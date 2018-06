Nerozcházíme se ve zlém, řekl k rozchodu s Babišem ministr Hüner. A promluvil i o ČEZu

„Přímo premiérem mi to bylo sděleno dnes. Spekulovalo se hodně o postu ministra průmyslu a obchodu, takže jsem nebyl tak překvapený, že to přišlo jako blesk z čistého nebe,“ poznamenal k dnešnímu sdělení premiéra Andreje Babiše (ANO) Hüner. „Nerozcházíme se ve zlém,“ sdělil dále Hüner, jemuž Babiš nabídl post poradce pro energetiku.

Hüner by také byl rád v pracovní skupině, která by hájila zájmy státu v jaderné energetice. „Tato skupina by neměla být politická. Pracovní skupina by měla být skupinou odborníků, protože budou muset napočítat jednotlivé varianty a vypočítat, která z nich je nejvýhodnější,“ dodal Hüner.

Nástupkyní Hünera by měla být Marta Nováková, odcházející šéf resortu ji nechtěl posuzovat. „Neptal jsem se jej, proč se mnou už nepočítá,“ řekl Hüner. „Spekulovat můžeme zeširoka, můj životní názor je, že když se věci stanou, tak se v nich nebabrám,“ dodal.

„Není třeba pro výstavbu jaderného zdroje dělit a majetkově posouvat majetkem v ČEZu, jiný názor má šéf ČEZu,“ řekl Hüner s tím, že stejný názor jako on má však premiér i prezident. „Nelíbí se mi dělit ČEZ, aniž bych věděl, co to znamená pro stát,“ dodal, že důležité je hájit zájmy občanů.

„Obnovitelné zdroje svou šanci dostaly a ještě myslím, že dostanou. Ale jsou schopny pokrýt maximálně 20 procent spotřeby,“ podotkl Hüner, proč je pro podporu jaderné energie. Závěrem se pak hovořilo i o úložištích jaderného odpadu či o vysokých cenách mobilních služeb v Česku. „Snažil jsem se to řešit,“ poznamenal a řekl, že věří, že tuto problematiku bude řešit i nová ministryně.

autor: vef