Největší prasárna, to si nedovolili ani komunisti. Na Václaváku to vřelo, pak šel průvod Prahou

Na Václavském náměstí v Praze proběhla v neděli odpoledne další demonstrace spolku Chcípl PES proti covidovým restrikcím vydaným vládou. Ke slovu se na ní dostal lékař Miroslav Havrda, který se na pódiu rozpálil téměř doběla a konstatoval, že to, co se děje dnes, by si nedovolili ani komunisté. Demonstranti z plných plic volali „Pfizer je ha*zl“ a žádali, aby vláda Petra Fialy (ODS) splnila svůj slib a zrušila povinné očkování. Na akci se objevily i transparenty s nápisy „Moje tělo není majetek státu“.

Na Václavském náměstí při další demonstraci spolku Chcípl PES zaznělo, že nejhorší smrt je smrt z vyděšení. Do početného davu je z plných plic volal lékař Miroslav Havrda.

„Po psychologickém nátlaku se zlomí leckdo. Proto je všude kolem vás tolik lidí, kteří si nechají napíchat nové vakcíny, třeba i deset, do obou ramen a třeba i do konečníku. Ale oni nám slibovali, že dvě tečky budou znamenat konec, že neonemocníme, že neskončíme na jipce. Takže já bych nyní čekal omluvu od všech ministrů zdravotnictví. A pokud budou souzeni, tak to bude ještě to nejmenší,“ hřímal z pódia lékař.

Poté do náměstí volal, že neočkovaným studentům lékařské fakulty v Praze nemá být umožněno dokončit studium.

„Tohle si nedovolili ani komunisti. To, co tady dělá lékařská fakulta, to je neskutečné. Oni chtějí kádrovat studenty, kteří pomáhali řešit situaci na jipkách. Tak tito lidé mají být vyhozeni. To je největší prasárna, co jsem viděl, co vůbec tady může nastat, prosím vás, pomozte těm lidem,“ zuřil na pódiu Havrda a obracel se na své spoluobčany demonstranty se žádostí.

Jakub Olbert z uskupení Chcípl PES prozradil, že na základě sdělení slovenského ministra zdravotnictví přišel na jedno z hesel, které je během, demonstrace možné provolávat.

„Vzhledem k tomu, co jsem slyšel od slovenského ministra zdravotnictví (Vladimíra Lengvarského), že se vlastně řídí tím, co řekne Pfizer, tak jsme vymysleli jednoduché heslo. Pfizer je ha*zl,“ hřímal do mikrofonu podnikatel a demonstranti po něm heslo nadšeně opakovali. „Pfizer je ha*zl.“

Na demonstraci také zaznělo, že vláda Petra Fialy (ODS) musí splnit svůj slib a zrušit povinné očkování proti covidu. Olbert v této souvislosti připomínal, že v covidových časech vznikla paralelní lékařská komora i paralelní asociace sester. Její členky odmítají jak povinné očkování, tak i testování lidí na covid. S odůvodněním, že očkování epidemii covidu nezastaví a prý lidem nezajistí ani to, že neskončí s covidem na jednotkách intenzivní péče.

Začněte něco dělat pro to, abyste svrhli tyhlety ha*zly, který nás okrádají o naše prachy a naši svobodu,“ obořila se na pódiu na politiku jedna ze zdravotních sester z Thomayerovy nemocnice, která má podle vlastních slov nařízené volno, protože odmítá i testování na covid.

Mezi stovkami demonstrantů nechyběli ani policisté a hasiči.

„My nezapomeneme na vyhrožování a zastrašování. My nejsme ti, kdo by se měli bát,“ zaznělo ze strany protestujících hasičů. „Pojďte s námi všichni,“ neslo se Václavským náměstím. „Já si myslím, že ti naši ministři vnitra a zdravotnictví teď koukají na ty streamy a říkají si, jak je možný, že se ty naše ovečky nepodvolily, vždyť jsme na ně tak zatlačili, tak jsme na ně zaklekli a oni se nepodvolí. Nepodvolíme,“ hřímal Olbert, když dostal zpátky mikrofon. „A dokud jeden z nás bude stát proti tomu násilí, tak nikdy nevyhrajou,“ dodal ještě.

„Zdravím bojovníky za svobodu,“ volal v jednu chvíli z pódia dlouholetý policista kapitán Tomáš Ježek.

Policista Jaroslav Kužel konstatoval, že politici upekli vládě hrůzostrašný dort, který jí dávkují formou nařízení a vyhlášek.

Jakub Olbert všechny tyto policisty a hasiče označil za statečné lidi, při jejichž slovech mu prý běhal mráz po zádech.

Ke slovu se dostala i vojačka z povolání, která poděkovala těm svým kolegům, kteří demonstrují spolu s ní.

Na akci se objevily transparenty jako „Čím větší tlak, tím větší odpor“, „Svoboda, svoboda“ nebo „Moje tělo není majetek státu“.

V davu vlálo také mnoho českých vlajek a praporů s českým lvem.

Po třetí hodině odpoledne se průvod demonstrantů vydal z Václavského náměstí ke Strakově akademii, k sídlu vlády, a poté byla v plánu i cesta na Hradčanské náměstí, kde před sídlem českých králů a posléze prezidentů měla být akce ukončena.

