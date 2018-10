Nejasnosti kolem vzácné oční nemoci pokračují. Je tu další případ mámy bojující s pojišťovnou o léčbu pro syna

ParlamentníListy.cz před nedávnem informovaly o sporu Moniky Hutníkové s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou právě ve věci proplacení operativního zákroku CXL u jejího syna trpícího vzácnou chorobou očí zvanou keratokonus, při které dochází k postupnému hroucení rohovky a v důsledku i k postupnému zhoršování zraku.

Keratokonus postupuje různou rychlostí. Progrese může být ale i velmi rychlá, zhoršení zraku dramatické. Vše nasvědčuje tomu, že u syna Hutníkové tomu právě tak bylo. Přesto největší zdravotní pojišťovna v Česku trvala na tzv. konzervativní léčbě a v případě nevratného zhoršení zraku navrhovala stav řešit transplantací rohovky.

Hutníková nicméně spor s VZP u městského soudu v Praze vyhrála a aktuálně dokonce plánuje žalovat pojišťovnu o finanční odškodnění. Ve sporu ji za společnost PwC Legal zastupuje renomovaný expert na zdravotní právo Ondřej Dostál (rozhovor s Ondřejem Dostálem na serveru ParlamentníListy.cz o zdravotnictví v Česku zde).

Případ, o kterém ParlamentníListy.cz psaly, zaujal i majitele TV Barrandov a moderátora Jaromíra Soukupa, který v jednom ze svých pořadů řádně „podusil“ politiky specializující se na oblast zdravotnictví.

Případ jako „přes kopírák“

Jenže podle aktuálních informací a dokumentů, které máme k dispozici, Hutníková není jediná, která vede s českou zdravotní pojišťovnou takový spor kvůli odmítnutí proplacení operativního zákroku CXL ve věci onemocnění očí u jejího syna.

Druhou takovou ženou s takřka identickým sporem je Jana Bémová ze Smržovky. I v jejím případě se jedná o proplacení zákroku pro jejího syna, které pojišťovna odmítla. Podobně jako v případě Hutníkové se i experti této pojišťovny neztotožnili se stanovisky odborníků z řad lékařů, kteří jejího syna léčili a vyšetřovali. Jen ta zdravotní pojišťovna, které se to týká, je jiná, jedná se o Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra.

„Syn začal v roce 2014 špatně vidět. Po vyšetření na očním v Jablonci nad Nisou bylo zjištěno, že se mu v levém oku něco děje, ale ještě lékařka nebyla schopná zjistit, co,“ sdělila k případu svého syna Jana Bémová redakci ParlamentníchListů.cz. Při kontrole, která následovala, byl ale synovi Bémové diagnostikován obávaný keratokonus, tedy postupné hroucení rohovky a zhoršování zraku. Nemoc postupovala rychle. „Za pět měsíců se mému synovi zhoršil zrak o čtyři dioptrie,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Bémová.

Se závěrem, který udělali lékaři, se ale pojišťovna neztotožnila. Následoval scénář, který by se dal bez nadsázky pokládat za paralelu s příběhem Hutníkové. Lékařka poslala Bémovou se synem ke specialistům do Prahy, kteří stanovili termín operace, zákrok CXL, cross linking. Vzhledem k tomu, že zákrok není v úhradové vyhlášce, platila Bémová sama částku ve výši 24 tisíc korun za provedení operace na obou očích. Nemocnice žádala o to, aby byl zákrok proplacen. Nicméně pojišťovna žádosti nevyhověla. Jak poznamenává Bémová, lékaři ve Vinohradské nemocnici přitom „jednoznačně rozhodli, že cross linking je jediný způsob, jak synovi zachránit zrak alespoň v omezeném rozsahu“.

Ačkoliv je keratokonus onemocněním nevratným, takzvaná konzervativní léčba této poruchy i v současnosti počítá s korekcí prostřednictvím brýlí či kontaktních čoček. A právě k tomuto přístupu se navzdory dramatického zhoršení zraku syna Bémové v rekordně krátké době zdravotní pojišťovna přiklonila.

„Taková blbost, speciální čočky se dělají přímo na míru toho oka a když je tam progres jako u mého syna, tak by se za čas musely dělat nové, nemoc by se stejně nezastavila, syn by oslepl,“ sdělila matka nemocného ParlamentnímListům.cz. Čočky by navíc Bémová dle svého názoru musela rovněž platit ze svého.

Bémová se nicméně nevzdala a zařídila si právníka. Rovněž vstoupila do kontaktu s Monikou Hutníkovou, která nedávno spor se zdravotní pojišťovnou v takřka totožné záležitosti u Městského soudu v Praze vyhrála. Podle Hutníkové vykazuje to, jakým způsobem pojišťovna případ Bémové řeší, jistou podobnost s jejím vlastním.

A nejasností kolem toho, zda by zákrok CXL měl být z běžného zdravotního pojištění proplácen, či nikoliv, rozhodně není málo. Jak ParlamentníListy.cz již dříve informovaly, Ministerstvo zdravotnictví je toho názoru, že by zákrok CXL měl být zákrokem z veřejného pojištění propláceným, a nikoliv zákrokem, o jehož proplacení by se mělo žádat přes mimořádnou žádost. I přesto však operativní zákrok stále není začleněn v běžné úhradové vyhlášce, takže jiná možnost než mimořádná žádost tak prakticky nezbývá.

Nejasnosti kolem vzácné oční choroby....

Jana Bémová rovněž disponuje odpovědí od Ministerstva zdravotnictví, kterou si vykládá tak, že vyznívá pro pojišťovnu nepříznivě. Její znění mají k dispozici rovněž i ParlamentníListy.cz. „V případě, že byl váš syn řádně ošetřujícím lékařem příslušné odbornosti indikován k provedení CXL, měl mu tento výkon být proveden bez jakékoliv úhrady,“ stojí v odpovědi Ministerstva zdravotnictví Janě Bémové. „Z žádného právního předpisu neplyne, že by byl z nároku pojištěnce vyňat či jinak omezen,“ píše se dále v dopise ministerstva.

Bémová nicméně za operaci platila na místě. „Co mě ale fakt dostalo je, že ministerstvo v odpovědi píše, že od nás nemocnice vybírala peníze za zákrok neoprávněně, že si to má řešit s pojišťovnou a my jsme neměli platit nic. Jenže kdybychom nepředložili doklad o zaplacení, tak synovi tu operaci prostě neprovedou a on by oslepl,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Bémová.

Vývoj celého případu budou ParlamentníListy.cz nadále sledovat.

autor: Jonáš Kříž