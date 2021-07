Názor velmi významného piráta. Patrik Nacher doufá, že si ho všichni přečtou, „aby se pak nedivili“

Piráti v EU chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. V Radě by tak chtěli odblokovat situace, kdy se proti nějakému návrhu postaví třeba jen několik zemí, nebo dokonce jediná. Tento podivuhodný nápad prozradil na svém twitteru europoslanec Marcel Kolaja. Jak se na toto prohlášení dívá Patrik Nacher ? „Já s tím bytostně nesouhlasím a zároveň jsem rád, že se Piráti tímto způsobem transparentně obnažili a ukázali, jaké jsou jejich skutečné plány a představy. Každý, kdo vidí realitu fungování Evropské unie, její historii, důvody jejího vzniku i našeho vstupu do ní, musí říci, že toto jsou nápady úplně ufonské,“ domnívá se.

Jednotlivé země Evropské unie jsou rozdílné. „Mají rozdílnou měnu, historii, jazyky, zvyklosti. Evropská unie je historicky postavená na maximalizaci snahy o hledání dohody a shody všech právě kvůli té rozdílnosti. Tím, že se hledá vždy kompromis, se ctí originalita a svébytnost každé z členských zemí. Salámovou metodou, že se v jednotlivých oblastech odřezává a dochází k přehlasování, se za mě popírá vznik Evropské unie, její důvody směřování,“ konstatuje.

Anketa Měla by mít Česká republika na Evropské radě i nadále právo veta? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10752 lidí Nacher . Pirátský europoslanec Kolaja u svého návrhu dokonce argumentuje tím, že takový Kraj Vysočina také nemá možnost blokovat rozhodnutí v národním parlamentu. Čímž vlastně přirovnává kraj v rámci jedné země jako by na stejnou úroveň nezávislého státu v rámci Evropské unie. Co si o tomto myslí poslanec hnutí ANO? „Myslím, že je tohle pokračování toho mimoňství. Argumenty pro to rušit právo veta a možnost přehlasovat Piráti nemají, protože by museli popřít důvod vzniku Evropské unie jakožto sdružení suverénních samostatných a často velmi odlišných zemí. Zrovna tyto dvě oblasti - daně a zahraniční politika - jsou nejdůležitější. Pan europoslanec použije příměr, který tahá za uši,“ podivuje se

Je však rád, že tyto názory zaznívají před volbami, a ne až po nich. „Že pan europoslanec je schopen srovnávat kraje v rámci jedné země a jednotlivé země. To je úplně mimo. Vedl jsem na twitteru debatu s panem europoslancem v domnění, že nakonec uzná, že je to trochu přitažené za vlasy a že chtěl jen rozvést tuto debatu. On ale na tom opravdu trval a obhajoval to. Pro mě je to něco neuvěřitelného, že to takto nechápe. Nebo naopak na druhou stranu je evropská integrace pro něj natolik důležitá, že popře fakt, že reprezentuje Českou republiku, logiku i selský rozum, aby dosáhl nějaké eurofederalistické konstrukce Evropské unie. Doufám, že si toto všichni přečtou a nebudou se pak divit. Tohle je názor velmi významného představitele Pirátů, který srovnává naprosto nesrovnatelné věci,“ upozorňuje.

„Dvojnásob komicky toto působí u Pirátů, kteří se permanentně zastávají menšin. Ale tady najednou v případě Evropské unie, když by bylo zrušené právo veta a nějaká země byla přehlasovaná, tak jim to právo menšiny najednou nevadí. Mně se líbí lidi, kteří hájí menšiny, často i sami proti sobě, jsou konzistentní. U Pirátů je opakovaně u těch témat vidět, že oni to mají selektivně. Menšiny berou moderním progresivistickým způsobem, oslovují tím mladé lidi z měst. Je to trendy a módní, byť je to někdy už za hranou. Zároveň ale v případě jiné menšiny - kdy by třeba ostatní přehlasovali tři země s jiným názorem - nehájí právo této menšiny, ale dokonce jdou aktivně proti tomu,“ všímá si.

Musíme se s covidem naučit žít, jinak to nedává smysl?