Nerudová se děsí, že v EU zůstaneme na ocet. Přišla studená sprcha

30.01.2026 14:45 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se děsí německé iniciativy k vytvoření dvourychlostní Evropy, k níž bylo z unijních 27 zemí přizváno jen šest nejsilnějších ekonomik. „Z trestné lavice v EU, kde sedí Orbán a Fico, fakt gól nedáme,“ hrozí se. Šíří se obavy, že „už navždy budeme evropská periferie“.

Nerudová se děsí, že v EU zůstaneme na ocet. Přišla studená sprcha
Foto: Repro ČT
Popisek: Danuše Nerudová

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 20195 lidí
Dvourychlostní Evropu navrhlo Německo s cílem zajistit si rychlejší rozhodování v menším bloku a využít toho k oživení ekonomiky. „Nyní je čas na Evropu dvou rychlostí,“ prohlásil německý ministr financí Lars Klingbeil v úterý pro deník Welt. „Německo se proto nyní společně s Francií a dalšími partnery ujme vedení v úsilí o posílení a větší nezávislost Evropy,“ připojil.

Ministři financí Německa a Francie chtějí podle dopisu německého ministra, který získala agentura Reuters, posílit konkurenceschopnost v rámci EU zavedením nového formátu šesti předních ekonomik bloku.

Blok, do nějž se zapojí kromě Německa Francie, Itálie, Španělsko, Polsko a Nizozemsko, chce usilovat o to, aby se stal „hnací silou evropského pokroku“, v čemž má prý brzdit složitý rozhodovací proces EU.

Fotogalerie: - U německých sousedů

V ulicích bavorského Pasova
Církev v Bavorsku láká mladé
V ulicích bavorského Pasova
V ulicích bavorského Pasova
Nekonečné čekání na otevření penzionů
Co je vše zakázáno...

Klingbeil dodal, že ostatní státy mají šanci se k iniciativě přidat. „Dáváme impulz; ostatní se mohou připojit. Důležité je posílení naší konkurenceschopnosti a naší obranné schopnosti,“ uvedl.

Skupině šesti zemí dle agentury Bloomberg německý ministr navrhl čtyřbodový plán, popisující, jak prohloubit kapitálové trhy regionu a zlepšit přístup k financování, posílit euro, lépe koordinovat investice do obrany a zajistit suroviny.

Profesionální volební sázkař a zakladatel spolku Proeuro.cz Michal Sirový v dané souvislosti začal plísnit Česko za to, že není ochotné se více integrovat do struktur unie. „Desetiletí našeho evropského cynismu a chytračení nesou své plody. ‚Buďme v EU, peníze dobrý, ale cokoliv dalšího je od čerta!‘ Aneb jak naivní a škodlivá je tato pozice, kterou mnoho politiků a stran dekády budovalo…“ mínil. 

Komentátor Petr Honzejk při pohledu na mapu připojil dotaz, zdali namísto míry integrace do unie nehrálo roli něco jiného. „No nevím. Koukám na ty země a jde o kombinaci největší ekonomické, populační a vojenské síly. Nehrálo roli spíš tohle?“ tázal se, což posléze přiznal i Sirový. „Pro nás je ale ‚problém‘, že to je nějaká ochota k další integraci, proti které v Česku roky brojíme,“ přisadil si. 

Komentátor Jiří Pehe pak podotkl, že se šestice zemí dohodla na urychlené integraci v oblasti ekonomiky a obrany, „aniž by čekala na jednomyslný souhlas zbytku EU“ a posléze sdílel, že má „obavy“ o Česko. 

Vojenský analytik Jiří Vojáček míní, že jde o proces „významem srovnatelný s Marshallovým plánem“. „Rozhoduje se o tom, jestli budeme součástí Západu, nebo už navždy evropská periferie. Je nutné jednat a rychle se k iniciativě E6 připojit!“ vyzval ke snaze být součástí spojení šesti zemí EU. 

Ještě výraznější výzvy sdílí europoslankyně Danuše Nerudová. „Z trestné lavice v EU, kde sedí Orbán a Fico, fakt gól nedáme. Kdy už to, Andreji Babiši, pochopíte? Pokud nám ujede tento vlak, zbude po vás jen spálená země,“ napsala.

