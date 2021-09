Ne, nepřeháním, jde o všechno, mával Fiala ukazováčkem. Propukla horká kampaň SPOLU

reklama

Anketa Je pro vás manželství homosexuálů důležité téma, podle kterého se bude rozhodovat ve volbách? Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě podpoří 1% Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě odmítne 88% Ne, není to důležité téma 10% Nevím 1% hlasovalo: 6637 lidí



„Přesně za dvacet dní se rozhodne o tom, v jaké zemi budeme žít, svedeme bitvu o charakter a budoucnost našeho státu. Ne pouze na jedno volební období, ale na dlouhé roky dopředu,“ začal pak říkat lídr uskupení a varoval před tím, že v případě úspěchů populistů a extremistů dojde k „rozhazování“ a „utahování šroubů“.



Podle něj však ještě existuje možnost spásy. „Nebo lidé dají přednost demokratickým silám a změně a Česká republika zůstane svobodnou, demokratickou a prosperující zemí,“ naznačil.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno



Přítomní Fialu obdařili potleskem, on na to se zdviženým ukazováčkem varoval, že rozhodně nepřehání. „Ne! Vůbec nepřeháním! Vůbec nepřeháním,“ řekl a vážně informoval, že „jde opravdu o všechno“.

Kritizoval, že se už nyní podle něj aktuální vláda inspiruje u východních států s autoritářskými režimy a podobnou atmosféru zavádí pomalu i u nás. Upozornil, že by situace ještě více eskalovala, kdyby ANO do vlády přibralo i komunisty a Okamurovu SPD.



„Fuj! Nééééé,“ zhrozili se přítomní v sále, jakmile Fiala vyřkl, že hrozí, že by šéf hnutí ANO mohl po volbách jít do koalice i s „extremisty“. A rozohnil se i sám lídr koalice, když nastínil, že bychom se kvůli extremistům mohli stát izolovanou a chudou zemí: „Nesmíme to dopustit v rámci sebe a našich dětí!“ burcoval.



Extremisté však nejsou jediný náš problém, podle Fialy kvůli hospodaření hnutí ANO a socialistů v rámci několika let hrozí, že naše republika bude muset vyhlásit státní bankrot.

Současnou ekonomickou praxi vlády označil za „populistické rozhazování“ a ptal se lidí, zdali vidí, kam se peníze půjčené za cenu extrémního zadlužení našeho státu daly? Ukázal, že například do rozmachu dálnic, které Babišova vláda slibovala, to není. „Rozházené“ peníze v budoucnu podle předsedy občanských demokratů způsobí, že za několik let nebudeme mít ani na chod zdravotnictví, školství či důchody.



„Jen příjemci několikamilionových dotací se nám budou hlasitě smát odněkud z francouzské riviéry, varoval.



„Zbavení se“ aktuálního vedení země nemá být jednoduché. „Mají obrovskou moc. Nakoupili média. Těší se podpoře ruských konspiračních serverů… ničí hodnoty! Rozvracejí vztahy! Uplácejí svoje voličské skupiny, záměrně staví děti proti rodičům a prarodiče proti vnukům, nic jim není svaté,“ znechutil se Fiala. Aktuální vedení země má mít za cíl prý jen „vysávání státních peněz“, a to i za cenu „rozkladu státu“. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Před tím, než začal jmenovat pět priorit koalice SPOLU, sdělil, že každá ze stran musela v rámci zapadnutí do uskupení učinit ústupky. „Stojíme před vámi jako tým. Společně s Markétou Pekarovou Adamovou a Marianem Jurečkou.“ Každá z našich stran musela udělat nějaký kompromis ve prospěch budoucnosti. Ale pochopili jsme, o co v naší zemi jde. A proto zde společně stojíme a ve vší pokoře – ale zároveň silně a hlasitě – vám nabízíme změnu,“ pronesl.



Hlavní prioritou SPOLU má být zamezit zvyšování daní, ale zároveň zastavit i zadlužování. „Ještě pořád stačí, když náš stát přestane vyhazovat peníze z okna. Za čtyři roky už by ale bylo pozdě,“ pokračoval předseda ODS se slovy o možnosti uspoření sta miliard z rozpočtu, aniž by to občané pocítili – zastavit chce například „nesmyslné dotace“ a hodlá rovněž zavést pevná ekonomická pravidla.



Fiala zmínil, že by chtěl zastropovat daňové břemeno, a tím zabránit, aby se mohly daně nad určité úrovně dostat i kdykoliv v budoucnu.

Druhou prioritou má být prozápadní orientace země a naše ukotvení v evropském prostoru. Fiala považuje za nutné navýšit rozpočet obraně na 2 %, k nimž jsme se zavázali v rámci NATO. „Nikoliv jen kvůli našim spojencům, zejména kvůli nám samotným!“ vyřkl.



Následně upozornil, že je třeba se zabývat blížícím se předsednictvím Česka EU. „Dlouhodobě tvrdím, že je Evropská unie přebyrokratizovaná a taky odtržená od reality – příkladem mohou být nejnovější návrhy ekologické politiky postavené na příkazech a zákazech, třeba návrh zakázat auta se spalovacími motory – a jsem si jistý, že naše vláda a zejména premiér mohli na evropském poli vyjednat lepší podobu takzvaného Green Dealu. Prostor pro to byl,“ vyjádřil se Fiala k Evropské unii. Řešením podle něj je stát se respektovaným členem EU, což prý ale nejde s „populisty a extremisty“.



Lídr SPOLU dále míní, že je třeba zjednodušit stavební zákon, aby se začaly stavět dostupné byty, hovořil o výstavbě až čtyřiceti tisíc bytů ročně. Fotogalerie: - Spolu v Pardubicích

Za důležitou ukázal rovněž nutnost modernizovat vzdělávání či digitalizovat veřejnou správu.



Závěrem pak Fiala zhodnotil, že pravdu mají i příznivci vlády, když tvrdí, že opoziční strany už v minulosti také vládly. „Dělali jsme chyby. Ano. Je to pravda. Stal jsem se členem a předsedou ODS v době, kdy tato strana odešla z vlády a čelila největší krizi důvěry ve své historii. My jsme ale poučeni a připraveni,“ zaznělo od Fialy.



Nakonec na pódium předseda ODS přizval svou manželku Janu a i ostatní lídry, načež se dal Jurečka do fotografování.



Psali jsme: „Feťák zevluje, děti se bojí. Romové v SPD.“ Okamura, jak zatím nemluvil. Vzbudí údiv Fiala umí věci zařídit, myslí si 7 procent příznivců ODS Vědomá likvidace v EU. Větru neporučili, říká Šichtařová. A už je problém „Doufali jsme ve víc, ale...“ Zatímco Fiala s Pekarovou opodál rozdávali noviny, my jsme v Liberci zpovídali kandidáty SPOLU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.