kdy nebylo zbytí,“ uvedl dále.

Musíme se podle ministra připravit na náročné období, jaké tu ještě nebylo.

Petr Fiala z ODS ale pro postup vlády omluvu nevidí. Kroky omezující svobodu lidí, jako je uzavření škol či obchodů, ODS podporuje a považuje za adekvátní. „Na druhé straně, co se týká materiálního zabezpečení, tak tam vláda úplně selhala,“ trvá na svém opoziční předák. Jde tu podle něj o zdraví a o životy a tam je třeba na selhání vlády upozornit.

„My jsme slyšeli od vládních politiků už od minulého týdne, jak budou, určitě budou. Ještě v sobotu pan premiér vykládal, jak osobně doveze respirátor každému, kdo ho nemá, a do dneška nejsou. Tak slyšíme další sliby.“

Vláda by podle něj měla přistoupit k politice otevřenosti a jasně lidem říci, jaké je situace, což dnes rozhodně nedělá. „Dokud si vláda nepřestane vymýšlet, tak si s tou věcí neporadíme,“ obává se.

Pak upozornil, že už na konci ledna poslanec ODS Bohuslav Svoboda vznesl dotaz, jak je vláda nachystána. „A pan ministr tady řekne, že to nikdo nevěděl a nikdo s tím nepočítal,“ kroutil pod rouškou hlavou.

Vláda nebyla schopna reagovat; a projevilo se to i později, když nebyla mnoho dní schopna zřídit krizový štáb a začít v nouzovém režimu nakupovat. „Nechci se vracet do minulosti, teď táhněme za jeden provaz. Ale abychom to mohli napravit, tak vláda musí hrát otevřenou hru, a to nehraje,“ skončil Fiala.

Opozici zastupovala ještě Markéta Pekarová Adamová. Ta podpořila vládní opatření a vyzvala lidi, aby je dodržovali a nehazardovali. „Na druhé straně je třeba pojmenovat, co bylo zanedbáno,“ trvá na svém. Již na konci ledna to opozice chtěla řešit. „A vláda to podcenila, zamázla tuto debatu, nechtěla s námi ani polemizovat, jestli stát je připraven, a za připravenost se vydávaly tisíce roušek, které nebyly. Takže toto je selhání vlády, to si musíme přiznat,“ trvá na svém.

Absurdní podle ní je, že nyní republiku zachraňují prodejny galanterie.

„Pan premiér říká, že jsme ve válce s virem. Tak je také třeba pojmenovat, že vojáci této války, tedy zdravotníci, jsou vybaveni tak, jako kdyby šli proti tankům s praky. A to je věc, která není ospravedlnitelná,“ myslí si předsedkyně TOP 09.

Ministr Lubomír Zaorálek souhlasí, že vláda by měla v této situaci informovat přesně a srozumitelně. Na dotaz moderátorky, zda se to daří, odpověděl: „No, pokud to nebylo dostatečné, tak to musíme zlepšit.“ Důvěra veřejnosti je podle Zaorálka zásadní.

Pak reagoval na námitky opozice, že on na konci ledna dotazy opozice na připravenost země projednávat chtěl. „My bychom měli ve vládě být jako jedna parta, teď to jinak nejde, ale sociální demokracie už čtrnáct dní dopředu požadovala zřízení krizového štábu, pod vedením ministra vnitra,“ zdůraznil.

Na dotaz moderátorky, proč se to nepodařilo prosadit, jen krčil rameny: Je nás tam pět. Zdůraznil, že Jan Hamáček chtěl už o čtrnáct dní dříve nouzový stav, aby bylo možné ovlivňovat výrobu v této zemi, a rovněž umožnit nestandardní nákupy.

„Protože tady vznikla rvačka, a v ní už standardní metody opravdu neplatí,“ popsal současnou situaci na světovém trhu s rouškami a zdravotnickým materiálem. „My jsme mohli získat čtrnáct dní náskoku. A kdybych měl tu možnost, tak bych to koupil i v pekle,“ zakončil ministr kultury.

Další dotaz nevyhnutelně musel mířit na ministra Karla Havlíčka, zástupce hnutí ANO. Ten na dotaz, zda hnutí ANO nešlo o to, aby získal větší vliv ministr za ČSSD, reagoval slovy, že se teď nesmíme nechat vyprovokovat.

„Pan předseda Fiala tady předvedl politologický výklad, krásný proslov, ale asi by nám více pomohl, kdyby se zapojil do té pomoci, a ne aby jen vykládal, co mohlo nebo nemohlo být.“

Vzpomíná si prý na jinou diskusi v Poslanecké sněmovně, jak po vyhlášení prvních přísných opatření reagovala opozice. „Já si vzpomínám, jak se nám váš pan kolega, myslím, že to byl poslanec Stanjura, vysmíval, že jsme zakázali letadla z Itálie, a do pěti dnů to měla celá Evropa,“ připomněl.

Vzpomněl také posměšný výstup poslankyně Miroslavy Němcové, když vláda uzavřela pro diváky biatlon v Novém Městě na Moravě.

A pak spustil: „Že jsme neměli krizový štáb, tak to neznamená, že jsme neměli krizové řízení. A měli jsme ho díky tomu, že to bylo řízeno vládou, bylo to řízeno premiérem,“ zdůraznil. Bezpečnostní rada státu je podle něj pouze poradní orgán na úrovni ministerských náměstků a jako taková plní svou roli pomocníka vlády.

