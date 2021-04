Nechceš? Půjdeš. Hamáček se s Petříčkem nemaže. Zvláštní oznámení

Chystá se velká ministerská rošáda. Zaorálek půjde prý na zahraničí a za něj na kultuře nastoupí Birke. Petříčka údajně „vyřeší“ Hamáček. Kuriózní na celé věci je, že ji v podstatě „propálil” známý producent muzikálů a majitel divadla Oldřich Lichtenberg. A co na to všechno prezident Zeman?

Novým ministrem kultury se údajně stane poslanec a náchodský starosta Jan Birke ze sociální demokracie. Nastoupí prý za současného ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Informaci potvrdilo několik zdrojů. „Novým ministrem kultury bude jmenován Jan Birke, který ve funkci vystřídá Lubomíra Zaorálka. S panem Birkem se znám léta a jsem přesvědčen, že bude dobrým ministrem a vedení oblasti kultury se opět vrátí do správných rukou,“ prohlásil Oldřich Lichtenberg, producent, který je také majitelem pražského divadla Broadway.

Část umělců je se Zaorálkovou dosavadní prací na kultuře spokojená, jiní ale jeho odchod z čela resortu kultury vítají. Například Asociace hudebního průmyslu, která zaštiťuje kolem 50 subjektů, by změnu na postu ministra uvítala. „Luboš Zaorálek je hrobařem české kultury nebo minimálně té nedotované, takže myslím, že jakákoliv výměna na této pozici může být snad jen ku prospěchu,“ uvedl organizátor festivalu Hrady.cz Michal Šesták.

Lubomír Zaorálek by ale s ministrováním údajně nekončil a měl by z kultury přejít dokonce na zahraničí. Naopak současný šéf resortu zahraničních věcí Tomáš Petříček by měl vyklidit pole. Ministr vnitra Jan Hamáček tento víkend na stranickém sjezdu totiž zvítězil nad Petříčkem v souboji o křeslo předsedy ČSSD. „Jenom hlupák, jenom blbec by vstupoval do téže řeky třikrát,“ burcoval Tomáš Petříček delegáty sjezdu ČSSD proti vládnímu angažmá, když je lákal, aby ho volili za předsedu.

Nyní, po stranickém „souboji“, se měl Hamáček s Petříčkem sejít na schůzce a probrat s ním jeho účast ve vládě. „Těžko mohu říkat, že hlavní chybou ČSSD je být ve vládě, a současně v té vládě sedět. To je dilema, které pan ministr zahraničí má. To je dotaz, který mu položím: jestli hodlá tomu dilematu i nadále čelit, nebo si to sám nějak vyřeší,“ řekl těsně před setkáním Hamáček. A dodal: „Pokud to dilema nevyřeší pan ministr, budu ho muset vyřešit já.“

Podle dostupných informací to v tuto chvíli po jednání obou politiků vypadá, že to skutečně vyřeší Hamáček osobně a hned v pondělí navrhne premiérovi Petříčkovo odvolání a do nominace řádného nástupce, pravděpodobně tedy Zaorálka, se nechá pověřit řízením ministerstva zahraničních věcí sám.

K rošádě soc. dem. ministrů se už vyjádřil i prezident Zeman. Podle toho bude Jan Birke skvělým ministrem kultury. Odchod Petříčka z Černínského paláce prezident jistě také uvítá, pravděpodobně i kvůli Petříčkovu přílišnému liberalismu a časté kritice Číny a Ruska.

