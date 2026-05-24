Německá média našla viníka protestů: Okamurova „ultrapravicová SPD“

Během 22. až 25. května se poprvé na území České republiky koná sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Už před jeho začátkem ale sjezd budil značné kontroverze. Poslanecká sněmovna dokonce přijala usnesení odmítající konání sjezdu v Brně a opozice se na protest jednání Sněmovny neúčastnila. Prezident Petr Pavel festivalu Meetingu Brno, v rámci kterého se sjezd pořádá, udělil záštitu.
O tom, že v České republice sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení čelí odporu, informují i německá média. Veřejnoprávní stanice MDR informovala dokonce i o graffiti s hákovými kříži nakreslenými na budově sdružení Němců v Chebu.
Na sjezd a nepokoje okolo něj se zaměřil i deník Tagesschau, který popisuje probíhající protesty proti sjezdum za nimiž stojí předně SPD s Tomiem Okamurou. Deník neopomíjí zmínit, že Okamura popisuje lidi, kteří byli z dnešních Čech vyhnáni, jako „potomky nacistů“, jejichž cílem je pomsta a návrat do vlasti.
Deník Zeit pak upozorňuje, že ačkoliv čtyřdenní akce v Brně má představovat symbol usmíření mezi Němci a Čechy, tak v Česku vyvolává „rozporuplné reakce“ a informuje o „ultrapravicové SPD“ a protestech.
Sudetoněmeckého sjezdu v Brně se účastnil také bavorský premiér Markus Söder, vzhledem k tomu, že většina sudetských Němců zamířila po odsunu z Československa právě do Bavorska.
„Bavorsko a Česká republika se zavázaly k usmíření a spolupráci. Dnes jsou naše země spojeny přátelstvím. To je silný signál pro společnou budoucnost v srdci Evropy,“ uvedl bavorský premiér s tím, že „zvěrstva národních socialistů se nezapomínají“. Po druhé světové válce bylo z Československa odsunuto asi tři miliony Němců.
Gegen das Vergessen: Die Gräueltaten der Nationalsozialisten sind unvergessen. Daraus folgt die Verpflichtung, dass sich Hass und Terror niemals wiederholen dürfen. Auch in der früheren Tschechoslowakei gab es Hunderttausende Todesopfer durch das NS-Regime. Es war mir ein… pic.twitter.com/Y9nbKdy2qp— Markus Söder (@Markus_Soeder) May 24, 2026
