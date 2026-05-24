Německá média našla viníka protestů: Okamurova „ultrapravicová SPD“

24.05.2026 14:01 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Sjezdu Sudetoněmeckému krajanského sdružení věnují značnou pozornost i německá média. Ta informují jak o tom, jak sjezd rozděluje českou společnost, tak i o protestech „ultrapravicové“ strany SPD Tomia Okamury.

Německá média našla viníka protestů: Okamurova „ultrapravicová SPD“
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Během 22. až 25. května se poprvé na území České republiky koná sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Už před jeho začátkem ale sjezd budil značné kontroverze. Poslanecká sněmovna dokonce přijala usnesení odmítající konání sjezdu v Brně a opozice se na protest jednání Sněmovny neúčastnila. Prezident Petr Pavel festivalu Meetingu Brno, v rámci kterého se sjezd pořádá, udělil záštitu.

O tom, že v České republice sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení čelí odporu, informují i německá média. Veřejnoprávní stanice MDR informovala dokonce i o graffiti s hákovými kříži nakreslenými na budově sdružení Němců v Chebu.

Na sjezd a nepokoje okolo něj se zaměřil i deník Tagesschau, který popisuje probíhající protesty proti sjezdum za nimiž stojí předně SPD s Tomiem Okamurou. Deník neopomíjí zmínit, že Okamura popisuje lidi, kteří byli z dnešních Čech vyhnáni, jako „potomky nacistů“, jejichž cílem je pomsta a návrat do vlasti.

Deník Zeit pak upozorňuje, že ačkoliv čtyřdenní akce v Brně má představovat symbol usmíření mezi Němci a Čechy, tak v Česku vyvolává „rozporuplné reakce“ a informuje o „ultrapravicové SPD“ a protestech.

Sudetoněmeckého sjezdu v Brně se účastnil také bavorský premiér Markus Söder, vzhledem k tomu, že většina sudetských Němců zamířila po odsunu z Československa právě do Bavorska.

„Bavorsko a Česká republika se zavázaly k usmíření a spolupráci. Dnes jsou naše země spojeny přátelstvím. To je silný signál pro společnou budoucnost v srdci Evropy,“ uvedl bavorský premiér s tím, že „zvěrstva národních socialistů se nezapomínají“. Po druhé světové válce bylo z Československa odsunuto asi tři miliony Němců.

 

 

Psali jsme:

„Milí krajané, jste naši přátelé.“ Grolich vítal sudeťáky v Brně
„Ať nám zaplatí reparace.“ Rajchl v Brně odmítl smíření po sudetsku
Nejpekelnější noc Kyjeva. Rusko ho zasypalo raketami, drony i Orešnikem
Vladimír Ustyanovič: Dezinformační pojmologie pana prezidenta Petra Pavla

 

Zdroje:

https://t.co/Y9nbKdy2qp

https://twitter.com/Markus_Soeder/status/2058473921846853986?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/tschechien-sudetendeutscher-tag-brno-bruenn-100.html

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sudentendeutsche-prag-100.html

https://www.zeit.de/politik/2026-05/sudetendeutschen-treffen-tschechien-pfingsten-nachrichtenpodcast

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Brno , média , Německo , sjezd , Sudetoněmecké krajanské sdružení , Söder

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s konáním sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Zuzana Majerová byl položen dotaz

Prezident

Já s tím, co dělá prezident také mnohdy nesouhlasím, ale tvrdit, že nemá žádnou morálku, nemyslíte, že je to dost přehnané? Mimochodem, co tak špatného udělal po sněmovních volbách? Že nejmenoval Turka? Vzpomínáte si, jak se choval jeho předchůdce? Mimochodem, máte nějaký vlastní tip, kdo by měl pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chytré využití starých polštářůChytré využití starých polštářů Zastavte nechtěný úbytek svalové hmotyZastavte nechtěný úbytek svalové hmoty

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Teď jste si naběhl.“ Schillerová využila Jurečkův útok a spustila palbu

13:45 „Teď jste si naběhl.“ Schillerová využila Jurečkův útok a spustila palbu

Skákání do řeči, emotivní přestřelky a obviňování ze lží. Duel ministryně financí Aleny Schillerové …