Korupce na Ukrajině: Kontrolovali peníze. Takto dopadli

05.05.2026 10:40 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Na Ukrajině vedle bojů pokračuje i vyšetřování korupčního skandálu kolem státní energetické firmy Enerhoatom a podnikatele Tymura Mindiče, v souvislosti s nímž se hovořilo i o zlatých záchodech. Pozornost se nyní zaměřila také na Národní agenturu pro prevenci korupce (NACP). A to není vše – Ukrajinci řeší i korupci spojenou s náborem vojáků do armády.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Dolary

Viktor Pavluščyk, šéf ukrajinské Národní agentury pro prevenci korupce (NACP). Do své současné funkce byl jmenován komisí zahrnující nezávislé zahraniční experty v rámci ukrajinských protikorupčních reforem v roce 2024. Ale dnes se podle serveru Kyiv Independent dostává do problémů. Sílí vůči němu kritické hlasy jak ze strany dalších ukrajinských protikorupčních orgánů, tak z řad veřejnosti.

Jedním z obvinění, kterému Pavluščyk čelí, je, že současný postup kontroly majetkových přiznání úředníků je neúčinný. Do roku 2023 kontrolovali zaměstnanci NACP majetková přiznání výhradně manuálně, poté agentura přešla na „automatizovaný“ systém, ve kterém je většina přiznání kontrolována počítači. V některých případech jsou přiznání stále kontrolována manuálně, pokud existuje podezření na porušení. Tyto automatizované kontroly byly kritizovány protikorupčními dozorčími orgány a Evropskou komisí. Odborníci tvrdí, že jsou čistě formální a neodhalují nesrovnalosti.

Pavluščyk tvrdí, že jeho úřad musí kontrolovat majetky napříč skupinou úředníků. Říká, že kdyby se zaměřoval jen na členy vlády nebo podobné tváře, o což by stála veřejnost, stovky tisíc úředníků nebudou prověřeny vůbec.

V roce 2025 úřad dokončil 970 kompletních manuálních kontrol majetkových přiznání a identifikoval nepřesnosti v hodnotě 3,8 miliardy hřiven (86 milionů dolarů) a nalezl důkazy o nezákonném obohacení v hodnotě 463,2 milionu hřiven (10,5 milionu dolarů).

„V 56 % ručně kontrolovaných majetkových přiznání se vyskytovaly buď nepřesnosti, nebo byl nalezen neoprávněně získaný majetek,“ upozornil server Kyiv Independent. A v roce 2025 prý soudy vydaly 12 rozsudků v trestních věcech, v nichž úřad identifikoval v majetkových přiznáních nepravdivé informace.

„Kromě obvinění z nečinnosti je agentura také přímo zapletena do nahrávek zveřejněných protikorupčním úřadem v rámci vyšetřování korupce ve státním jaderném monopolu Energoatom a v obranném průmyslu,“ pokračoval server The Independent v narážce na podnikatele Tymura Mindiče, kterého nechvalně proslavily zlaté záchody. Jeden z podezřelých, Dmytro Basov, údajně v květnu 2025 agentuře dal úplatek 20 000 dolarů. Má to dokládat nahrávka NABU (Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny).

Agentura se také dostala pod palbu kritiky za to, že neprověřila ani neidentifikovala žádná porušení v daňových prohlášeních lidí podezřelých v případu korupce v Energoatomu, včetně bývalého ministra energetiky a spravedlnosti Hermana Haluščenka. Haluščenko byl v únoru obviněn z praní špinavých peněz a organizovaného zločinu. Jeho prohlášení byla v letech 2021 a 2024 automaticky kontrolována počítači a nebyla zjištěna žádná porušení.

Kromě Haluščenka se prý objevily otázky ohledně přístupu agentury k auditu bývalého šéfa kanceláře Zelenského Andrije Jermaka, který v listopadu rezignoval. Od února do května 2025 agentura provedla kompletní manuální kontrolu Jermakova majetkového přiznání. Byly zjištěny drobné nepřesnosti, ale nebyla zjištěna žádná porušení zákona.

Není přitom bez zajímavosti, že v letech 2008 až 2015 pracoval pro bezpečnostní službu Ukrajiny (SBU).

Agentura Reuters upozornila, že ukrajinské úřady provedly v 16 regionech desítky prohlídek současných i bývalých odvodních úředníků podezřelých z korupčních trestných činů. Především z korupce spojené s náborem vojáků. Policie uvedla, že zabavila peníze, auta a motocykly a podala více než 150 správních obvinění za porušení, jako je nezákonné obohacení a falešné prohlášení o majetku. „Tyto operace nejsou zaměřeny pouze na odhalení ojedinělých případů korupce, ale na systémové očištění náboru (vojáků),“ oznámila policie.

Podle serveru Kyiv Post je v odhalování korupce aktivní i Účetní komora Ukrajiny. Ta prý začíná provádět aktivní audity a bude hledat mezery v systému.

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ukraines-anti-graft-agency-chief-clashes-with-civil-society-over-inefficiency-political-bias-accusations/

https://www.kyivpost.com/opinion/75014

https://www.reuters.com/world/ukrainian-police-raid-dozens-draft-officials-over-suspected-corruption-2026-05-04/

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

