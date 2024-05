Německý kancléř se pokusil o vtip na Ukrajinu. A schytal to

Německý kancléř Olaf Scholz vtipkuje na účet Ukrajiny. Podle serveru nejčtenějšího německého listu Bild vtipkuje velmi nemístně. Přitom se zdá, že Scholz má sám problémy v koalici. Příští rok budou v Německu parlamentní volby a na nervozitě ministrů je to znát. Německý ministr financí Lindner např. v rámci úspor navrhuje posunout věk odchodu do důchodu, ale sociální demokraté už rovnou hlásí do světa „nic takového nepřipustíme“. A Reinhold Würth, německá podnikatelská legenda, bije na poplach.

Kancléř Spolkové republiky Německo Olaf Scholz se pustil do řeči s občany Lüneburgu. Ve městě ležícím asi 50 kilometrů jihovýchodně od Hamburku žije asi 71 tisíc lidí. A Scholz s nimi debatoval. O Ukrajině. Podle serveru deníku Bild na účet Ukrajiny nemístně vtipkoval.

Všechno mělo začít nevinně, když Scholz odpovídal na otázku, zda Německo poskytne Ukrajině rakety dlouhého doletu Taurus. „Existují zbraně, které lze dodat, pouze pokud si udržíte kontrolu nad vším, co se s nimi dělá,“ odrecitoval kancléř odpověď, kterou řekl už mockrát.

Ale pak se pousmál a přidal poznámku. „A nemůžete vést debatu jako mezi přáteli.“ Se smíchem ztvárnil rozhovor mezi domnělými přáteli, kteří si moc nevěří. „Samozřejmě, že svým přátelům věřím.“ Jedním dechem však doplnil: „Přesto bych nedal všem všechny zbraně“ – a ohromen svým názorem se podle Bildu začne bez zábran smát. „Scholz se baví svým vlastním vtipem – zatímco Ukrajinci každý den bojují proti smrti z ruských raket a dychtivě doufají, že rakety Taurus odříznou Putinovy zásobovací trasy,“ doplnil k tomu server německého listu.

Opoziční CDU kancléře zkritizovala.

„Je naprosto ostudné, že se kancléř chechtá a směje na úkor Ukrajiny. Chichotající kancléř uráží lidi, kteří bojovali o své přežití a také o naši svobodu na Ukrajině,“ nechal se slyšet opoziční poslanec za CDU Carsten Linnemann.

Přitom se zdá, že Scholz má sám problémy v koalici. Zadrhlo se sestavování rozpočtu na příští rok. Do počátku května měli podle serveru zpravodajského pořadu Tagesschau ministři představit rozpočtové představy svých resortů. „Už se rýsuje další skandál – a hrozí další rozpočtové díry,“ napsal k tomu server pořadu Tagesschau. Na skandál je prý zaděláno už proto, že v příštím roce proběhnou v Německu parlamentní volby.

„Vše závisí na těchto jednáních o rozpočtu: plánovaná důchodová reforma, základní sociální zabezpečení dětí, různé programy na ochranu klimatu, více peněz na obranu. Nyní se obchody odehrávají na pozadí a hra pokračuje: kdo první ucukne, prohrává,“ napsal k tomu sever Tagesschau.

Ministr financí Christian Lindner trvá na dodržení dluhové brzdy a to může být pro koaliční partnery problém, protože aby to fungovalo, bude podle Tagesschau třeba ušetřit mnohem více než 20 miliard eur. Jednou z možností, jak ušetřit, je např. posunout věk odchodu do důchodu. Jenže sociální demokraté už dopředu hlásí do světa - „to neuděláme“. A místo toho navrhují rozvolnit dluhovou brzdu, což je zase nepřípustné pro Lindnera.

Třetí koaliční strana – Zelení – se v tomto sporu staví na stranu sociálních demokratů.

Opoziční CDU/CSU očekává, že vyjednávání o rozpočtu bude pro koalici ještě dlouhé a bolestné. Ani CDU/CSU nechce rozvolňovat dluhovou brzdu, z čehož plyne, že vláda pravděpodobně nenajde dost hlasů na změnu ústavního zákona o dluhové brzdě. Koalice tak nakonec bude muset buď prosazovat škrty, nebo zvyšovat daně, pokud chce dodržet slib a udržet rozpočet v patřičných mezích.

Reinhold Würth, jeden z německých ekonomických průkopníků, se „velmi obává“ o budoucnost země a zejména při vzestupu AfD. „AfD vzbuzuje nedůvěru ve všech. Existují známky toho, že hodnoty základního zákona jsou podkopávány,“ řekl Würth v rozhovoru pro server listu Handelsblatt.

