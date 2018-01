Nemilosrdná analytička: Drahoš neumí argumentovat. Zeman si ho v duelu namaže na chleba!

Ve studiu internetové televize DVTV se setkali komentátor Martin Fendrych ze serveru Aktuálně.cz a analytička serveru Echo24.cz. Zatímco Fendrych má za to, že Zeman investoval obrovské množství kapitálu do prvního kola prezidentské volby a v podstatě prohrál, Lenka Zlámalová varovala, že vyzyvatel současného prezidenta ještě nemá vyhráno, protože Zeman si Drahoše v televizních debatách namaže na chleba.

Komentátor Martin Fendrych má za to, že Miloš Zeman investoval obrovské množství kapitálu do toho, aby vyhrál už v prvním kole. Těžil z faktu, že je úřadující prezident. Prezidentský úřad se v České republice těší velké úctě, ať už ho zastává kdokoliv. Kromě toho prezident Zeman těžil z kampaně, kterou oficiálně sice nevedl, ale jinak se týden co týden objevoval na TV Barrandov a na serverech, měl za zády billboardy Zeman znovu 2018, kterými byla oblepená Česká republika, a strhával na sebe pozornost i tím, že se podílel na jednáních vládě a vystupoval ve sněmovně ve prospěch Andreje Babiše (ANO).

Udělal zkrátka všechno, co mohl, a nezvítězil v prvním kole. Teď tedy bude mít problém a nezbude mu nic jiného, než Jiřího Drahoše zkusit co nejvíc špinit.

Politolog Ondřej Slačálek, komentátor Martin Zvěřina z Lidových novin a Lenka Zlámalová ze serveru Echo24.cz nabídli v debatě pro internetovou televizi trochu jiný pohled.

Zlámalová konstatovala, že celá řada lidí ve skutečnosti Jiřího Drahoše vůbec nezná. Volili ho vlastně proto, že je to seriózně působící vědec a vědci se ve společnosti těší velké úctě. Jenže teď bude muset Jiří Drahoš vyjít víc s kůží na trh v bitvě jeden na jednoho. A podle Zlámalové selže.

„Tlak na něho výrazně zesílí, ono se ukazovalo, že nemá úplně silné nervy. Když na něho třeba Michal Horáček útočil, což byl jediný z těch protikandidátů v kampani, který se o to trochu snažil, tak pan Drahoš začínal být velmi agresivní. Pokud se takhle začne chovat v kontaktu s Milošem Zemanem, tak si myslím, že na část těch voličů, kteří na něho mají, řekněme, neutrální názor, může působit odpudivě,“ varovala Zlámalová.

„Kdo z diváků sledoval tu poslední debatu před prvním kolem bez Miloše Zemana, musel konstatovat, že Jiří Drahoš byl téměř nejhorší v té debatě. Tam ho převálcovali, tam byl jednoznačně nejlepší Pavel Fischer. Marek Hilšer velmi dobrý, překvapivě slabý byl i pan Topolánek. Čistě rétoricky si teda troufnu říct, že pan Drahoš, který je velmi tvrdý před kamerou, moc neumí argumentovat, tak Miloš Zeman si ho, s prominutím, nejspíš namaže na chleba,“ dodala dáma.

Zvěřina uznal, že pokud Miloš Zeman v televizních debatách výrazně zaboduje, Drahošovy šance na vítězství notně poklesnou, protože voliči jdou zpravidla za silným kandidátem, a pokud Miloš Zeman předvede před kamerou, že stále má sílu, získá řadu lidí na svou stranu. Bude záležet také na tom, jak dokáže Drahoš odrážet celou řadu útoků, které ze strany Miloše Zemana nepochybně přijdou. Pokud Drahoš ustojí Zemanovy údery a kopy, tak může vyhrát.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ondřej Slačálek má za to, že ve prospěch Miloše Zemana může mluvit ještě jedna věc. „Pokud se mu znovu podaří zinscenovat migrační krizi, vrátit se o těch pár let zpět a popsat Drahoše jako vítače,“ konstatoval politolog. V Zemanův neprospěch na druhé straně hovoří to, že už proti sobě nemá extrémně nepopulární vládu Petra Nečase a Karla Schwarzenberga (TOP 09). To před pěti lety Zemanovi hodně pomohlo.

Stejně tak mu pomohlo, že před druhým kolem Schwarzenberg vedl slabou kampaň, čímž prý hnal voliče do náruče Miloše Zemana. Drahoš však může před druhým kolem vést jinou, dynamičtější kampaň, a to Zemanovi nepomůže.

Psali jsme: Voliče odpadlých prezidentských kandidátů nelze sčítat pro Drahoše. Je to úplně jinak. Expert Kubáček má jasno, co se příští dva týdny bude v této zemi dít „Takto hovořili šlechtici o vzbouřených sedlácích, protože jimi pohrdali a zároveň se jich báli.“ Jaroslav Bašta popisuje, co odhalila volba prezidenta Chemik hledá prezidentský vzorec. První ohlasy na české volby ze světa Zemanovi soupeři odložili zábrany a Moravec se s chutí přidal. Zbabělec, monarcha, stydím se za něj, linulo se z obrazovky ČT půl hodiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp