Neklidná Británie po útoku nožem na děti. Spojily se i nesmiřitelné tábory

V sobotu vypukly po celé Velké Británii demonstrace. Protesty se zvrhly v nepokoje, při nichž bylo zatčeno více než 90 lidí, informuje britská stanice BBC. Demonstrace probíhaly v několika městech včetně Hullu, Liverpoolu, Bristolu, Manchesteru, Blackpoolu a Belfastu.

V Liverpoolu házeli demonstranti na policisty cihly, láhve a světlice. Jeden policista byl zasažen do hlavy vrženou židlí a další byl zkopán a sražen z motorky. Při sobotních protestech byla policie nucena nasadit tisíce policistů včetně těch v zásahové výstroji, a zpřístupnila více vězeňských cel.

Nepokoje ve Velké Británii vypukly po útoku nožem na tanečním kurzu v Southportu s tematikou zpěvačky Taylor Swiftové, při kterém zemřely tři dívky a několik dalších lidí bylo zraněno. Pro podezření z vraždy a pokusu o vraždu byl zatčen sedmnáctiletý chlapec.

Demonstranti uspořádali po útoku nožem několik shromáždění. Násilnosti byly vyvolané dezinformacemi o útočníkovi ze Southportu, který byl falešně označen za muslimského přistěhovalce, uvádí CNN. Demonstrace následně vedly k tomu, že soudce zveřejnil jeho identitu, ačkoliv je chlapec mladší 18 let. Pachatel útoku v Southportu byl identifikován jako Axel Rudakubana narozený ve Walesu rwandským rodičům.

Incident útoku nožem tak vedl k dalším násilným střetům a rabování, zejména ve městech jako Londýn, Manchester a Southport. Demonstrace, které probíhaly v Anglii a Severním Irsku, zahrnovaly násilné střety mezi protiprotestujícími a krajně pravicovými skupinami. Policie uvedla, že akce organizují stínové krajně pravicové skupiny, které na internetu mobilizují podporu frázemi jako „dost je dost", „zachraňte naše děti" a „zastavte lodě".

V Belfastu vyšli do ulic bok po boku katolíci a protestanté. „Naše země už toho má dost, tohle je povstání, postavíme se společně za naše dětí,“ vysílají dohromady silný vzkaz. „Toto je povstání!“ křičí jeden z protestujících poté, co se policii podařilo oddělit katolíky a protestanty od demonstrantů protestujících proti rasismu.

Belfast??



“Our Country’s have had enough, this is an uprising, WE WILL STAND TOGETHER FOR OUR CHILDREN!”



Catholic & Protestant communities shoulder shoulder, stand together in Belfast. pic.twitter.com/SZ6EL49rZa — RM.tv???? (@RealMessageEire) August 3, 2024

Nový premiér Keir Starmer na krizové schůzce s ministry vyjádřil plnou podporu policii v boji proti extremistům. Z násilností obvinil „krajně pravicovou nenávist“ a slíbil, že chaos ukončí, uvedla agentura AP NEWS.

Experti online zpravodajského serveru The Independent však varují před dalšími plánovanými protesty, které jsou dle jejich názoru poháněny hluboce zakořeněnými islamofobními postoji v některých komunitách. Kritika směřuje na vládu premiéra Keira Starmera, který čelí obviněním z nedostatečné angažovanosti v boji proti islamofobii a z nedostatečné komunikace s muslimskými komunitami.

Muslimská asociace Británie vyjádřila zklamání nad tím, že Starmer, který byl v opozici ochoten setkat se s jejich představiteli, nyní jako premiér neprojevuje zájem o dialog v těžkých časech, kdy muslimové čelí útokům a mešity jsou terčem agresí.

.@Keir_Starmer had no problem meeting @MuslimCouncil when he was in opposition.



Now that he is in government, and Muslims are being attacked and Mosques have become targets, his government have no plans to meet the largest body representing Muslims in the UK.



What changed? https://t.co/rik5XSDchs pic.twitter.com/HKChs7zBIV — Muslim Association of Britain (MAB) (@MABOnline1) August 3, 2024

I muslimové se účastní protestů. V britském městě Stoke-On-Trent jsou vyzbrojeni holemi a řeznými nástroji.

??BREAKING:



Muslims in Stoke prepare for chaos. They are armed with clubs and cutting tools.pic.twitter.com/gOmBXIhDim — Europe Invasion (@EuropeInvasionn) August 3, 2024

Proti lidem protestujícím proti nedostatečně nekontrolovanému přistěhovalectví se začali stavět také příznivci organizace Postavme se rasismu. Na svých internetových stránkách organizace vyzývá k připojení se k protidemonstracím: „Zastavte krajně pravicové akce ve svém okolí – Připojte se k protestům, které se konají tento víkend, a postavte se proti fašistům a řekněte, že uprchlíci jsou zde vítáni. Nás je mnoho, oni jsou nepatrná menšina.“

Pravicové demonstranty organizace následně označuje za „fašistické hrdlořezy“, kteří chtějí stejně jako v minulosti jednotky SS v nacistickém Německu zastrašovat a vyhrožovat všem, kdo se jim postaví. „V této zemi je multikulturní většina. Postavme se společně krajní pravici a politikům, jako je Nigel Farage, kteří jim to umožňují. Uprchlíci jsou vítáni - fašisté ne!“ prohlašuje organizace Postavme se rasismu.

Stop the far right. Join the protests in your area this weekend to stand against the fascists and say refugees are welcome here.



Thread of protests happening this weekend ????#standuptoracism #refugeeswelcome #tommyrobinson #noracismnofascism pic.twitter.com/ycCiya8D8P — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 1, 2024

Na neděli pak organizace svolává protiprotesty v Birminghamu, Boltonu, Cardiffu, Lancasteeru, Rotherhamu a Weymouthu. Během střetů mezi pravicovými aktivisty a protestujícími proti rasismu již bylo zraněno několik policistů.