„Je to o výsledcích. A výsledky jsou takové, že máme před zbytkem Evropy náskok,“ ocenil ministr.

Razantní, prozíravá a odpracovaná opatření české vlády jsou podle Havlíčka důvodem, proč dnes máme šíření koronaviru docela slušně pod kontrolou, což je diametrální rozdíl od ostatních evropských zemí.

„Doporučuji jedinou věc – více pracovat, více být v regionech, více komunikovat s námi,“ vzkázal opozici.

Petr Fiala rozšafně zareagoval: „Já nebudu komentovat ta slova pana ministra o mých výrocích, jen to svědčí o tom, že nemá žádné argumenty.“ Opozice se podle něj nehandrkuje, naopak se snaží podávat vládě pomocnou ruku. „Všem říkám, a řekl jsem to veřejně a opakovaně: Ano, chovejme se ukázněně, je to správné,“ zvýšil hlas do námitek Marcely Augustové.

Dnes na schůzce s premiérem chtěl slyšet, jak se bude situace vyvíjet, jaký je plán dalšího vývoje, jaká budou další opatření. Dokonce jej ujistil, že opozice je připravena vyjít vstříc a pomoci se schválením nezbytných opatření ve Sněmovně. „Ale pan premiér nám neřekl vůbec nic,“ popsal reakci Andreje Babiše.

Opozice je podle Fialy připravena pomoc, ale očekává, že s iniciativou přijde vláda, která má všechny informace.

Pekarová Adamová se přidala, že komunikace vlády s opozicí, která proběhla na schůzce s premiérem, se nejen nelepší, ale má spíše klesající úroveň. Opozice podle ní má připravené návrhy na pokrizovou obnovu ekonomiky.

„Chceme, aby byla odložena třetí a čtvrtá vlna EET. Ta se má týkat i lékařů, živnostníků a dalších skupin, které jsou touto situací zcela mimořádně postiženy, tak bych považovala za výsměch tuto vlnu neodložit. Nedovedu se představit, jak teď budou řešit, jak zapojit elektronickou pokladnu,“ kroutila hlavou předsedkyně TOP 09.

Dále navrhuje dočasně snížit odvody za zaměstnance na 50 procent, aby se ulevilo firmám.

„Pan premiér nám slíbil, že se ještě zamyslí nad EET. Ale na dalšími návrhy, a padaly jich tam desítky, vůbec nereagoval, mnohdy ani neodpovídal na otázky,“ popsala zvláštní průběh dnešního jednání.

Ministr Karel Havlíček reagoval: „Tady je spousta deklarací, nabízí se ruce. Ale to nám nepomůže a nepomůže to ani těm lidem, ani těm regionům,“ obává se. Petr Fiala to podle něj řekl zcela otevřeně: Co volič. „To je přesně to, o co mu jde. Pak je tady třeba pan poslanec Jurečka, taky opoziční poslanec. Ten nedeklaruje, nevyzývá, ale desetkrát denně mi zavolá, pošle mi esemesku, a ptá se, jestli něco nepotřebujeme. A já jsem přesvědčen, že on pro svůj region udělá desetinásobně více, než když nás pan Fiala vyzývá, deklaruje a podává pomocné ruce. Za pomocnou ruku si nic nekoupíme. Takže by všichni měli začít pracovat a něco konkrétního dělat,“ vyzval.

Lubomír Zaorálek trochu krotil vášně: „My musíme dneska spolupracovat všichni, nikdo nám nepomůže. Jsem pro klidnou, věcnou diskusi. Opozice má právo přijít se svými nápady. A my víme, že nakonec budeme muset přijít do Sněmovny, už proto, že budeme muset jednat o prodloužení nouzového stavu,“ řekl.

Ví, že ministerstva pracují a chystají velký program, který by přispěl k obnově země po skončení mimořádných opatření.

„Situace je mimořádná, a ta kooperace dnes musí být lepší, než byla kdykoliv v minulosti,“ vyzval ministr kultury. „Projdeme týdny, které budou těžké, tak se podle toho chovejme,“ vyzval.

Pak ještě Zaorálek odmítl odpovědět na otázku, zda souhlasí s premiérovým požadavkem na odvolání ředitele Nemocnice Na Bulovce. To patří do kompetence ministra zdravotnictví a Zaorálek si myslí, že v současné situaci by se každý měl věnovat tomu, v čem se vyzná, a ne komentovat věci, o kterých nic netuší.

„Já budu dále postupovat tak, jak jsem postupoval dosud. To není otázka volebního programu,“ reagoval pak Fiala na ostrá slova ministra Havlíčka. „Pan Havlíček tedy na mě útočí, místo aby řekl lidem, co tedy vláda pro lidi připravila,“ dodal zklamaně.

Odvolání ředitele nemocnice odmítl se slovy, že „vláda, která takovým způsobem selhala by neměla vytvářet ještě další zmatky odvoláním ředitele nemocnice“. I Pekarová se přidala: „Myslím, že v tuto chvíli by měl být odvolán někdo úplně jiný.“

Pak ještě jednou poprosila občany, aby dodržovali vyhlášená opatření. A poděkovala „všem, kteří jsou v první linii“. „Na nich teď tento stát stojí,“ vzkázala zdravotníkům, policistům a dalším vytíženým profesím.

