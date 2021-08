Nejmladší lidovec v historii? SPOLU představilo mladé. Je z toho VIDEO

reklama

Anketa Kolik dle vás existuje pohlaví? Jen dvě 99% Víc než dvě 1% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 3229 lidí

„Protože jsem véééélkýýýý příznivec mládí v politice i vedení země, zeptal dnes jsem se těchto mladých nadějí ODS, lidovců a TOP 09, na které místa kandidátky do PS je spolustraníci umístili. A zda netouží přece jen po více volitelných místech,“ napsal Bartoniček na svém twitteru a přiložil video, kde se politických nadějí ptá.

„Já jsem dvacátá, já jedenáctá, já mám číslo dvacet sedm,“ spustili politici. Těm prý nevadí, že mají takto vysoká čísla, protože před nimi jsou samí zkušení politici, od kterých se alespoň mohou učit. „Navíc celkem za koalici SPOLU máme na 80 mladých kandidátů, takže naše koalice dává prostor mladým lidem,“ dodali mladí politici s tím, že jsou jeden velký tým a na podzim určitě zvítězí ve volbách.

„Čtyřka, nejmladší lídr lidovců v historii, mě už ta strana dát výš opravdu nemohla,“ dodal spokojený Radovan Gaudyn, předseda Mladých lidovců.

Protože jsem véééélkýýýý příznivec mládí v politice i vedení země, zeptal dnes jsem se těchto mladých nadějí ODS, lidovců a TOP 09, na které místa kandidátky do PS je spolustraníci umístili. A zda netouží přece jen po více volitelných místech. Více brzy na ?@Aktualnecz? pic.twitter.com/ACd9HeLcgt — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 4, 2021

Toho pak Bartoníček dále vyzpovídal v souboji s předsedou Mladých sociálních demokratů Lukášem Ulrychem. „Když jsem dnes na kampani mladých z koalice SPOLU uviděl předsedu Mladých sociálních demokratů L. Ulrycha, požádal jsem ho, jestli by šel do krátkého slovního souboje s předsedou Mladých lidovců R. Gaudynem. Jsou to zajímaví kluci a já jim děkuji, že na mou prosbu kývli,“ uvedl Bartoníček a opět přidal video.

Gaudyn v úvodu vysvětlil, proč by nevolil ČSSD. „Sociální demokracii bych nevolil, protože je jasné, že aktuálně zase míří do koalice s Andrejem Babišem, nepřichází s alternativou, nechtějí jít s ODS, nechtějí s pravicovými stranami,“ pronesl Gaudyn.

„My nemíříme do koalice s Babišem,“ odvětil Ulrych a vzápětí se pustil do KDU-ČSL. „Tamhle je duhová vlajka a lidovci tradičně bojují proti právům LGBTQ komunity, která támhle na druhé straně dneska má svůj svátek a je mi líto, že vaši politici tam nejsou,“ vmetl Gaudynovi Ulrych.

Nejdůležitější otázka je ale dle Ulrycha bydlení, protože trh v současnosti naprosto selhává. „Politiku trhu tady představuje pan kolega, přitom do toho prostě musí zasáhnout veřejný sektor a něco s tím udělat,“ dodal Ulrych.

„Kdyby ses podíval u nás na Charitasu, tak na našem sídle KDU-ČSL teď visí duhová vlajka, takže vůbec není pravda, že bychom byli nějak programově proti té komunitě. Co se týká bydlení, my jsme navrhli Marshalův plán pro bydlení, naši starostové to teď řeší a bydlení je pro nás priorita,“ odvětil Gaudyn.

Oba se pak shodli, že premiér Andrej Babiš není dobrým premiérem. „Já si myslím, že je chaotik,“ prohodil Lukáš Ulrych a pustil se rovnou také do pravice, kdy ODS spolu s ANO odhlasovala zrušení superhrubé mzdy. „Lidi nevědí, co mají od Babiše očekávat, to je nejhorší,“ přidal se Radovan Gaudyn.

Když jsem dnes na kampani mladých z koalice SPOLU uviděl předsedu Mladých sociálních demokratů L. Ulrycha, požádal jsem ho, jestli by šel do krátkého slovního „souboje“s předsedou Mladých lidovců R. Gaudynem. Jsou to zajímaví kluci a já jim děkuji, že na mou prosbu kývli. pic.twitter.com/CHi0Oi9mBz — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 4, 2021

Psali jsme: Cukrátko pro Petra Fialu. Ale i vztek. Vyšla pravda o jeho ODS Kdo je víc gay?! Nepřátelé Prague Pride: Špatná akce, uděláme vlastní Jasné slovo: Nová čísla. Povládne Babiš? Hamáčku, pozor „Vzala jste děti?“ Nora Fridrichová se chichotala odpůrcům Prague Pride. Přišel jí nahý penis

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.