Podnikatel a vysokoškolský pedagog Tomáš Šalamon naopak podotýká, že z dvourychlostní Evropy z pera německého ministra financí „mají čeští eurohujeři meltdown“, jelikož se prý hrozí toho, že „nejsme dost proevropští a nebyli jsme pozváni“. 

Pravda je však dle něj jinde. „Ano, napsal tam velké země co do populace a HDP, čili týká se to DE, FR, ES, IT, NL a PL. Jediná země, která by tam teoreticky mohla ještě patřit, protože má lehce víc obyvatel než Nizozemí, je Rumunsko, ale proč by někdo někde chtěl Rumuny, že?“ zdůrazňuje Šalamon s tím, že nedošlo ani za silně prounijní země z jádra EU jako Belgie či Lucembursko. 

„Navíc je to osamocený politický výstřel, jakých jsme už slyšeli spoustu a spoustu ještě uslyšíme, pan ministr se potřebuje zviditelnit a nikdy z toho nic nebude. Takže eurohujeři, pohov!“ dodává. 

A šéf České stomatologické komory Roman Šmucler připojuje svůj pohled, dle kterého se jedná o rozdělení EU na část, která se má snažit stíhat USA a část „hodnotovou“, kterou prý jde připodobnit k Mexiku, které se stará o lacinou výrobu s nízkými platy. „Asi časem pod politickým vedením Ukrajiny,“ dodává. 

Sám by prý raději zvolil společnou cestu s Německem. „Je to logické. Já bych tam přidal Česko a Rakousko, ale většina Čechů se cítí být spíše Ukrajinci, než Němci. Kdybych byl ve vládě rozloučil bych se s Východem a nahrnul se k Německu,“ vyslovil se.

Psali jsme:

Už i Ukrajinci přiznávají, že ztratili Myrnohrad
Migrace: EU otevřela vrátka do Indie. Neušlo to pozornosti
Evropská armáda? To vždy ztroskotá. Generál Šedivý se s myšlenkou nepáral
Leyenová ustála další hlasování. Strach z dalšího vývoje, popsal David nálady v Bruselu

 

Zdroje:

https://https://x.com/smucler/status/2017165431602086324

https://t.co/IF3q74McHV

https://t.co/J6akQnbKh6

https://t.co/xertyYFTqG

https://t.co/YFJjtBvUrk

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/carramba66/status/2017087160717836509?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danusenerudova/status/2017163179516641784?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SalamonTomas/status/2017158918049235425?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sssirda/status/2017151232398238075?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-27/german-finance-chief-advocates-two-speed-europe-to-boost-reforms

https://www.reuters.com/business/germany-hold-call-with-select-eu-states-push-twospeed-europe-2026-01-28/

https://www.reuters.com/world/china/german-french-ministers-aim-boost-eu-competitiveness-with-new-format-2026-01-27/

https://x.com/JiriPehe/status/2016986073025438081

https://x.com/sssirda/status/2017165057952567466

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Francie , integrace , Německo , Pehe , Polsko , Šmucler , Vojáček , Nerudová , Sirový , dvourychlostní EU

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Souhlasíte, že se má Česko snažit o zapojení do bloku zemí s Německem v čele?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Grónsko

Pane premiére, jaký je podle vás skutečný důvod proč chce USA Grónsko? Myslíte, že se o Grónsko bojí, že by na něj Rusko zaútočilo raketami, o kterých jste mluvil? Nebo se snad bojí Ruska? Pochybuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 41 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Dvourychlostní EU?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseJirka Nový , 30.01.2026 15:02:38
Pro nás by to byla spása. Požádali bychom o vstup do organizace BRICS+ a konečně by jsme měli šanci se postupně zbavit to vykrádání Západem. Chápu, že pro mladou a pohlednou Danuši by to vyla tragédie. Kde by sehnala takové koryto nenáročné na inteligenci a pracovní výkon.

|  15 |  0

Další články z rubriky

Nerudová se děsí, že v EU zůstaneme na ocet. Přišla studená sprcha

14:45 Nerudová se děsí, že v EU zůstaneme na ocet. Přišla studená sprcha

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se děsí německé iniciativy k vytvoření dvourychlostní Evropy, …