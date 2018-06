Ne, to nesouvisí s terorismem! hlásí Německo po dnešním útoku v Berlíně. Zde je VIDEO

Kolem šestnácté hodiny byl na tísňovou linku přijat telefonát zaměstnanců berlínské katedrály, kteří upozornili na muže, který v katedrále páchal výtržnosti. Následně se vyjasnilo, že muž ohrožoval ostatní návštěvníky nožem. Obavy měli zejména proto, že v neděli se v dómu tradičně sdružuje větší množství lidí.

„Šel jsem okolo katedrály, když přijelo mnoho ozbrojených policistů a pět sanitek. Policisté katedrálu uzavřeli, ale neposkytli nám žádné detaily toho, co se uvnitř stalo,“ uvedl pro média nizozemský turista Arjan Koenders, který natočil nahrávku, na které je vidět dění před katedarálou.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A