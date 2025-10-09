Evropská komise, nenechavši se odradit realitou, pracuje na 19. balíčku sankcí, který má konečně srazit ruskou ekonomiku na kolena. Jak ale nedávno vysvětlil Eyck Freymann ze Stanfordské univerzity na své přednášce, sankce Rusku sotva ublížily. Právě naopak. Západní sankce proti Rusku selhaly.
K tomuto závěru dospěl Eyck Freymann, Hooverovský stipendista na Stanfordské univerzitě v USA, na své přednášce pro Fairbank Center for Chinese Studies na Harvardově univerzitě. Skutečným tématem jeho přednášky bylo „Lavinové oddělování: Ekonomické plánování pro případ tchajwanské krize“, které se zabývalo ekonomickými důsledky konfliktu o Tchaj-wan mezi Čínou a USA nebo Západem.
Freymann se sankcí proti Rusku dotkl jen krátce a připomněl očekávání, která od nich Západ měl. „Bylo nám řečeno, že sankce uvalené na Rusko se zcela liší od všeho, co jsme předtím viděli. Někdo je nazval finanční atomovou bombou. Existovaly předpovědi renomovaných lidí, založené na renomovaných modelech, že se ruská ekonomika zhroutí během týdnů nebo měsíců.“ Tyto předpovědi se zjevně nenaplnily.
V této souvislosti Freymann ukázal „absolutně fascinující“ graf kurzu rublu vůči americkému dolaru (grafy jsou k zhlédnutí ZDE zhruba od 17. minuty). Po zavedení sankcí v únoru 2022 rubl „okamžitě ztratil polovinu své hodnoty“, protože se všichni snažili „dostat svůj kapitál z Ruska a uschovat ho někde jinde,“ rekapituluje Freymann tehdejší události.
Ruská centrální banka však přijala řadu „rozhodných opatření“, která situaci během několika týdnů stabilizovala. „Zvýšili sazby vkladů na 20 procent a omezili možnost vybírat peníze z banky a vyvážet je ze země,“ popisuje Freymann protiopatření přijatá centrální bankou v čele s Elvirou Nabiullinou.
Kromě toho byla přijata řada dalších „technických opatření“ ohledně exportérů a Moskva také generovala zvýšené příjmy díky rostoucím cenám ropy, pokračoval expert. Pro ilustraci tohoto bodu Freymann během své prezentace ukázal další grafy, protože je to důležité pro pochopení, „proč mnozí, kteří se zabývají sankcemi proti Rusku, je považují za neúspěch“.
Američan poté ukázal graf měsíčních příjmů Ruska z prodeje ropy a plynu. „Křivka je poněkud nepravidelná, ale jak vidíte, Rusko má příjem peněz zhruba stejný jako před invazí, ne-li více,“ poznamenal Freymann.
Poslední graf, který v této souvislosti ukázal, je možná také nejvýznamnější. Zabývá se reálnými příjmy, tj. mzdami ruských domácností upravenými o inflaci. „Jak vidíte, průměrný Rus si vede docela dobře,“ řekl Freymann, a vyjádřil tak pravdu, která je v Bruselu soustavně potlačována. Brusel připravuje 19. balíček sankcí proti Rusku.
Přesto v září 2022 předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že „ruský průmysl je v troskách“.
