Někteří političtí komentátoři se zalykají vzteky... Prezident Zeman promluvil k setkání Trumpa a Putina

Nedávné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označil český prezident Miloš Zeman za pozitivní. Doufá, že jejich spolupráce bude pokračovat. Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK. Pár slov přidal i k Brexitu.

Setkání obou státníků se uskutečnilo v pondělí v Helsinkách. Hovořili během něj o řadě témat včetně například údajného zasahování Ruska do amerických voleb. Schůzku označili za úspěšnou. Někteří komentátoři považují za jejího vítěze Putina.

Trump byl po společné tiskové konferenci například kritizován, že se svým vyjádřením postavil v otázce zásahů do voleb na stranu Moskvy a proti vlastním zpravodajským složkám. Kritika přišla od demokratů i republikánů. Trump následně své vyjádření označil za přeřeknutí.

Prezident Trump dnes na Twitteru uvedl, že americko-ruský summit brzy přinese výsledek. „Hovořili jsme s Putinem o mnoha důležitých tématech. Dobře jsme si rozuměli, což upřímně vadí zastáncům nenávisti, kteří chtěli vidět boxerský zápas,“ napsal Trump.

V dalším příspěvku uvedl, že zatímco jeho vystoupení na summitu NATO, které předcházelo Trumpově cestě do Británie a pak do Helsink, je uznáváno coby triumf, u summitu s Ruskem se úspěch teprve ukáže. „Může se ukázat, že z dlouhodobého hlediska to byl ještě větší úspěch. Z toho setkání vzejde mnoho pozitivních věcí,“ stojí v tweetu. Další Trumpův příspěvek tvrdí, že Rusko souhlasilo s tím, že pomůže s agendou Severní Koreje.

Pár slov padlo i k Brexitu. Prezident Miloš Zeman věří tomu, že Británie a Evropská unie naleznou dohodu, a jejich vyjednávání tak skončí u varianty tzv. měkkého Brexitu, který by nevytvořil zásadní překážky ve výměně lidí, kapitálu, zboží či informací mezi oběma subjekty. Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK. Nedávný odchod britských ministrů pro Brexit a zahraničí přičítá právě vládním sporům mezi měkkou a tvrdou variantou Brexitu.

Zeman řekl, že za britskými vládními otřesy z minulého týdne vidí spor mezi tzv. tvrdým a měkkým Brexitem. „Záleží, jak se dohodnou Evropská unie a britská vláda, sám jako český prezident bych si pochopitelně přál, aby mezi Británií a EU existoval sice kanál La Manche, ale neexistovala nějaká výrazná bariéra, která by zhoršovala vzájemnou situaci,“ řekl Zeman.

Britský šéf diplomacie Boris Johnson podal demisi kvůli neshodám kolem plánu odchodu země z Evropské unie, který představila premiérka Theresa Mayová. Následoval tak ministra pro Brexit Davida Davise a Davisova prvního náměstka Steva Bakera. Všichni jsou stoupenci takzvaného tvrdého odchodu z EU, tedy bez výrazných kompromisů s Bruselem.

Zeman v měkký Brexit doufá, ale také odhaduje, že u něj Unie a Británie skončí. „Věřím měkkému Brexitu, který nevytvoří nějaké zásadní překážky v těch čtyřech svobodách, ať je to výměna osob, kapitálu, zboží nebo informací,“ řekl.

