Nejdřív „vychcanost“. Teď „vysírání“. Václavu Klausovi ml. už došla slušná slova

Poslanci jsou podle něj různí. Velká většina z nich by chtěla více peněz, ale jen málokdo je prý takový střelec jako Petr Pávek ze STAN, aby to řekli otevřeně. Pak je ve sněmovně skupina poslanců, kteří jsou zajištěni tak, že je jim těch pár tisíc, o které se vede spor, úplně jedno.

Klaus přiznává, že i on sám patří díky své profesní minulosti mezi tyto „zajišťěné“, i když tam jsou prý i mnohem bohatší. „Je naopak řada poslanců, která nikdy nepracovala či za pár korun a i současný plat je pro ně královský,“ dodává.

Pokud jde o kluby, Piráti prý navrhují aby poslancům bylo přidáno 10 procent a navrhují k tomu zvláštní zákon. SPD navrhuje nárůst platů zmrazit úplně. „Ostatní kluby chtějí automat – nějaký násobek čehosi, myslím mezd ve státní správě,“ popisuje představy kolegů. Tuto představu prý většinové sdílí i poslanci ANO, ale v tomto klubu je to složitější. „Nakonec bude hlasovat podle toho, jak se vyspí předseda vlády a co poradí mediální poradci,“ vysvětluje poslanec Klaus.

A jak to vidí on sám? Lidi podle něj nejvíc štve to, že si poslanci o svých platech rozhodují sami, nikoliv jejich výše. „Mne to taky štve a zařekl jsem se, že o tom hlasovat nikdy nebudu, ani nahoru, ani dolů, ani nikam. Celý život, když se jednalo o mé mzdě či odměnách, jsem chodíval za dveře,“ prozradil.

CELÝ KOMENTÁŘ VÁCLAVA KLAUSE

Proto by nejraději viděl zákon, podle kterého by mzdy poslanců určoval ministr financí, kancléř Sněmovny, nebo kdokoliv jiný, než poslanci sami.

Pak přidal příběh poslance Ventruby, který jako neurochirurg celý život operoval nádory na mozku. Vydělal si tím velmi slušné peníze, a dnes už nemusí nic řešit. Klaus prozrazuje, že právě tento profesor s životním nadhledem vystupuje velmi rozumně a umírněně. „Kdyby byly všichni jako on – nemáme třicet dalších kravských zákonů,“ myslí si. A dává k zamyšlení, zda by vyšší poslanecký plat nenalákal více takových osobností.

Jako protiargument ale předložil svou zkušenost s řadou jiných poslanců: „Ale na druhou stranu máme řadu poslanců, kteří nikdy nepracovali, jen někde dělali aktivisty, vysírali v akademických senátech a podobně,“ popsal.

Václav Klaus nejde ve svých komentářích pro ostré slovo daleko nikdy. Nedávno se na sociální síti rozčiloval nad „vychcaností až za hrob“ některých svých kolegů, kteří podporovali před volbami do senátu s výhledem na snadnější zisk křesla společné kandidáty, kteří kolikrát neměli s ODS nic společného. Nejděsivějším byl pro Klause rektor brněnské univerzity Mikuláš Bek. „Podporovat ‚nezávislé‘ sluníčkářské šíbry – Bek (Brno), Fischer (P12), mě však nedonutí ani hlavní kancelář. Politika se má dělat principiálně, nikoli vychcaně až za hrob,“ napsal poslanec ODS.

Nakonec Klause ohledně platů poslanců zaujala myšlenka, že by se poslancem mohl stát pouze člověk, který bude mít svou mzdu za celé čtyři roky „předplacenou“ na odvedených daních. Případně, pokud by se ozval křik, že je to protiústavní, by zavedl pro výpočet poslanecké mzdy podobná pravidla, jako pro výpočet důchodu.

„Lidé, kteří pracovali pro republiku a odvedli miliony na daních – ať mají klidně strop 150 tisíc měsíčně, aby si šli do Sněmovny vůbec sednout. Kdežto lidi, co zatím pro republiku neodpracovali nic – tumáš průměrnou mzdu 25 000 a hlasuj,“ vylíčil svou představu.

