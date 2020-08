Nedáme důchodcům! řekla Pekarová. No, ta to schytala. Zle

Slova šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v rozhovoru pro DVTV o tom, že pětitisícový příspěvek seniorům je „úplatek“, rozdmýchala silnou diskuzi. „Už je vám to, senioři, jasné? Celá opozice vámi opovrhuje. Všem ostatním by cpali vrchem spodem,“ okomentoval bývalý sociálnědemokratický poslanec Antonín Seďa. Právník Tomáš Tyl vzpomenul na to, jak politička „hladověla v kabátku za 20 tisíc, kdy celý týden statečně dokázala žít za stovku denně“ a poukázal, že zadlužit se v rámci Evropy pro Green Deal už poslankyni není tolik proti srsti.

„Podotýkám, bohužel,“ zaznělo z jejích úst. „To si nemůžeme dovolit, taková je realita,“ dodala ještě. Už dnes vláda počítá pro rok 2020 se schodkem půl bilionu korun, a to ukazuje, v jak špatném stavu česká ekonomika je. „Jsme zadlužení až po uši,“ zdůraznila.



„Přiznejme si. Je to proto, že za měsíc jsou volby, je potřeba si naklonit tuto obrovskou skupinu voličů a já pevně věřím tomu, že velká část z nich to vidí, že to je jenom úplatek, který se děje teď před těmi volbami za té cynické logiky – my vám dáme peníze, vy nám dejte své hlasy. Nic jiného se tady teď neděje. Je to jen uplácení,“ vypálila politička v rozhovoru.

Tato její slova následně nadzvedla mnoho lidí. „Ehm... Ano, chápu – zadlužit se v rámci Evropy pro ‚Green deal‘ = no problem, jasňačka, vivat Gréta! Zavázat se k ručení za dluhy Řecka, Itálie, Španělska, protože tak rozhodla Angela s Macronem = ještě, že to přišlo, už jsme na to čekali, samozřejmě no problem. Poslat miliony do Běloruska na jeho ‚osvobození‘ = půjčíme klidně i přímo Sorošovi, kdyby měl málo, no problem. Financovat mise NATO v Mali nebo kdekoliv se řekne = jupííí, hurááá! Kde je problém?! Dát něco našinci = hrozné zadlužení, smrt hlady za rohem a strááášnýýý problém!“ ukázal na političky dvojí metr právník Tomáš Tyl.

Jsme zadlužení až po uši, nemůžeme si dovolit takto neuváženě rozhazovat. Jestli někdo měl jistotu, že mu přijde to, na co má nárok, jsou to důchodci.

Ostře se vyhradil i bývalý ministr práce Zdeněk Škromach (ČSSD). „Už je vám to, senioři, jasné? Celá opozice vámi opovrhuje. Všem ostatním by cpali vrchem spodem,“ podotkl s tím, že: „Kalouskových 30 Kč měsíčně nebyla náhoda.“



„Opravdu asociální předsedkyně politické strany,“ připojil bývalý sociálnědemokratický poslanec Antonín Seďa. Seniorům vzkázal, aby si slova předsedkyně dobře zapamatovali: „Tenhle výrok by si měli všichni současní i budoucí senioři zapamatovat. Tož tak.“

A poté doplnil: „Ekonomové by neměli řídit politiku v České republice. Když slyším prezidenta ČNB či jiné ekonomy, kteří kritizují nejen jednorázové navýšení penzí, ale i zrušení superhrubé mzdy, pak jim připomenu, že nebyli kritičtí k pomoci firmám, podnikatelům či živnostníků. Nebyli kritičtí k navyšování státního schodku na 300 a později na 500 miliard korun. A také jim připomenu, že to byla ČNB, která tím, že udržovala umělý kurz koruny na 27 Kč za 1 Euro, okradla seniory a zaměstnance o jejich úspory a peníze. A je to ČNB, keré se nedaří udržet inflaci pod 2 %, a tak dnes máme jednu z nejvyšších inflací v EU. A platí, že to byli současní senioři, kteří svojí prací zbudovali to, na čem dnes Česká republika staví. Lidé, probuďte se a volte ty, kteří hájili a hájí vaše oprávněné zájmy.“



Seďa tak kromě předsedkyně TOP 09 kritizoval i guvernéra České národní banky Jiříh Rusnoka. „Rozdat 74 miliard v době, kdy víme, že naše rozpočty jsou a budou napjaté, je docela hazard,“ spustil Rusnok v Otázkách Václava Moravce. „Jsou to zbytečně vyhozené desítky miliard korun. Do nekonečna budeme mít deficit 100 miliard korun,“ kritizoval.



Podle Rusnoka je hazardem zejména zrušení superhrubé mzdy, a tím i snížení daně z příjmu hazard. Zrušením superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent, které plánuje vláda, totiž přijde státní rozpočet ročně o 74 miliard. Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



A Tomáš Tyl si po výrocích Adamové vzpomenul i na „experiment“, kdy zkoušela žít ze životního minima.



„Jídlo pro mě až takový problém nebyl. Je to ale o tom, že šetříte, skutečně plánujete každý výdaj, kupujete levnější věci a potraviny ve slevách,“ tvrdila tehdy politička.



„Vzpomínáte si na tuhle trapárnu?!“ ptá se Tyl a poznamenává: „Já bych ještě rád připomněl, jak paní Adamová krutě hladověla v kabátku za 20 tisíc, kdy celý týden statečně dokázala žít za stovku denně. Akorát teda neplatila nájem, žádné služby, elektřinu, vodu, nic si nekupovala na sebe, všechno, co potřebovala, již měla, a tak jí na konci zbylo skvělých 80 Kč. A taky objevila veřejnou lednici, do které dokonce přidala mouku. Dojetím jsem zamáčkl z oka se deroucí kroupu...“

Během svého rozhovoru v DVTV však již zřejmě poslankyně na týden za stovku denně zapomněla. Zhodnotila totiž, že vláda Andreje Babiše (ANO), která jde svým jednorázovým příspěvkem nad rámec této valorizace, dle ní nechává důchodce žít na úkor dnešních dětí, které to budou jednou splácet. A tohle prý nechce vidět. Nechce vidět, že si nemůžeme žít nad poměry. Pokud takto budeme žít, je prý třeba vědět, že nám budou chybět peníze na kvalitní zdravotnictví a kvalitní sociální služby, které jsou pro seniory také potřebné.



