Nejen Staněk? Babišova vláda se může rozpadnout i bez něj. Zeman promluvil

S ohledem na hospodářský vývoj není velký prostor pro snížení deficitu státního rozpočtu na příští rok ani na splnění dodatečných požadavků ministrů. Novinářům to dnes po jednání poradního sboru prezidenta Miloše Zemana řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). K rozpočtu se ústy svého mluvčího vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Informovala o tom ČTK.

Navrhovaný deficit 40 miliard korun podle ní Zeman vzal na vědomí a nijak ho nekomentoval. S ministryní se shodl, že by bylo potřeba zvýšit investice.

Schillerová uvedla, že s úpravami návrhu rozpočtu musí počkat na zpřesněnou makroekonomickou prognózu, kterou by měla dostat na konci července. „Já budu velmi ráda, když bude stejná jako dubnová,“ podotkla ministryně. V dubnu ministerstvo předpokládalo, že by měl příští rok hrubý domácí produkt růst o 2,4 procenta.

S ohledem na hospodářské zpomalení Schillerová nevěří tomu, že by bylo možné splnit požadavky ministerstev na další výdaje. „Už dnes vím, že manévrovací prostor není velký, že je spíš minimální. Určitě požadavky, které náš koaliční partner má, je nemožné uspokojit,“ řekla. Koaliční ČSSD podle ní požaduje dodatečných 18 miliard, z toho 11 miliard Ministerstvo práce. S jednotlivými ministry bude Schillerová o jejich požadavcích jednat v srpnu.

Ministři za ČSSD se při jednání vlády o návrhu rozpočtu zdrželi, podle nich Ministerstvo financí nezohlednilo jejich programové priority. Proti návrhu se postavila i KSČM, která menšinový kabinet ANO a ČSSD toleruje, komunisté požadují snížení schodku o deset miliard. Schillerová dnes řekla, že považuje za prioritní najít shodu na rozpočtu v koalici. Teprve poté chce jednat o případné podpoře s dalšími stranami a věří, že nakonec podporu najde. „Určitě nikdo z nás nechce rozpočtové provizorium,“ řekla.

Ministryně dnes se Zemanem a jeho poradním týmem jednala také o struktuře rozpočtu. S prezidentem se shodla, že by měla zájem o zvýšení investic na úkor spotřeby. „Shodovali jsme se všichni, že by bylo potřeba navýšit investice, že by měly být prioritou. Zvlášť s ohledem na zpomalující ekonomiku, protože investice podporují ekonomický růst,“ řekla.

Na sociální síti si šéfka státní kasy jednání s prezidentem pochvalovala.

Před novináři obhajovala svůj požadavek, aby ministerstva výrazně snížila počet úředníků a hledala i další úspory. V tom ji podpořil i Zeman. „Expertní tým prezidenta republiky vyslovil plnou podporu úsilí ministryně financí Aleny Schillerové zabránit neodůvodněným výdajům a plýtvání a úsilí hledat příjmové rezervy včetně odstranění neodůvodněných daňových výjimek,“ uvedl na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

