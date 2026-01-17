Není moc slušný? Reakce na nového předsedu na sebe nenechala dlouho čekat

17.01.2026 18:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Martin Kupka, bývalý ministr dopravy, vystřídal po dvanácti letech Petra Fialu a stal se předsedou ODS. Bude Kupka dobrým předsedou dnes nejsilnější opoziční strany? Michal Půr připomněl, že tam, kde se Martin Kupka do něčeho vložil, uspěl. Zazněly však i jiné názory.

Není moc slušný? Reakce na nového předsedu na sebe nenechala dlouho čekat
Foto: Screen Youtube
Popisek: Martin Kupka zvolen předsedou ODS

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 16921 lidí
Publicista, spisovatel a podcaster Michal Půr napsal pár slov k volbě předsedy ODS.

„Mnozí by si představovali větší změnu, ale Martin Kupka uspěl ve všech funkcích, ve kterých byl. Rozhodně bych ho neodepisoval. Ostatně z vlády to byl jeden z mála, který skutečně doručil. Každopádně z Česko Plus je solidní frakce a to taky není špatně,“ napsal Michal Půr na sociální síti X a naznačil tak, že Kupka pro voliče ve vládě skutečně něco dělal.

Narážel na frakci v rámci ODS Česko Plus, kterou rozvíjí ostravský politik Radim Ivan a který kandidoval na předsedu proti Kupkovi. A získal přibližně třetinu hlasů. Přesněji řečeno 138 hlasů z 508 platných odevzdaných hlasů.

V následné diskusi připustil, že to Kupka vůbec nebude mít snadné.

Novinář Marek Wollner po zvolení Martina Kupky do čela ODS neskrýval obavy.

„Gentlemana ve vedení ODS střídá další gentleman. To je samozřejmě bezvadný, gratulujeme! Mám jen trochu obavu, jestli není Martin Kupka až příliš slušný na tu bandu, která tady teď vládne. Doufám, že bude v pravou chvíli chlap s kulama, jak říkal jeho někdejší předchůdce Mirek ze Vsetína,“ poznamenal Wollner na sociální síti.

 

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk konstatoval, že Martin Kupka bude ODS dobře reprezentovat v televizních debatách, ale není to ten silný lídr, kterého strana potřebuje.

„Představuje Martin Kupka pro ODS dobrou volbu? Dobrou ano, ale jen v tom smyslu, že ‚dobře‘ je za tři. Martin Kupka svou funkci jistě zvládne dobře, dokáže přesvědčivě reprezentovat partaj ve sněmovně i televizních debatách. Dá dohromady kvalitní stínovou vládu, bude schopen na úrovni komunikovat dovnitř strany i s dalšími formacemi opozice. Leč není to založením charismatický lídr, v tom smyslu, že by ho volič viděl a řekl si: To je on, za tím má cenu jít!," varoval Honzejk. 

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

59%
1%
38%
2%
hlasovalo: 11848 lidí
Občanští demokraté si mezitím volili i svého prvního místopředsedu. Stanuli proti sobě senátor a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a zkušený pražský politik Tomáš Portlík. Ale Červíček na závěr svého kandidátského projevu oznámil, že z volby prvního místopředsedy odstupuje.

Portlík ve svém kandidátském projevu oznámil, že ODS bude jako opoziční strana nabízet alternativní návrhy vůči vládě Andreje Babiše a on osobně se bude snažit o to, aby Andrej Babiš věděl, že je ODS aktivní opozicí, ale současně zdůraznil, že odmítá vnímat Andreje Babiše jako zlo. Jasně prohlásil, že Andreje Babiše vnímá jen jako soupeře.

Po svém projevu dostal 412 hlasů ze 471 platných.

Psali jsme:

ODS má kongres. Miroslav Ševčík ale tuší temnou budoucnost
Sláva Fialovi, znělo při kongresu. Ale z TOP 09
Zajíčková (ODS): Řízli jsme do živého, protože změny byly nutné
Haas (ODS): V jednom bodu vládní programové prohlášení lže

 

Zdroje:

https://twitter.com/MarekWollner/status/2012525793335796068?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/michalpur/status/2012539613072519613?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Honzejk , Kupka , média , ODS , opozice , Portlík , vláda , Wollner , ANO , Půr

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dokáže podle vašeho názoru Martin Kupka vyhrát příští volby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co přesně sledujete tou žalobou na prezidenta?

A nebylo by spíš na místě podat kompetenční žalobu? Tu podle všeho nechcete podat, aby se neodváděla pozornost od práce vlády a pak podáte jinou žalobu. Já tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny

Diskuse obsahuje 25 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Proč tam nezasáhla policie?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusespartyza8 , 17.01.2026 19:22:11
... tolik zločinců na jednom místě se zase dlouho nesejde. .

|  6 |  0

Další články z rubriky

Hurá na zelenou demonstraci! Docent Valenčík o Green Dealu

20:45 Hurá na zelenou demonstraci! Docent Valenčík o Green Dealu

KLIMA: VZPOURA PROTI PANICE Po páteční stávce sobotní zamyšlení. První z textů polemické série, kter…