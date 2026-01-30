Nerudová se děsí, že v EU zůstaneme na ocet. Přišla studená sprcha

Kdo je vinen současnou situací?
Ministři financí Německa a Francie chtějí podle dopisu německého ministra, který získala agentura Reuters, posílit konkurenceschopnost v rámci EU zavedením nového formátu šesti předních ekonomik bloku.
Blok, do nějž se zapojí kromě Německa Francie, Itálie, Španělsko, Polsko a Nizozemsko, chce usilovat o to, aby se stal „hnací silou evropského pokroku“, v čemž má prý brzdit složitý rozhodovací proces EU.
Klingbeil dodal, že ostatní státy mají šanci se k iniciativě přidat. „Dáváme impulz; ostatní se mohou připojit. Důležité je posílení naší konkurenceschopnosti a naší obranné schopnosti,“ uvedl.
Skupině šesti zemí dle agentury Bloomberg německý ministr navrhl čtyřbodový plán, popisující, jak prohloubit kapitálové trhy regionu a zlepšit přístup k financování, posílit euro, lépe koordinovat investice do obrany a zajistit suroviny.
Profesionální volební sázkař a zakladatel spolku Proeuro.cz Michal Sirový v dané souvislosti začal plísnit Česko za to, že není ochotné se více integrovat do struktur unie. „Desetiletí našeho evropského cynismu a chytračení nesou své plody. ‚Buďme v EU, peníze dobrý, ale cokoliv dalšího je od čerta!‘ Aneb jak naivní a škodlivá je tato pozice, kterou mnoho politiků a stran dekády budovalo…“ mínil.
Možná ano, možná ne.
Ale desetiletí našeho evropského cynismu a chytračení nesou své plody.
“Buďme v EU, peníze dobrý, ale cokoliv dalšího je od čerta!“
Komentátor Petr Honzejk při pohledu na mapu připojil dotaz, zdali namísto míry integrace do unie nehrálo roli něco jiného. „No nevím. Koukám na ty země a jde o kombinaci největší ekonomické, populační a vojenské síly. Nehrálo roli spíš tohle?“ tázal se, což posléze přiznal i Sirový. „Pro nás je ale ‚problém‘, že to je nějaká ochota k další integraci, proti které v Česku roky brojíme,“ přisadil si.
Komentátor Jiří Pehe pak podotkl, že se šestice zemí dohodla na urychlené integraci v oblasti ekonomiky a obrany, „aniž by čekala na jednomyslný souhlas zbytku EU“ a posléze sdílel, že má „obavy“ o Česko.
Vojenský analytik Jiří Vojáček míní, že jde o proces „významem srovnatelný s Marshallovým plánem“. „Rozhoduje se o tom, jestli budeme součástí Západu, nebo už navždy evropská periferie. Je nutné jednat a rychle se k iniciativě E6 připojit!“ vyzval ke snaze být součástí spojení šesti zemí EU.
Ještě výraznější výzvy sdílí europoslankyně Danuše Nerudová. „Z trestné lavice v EU, kde sedí Orbán a Fico, fakt gól nedáme. Kdy už to, Andreji Babiši, pochopíte? Pokud nám ujede tento vlak, zbude po vás jen spálená země,“ napsala.
Pokud nám ujede tento vlak, zbude po vás jen spálená země.
Podnikatel a vysokoškolský pedagog Tomáš Šalamon naopak podotýká, že z dvourychlostní Evropy z pera německého ministra financí „mají čeští eurohujeři meltdown“, jelikož se prý hrozí toho, že „nejsme dost proevropští a nebyli jsme pozváni“.
Pravda je však dle něj jinde. „Ano, napsal tam velké země co do populace a HDP, čili týká se to DE, FR, ES, IT, NL a PL. Jediná země, která by tam teoreticky mohla ještě patřit, protože má lehce víc obyvatel než Nizozemí, je Rumunsko, ale proč by někdo někde chtěl Rumuny, že?“ zdůrazňuje Šalamon s tím, že nedošlo ani za silně prounijní země z jádra EU jako Belgie či Lucembursko.
„Navíc je to osamocený politický výstřel, jakých jsme už slyšeli spoustu a spoustu ještě uslyšíme, pan ministr se potřebuje zviditelnit a nikdy z toho nic nebude. Takže eurohujeři, pohov!“ dodává.
A šéf České stomatologické komory Roman Šmucler připojuje svůj pohled, dle kterého se jedná o rozdělení EU na část, která se má snažit stíhat USA a část „hodnotovou“, kterou prý jde připodobnit k Mexiku, které se stará o lacinou výrobu s nízkými platy. „Asi časem pod politickým vedením Ukrajiny,“ dodává.
Sám by prý raději zvolil společnou cestu s Německem. „Je to logické. Já bych tam přidal Česko a Rakousko, ale většina Čechů se cítí být spíše Ukrajinci, než Němci. Kdybych byl ve vládě rozloučil bych se s Východem a nahrnul se k Německu,“ vyslovil se.
