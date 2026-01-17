Není moc slušný? Reakce na nového předsedu na sebe nenechala dlouho čekat

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Mnozí by si představovali větší změnu, ale Martin Kupka uspěl ve všech funkcích, ve kterých byl. Rozhodně bych ho neodepisoval. Ostatně z vlády to byl jeden z mála, který skutečně doručil. Každopádně z Česko Plus je solidní frakce a to taky není špatně,“ napsal Michal Půr na sociální síti X a naznačil tak, že Kupka pro voliče ve vládě skutečně něco dělal.
Narážel na frakci v rámci ODS Česko Plus, kterou rozvíjí ostravský politik Radim Ivan a který kandidoval na předsedu proti Kupkovi. A získal přibližně třetinu hlasů. Přesněji řečeno 138 hlasů z 508 platných odevzdaných hlasů.
V následné diskusi připustil, že to Kupka vůbec nebude mít snadné.
Tak lehký to určitě nebude, o tom není pochyb.— Michal Půr (@michalpur) January 17, 2026
Novinář Marek Wollner po zvolení Martina Kupky do čela ODS neskrýval obavy.
„Gentlemana ve vedení ODS střídá další gentleman. To je samozřejmě bezvadný, gratulujeme! Mám jen trochu obavu, jestli není Martin Kupka až příliš slušný na tu bandu, která tady teď vládne. Doufám, že bude v pravou chvíli chlap s kulama, jak říkal jeho někdejší předchůdce Mirek ze Vsetína,“ poznamenal Wollner na sociální síti.
Gentlemana ve vedení ODS střídá další gentleman. To je samozřejmě bezvadný, gratulujeme! Mám jen trochu obavu, jestli není Martin Kupka až příliš slušný na tu bandu, která tady teď vládne. Doufám, že bude v pravou chvíli chlap s kulama, jak říkal jeho někdejší předchůdce Mirek ze…— marek wollner (@MarekWollner) January 17, 2026
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk konstatoval, že Martin Kupka bude ODS dobře reprezentovat v televizních debatách, ale není to ten silný lídr, kterého strana potřebuje.
„Představuje Martin Kupka pro ODS dobrou volbu? Dobrou ano, ale jen v tom smyslu, že ‚dobře‘ je za tři. Martin Kupka svou funkci jistě zvládne dobře, dokáže přesvědčivě reprezentovat partaj ve sněmovně i televizních debatách. Dá dohromady kvalitní stínovou vládu, bude schopen na úrovni komunikovat dovnitř strany i s dalšími formacemi opozice. Leč není to založením charismatický lídr, v tom smyslu, že by ho volič viděl a řekl si: To je on, za tím má cenu jít!," varoval Honzejk.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Portlík ve svém kandidátském projevu oznámil, že ODS bude jako opoziční strana nabízet alternativní návrhy vůči vládě Andreje Babiše a on osobně se bude snažit o to, aby Andrej Babiš věděl, že je ODS aktivní opozicí, ale současně zdůraznil, že odmítá vnímat Andreje Babiše jako zlo. Jasně prohlásil, že Andreje Babiše vnímá jen jako soupeře.
Po svém projevu dostal 412 hlasů ze 471 platných.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.