Jedním z obvinění, kterému Pavluščyk čelí, je, že současný postup kontroly majetkových přiznání úředníků je neúčinný. Do roku 2023 kontrolovali zaměstnanci NACP majetková přiznání výhradně manuálně, poté agentura přešla na „automatizovaný“ systém, ve kterém je většina přiznání kontrolována počítači. V některých případech jsou přiznání stále kontrolována manuálně, pokud existuje podezření na porušení. Tyto automatizované kontroly byly kritizovány protikorupčními dozorčími orgány a Evropskou komisí. Odborníci tvrdí, že jsou čistě formální a neodhalují nesrovnalosti.
Pavluščyk tvrdí, že jeho úřad musí kontrolovat majetky napříč skupinou úředníků. Říká, že kdyby se zaměřoval jen na členy vlády nebo podobné tváře, o což by stála veřejnost, stovky tisíc úředníků nebudou prověřeny vůbec.
V roce 2025 úřad dokončil 970 kompletních manuálních kontrol majetkových přiznání a identifikoval nepřesnosti v hodnotě 3,8 miliardy hřiven (86 milionů dolarů) a nalezl důkazy o nezákonném obohacení v hodnotě 463,2 milionu hřiven (10,5 milionu dolarů).
„V 56 % ručně kontrolovaných majetkových přiznání se vyskytovaly buď nepřesnosti, nebo byl nalezen neoprávněně získaný majetek,“ upozornil server Kyiv Independent. A v roce 2025 prý soudy vydaly 12 rozsudků v trestních věcech, v nichž úřad identifikoval v majetkových přiznáních nepravdivé informace.
„Kromě obvinění z nečinnosti je agentura také přímo zapletena do nahrávek zveřejněných protikorupčním úřadem v rámci vyšetřování korupce ve státním jaderném monopolu Energoatom a v obranném průmyslu,“ pokračoval server The Independent v narážce na podnikatele Tymura Mindiče, kterého nechvalně proslavily zlaté záchody. Jeden z podezřelých, Dmytro Basov, údajně v květnu 2025 agentuře dal úplatek 20 000 dolarů. Má to dokládat nahrávka NABU (Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny).
Agentura se také dostala pod palbu kritiky za to, že neprověřila ani neidentifikovala žádná porušení v daňových prohlášeních lidí podezřelých v případu korupce v Energoatomu, včetně bývalého ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka. Haluščenko byl v únoru obviněn z praní špinavých peněz a organizovaného zločinu. Jeho prohlášení byla v letech 2021 a 2024 automaticky kontrolována počítači a nebyla zjištěna žádná porušení.
Není přitom bez zajímavosti, že v letech 2008 až 2015 pracoval pro bezpečnostní službu Ukrajiny (SBU).
Agentura Reuters upozornila, že ukrajinské úřady provedly v 16 regionech desítky prohlídek současných i bývalých odvodních úředníků podezřelých z korupčních trestných činů. Především z korupce spojené s náborem vojáků. Policie uvedla, že zabavila peníze, auta a motocykly a podala více než 150 správních obvinění za porušení, jako je nezákonné obohacení a falešné prohlášení o majetku. „Tyto operace nejsou zaměřeny pouze na odhalení ojedinělých případů korupce, ale na systémové očištění náboru (vojáků),“ oznámila policie.
Podle serveru Kyiv Post je v odhalování korupce aktivní i Účetní komora Ukrajiny. Ta prý začíná provádět aktivní audity a bude hledat mezery v systému.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
