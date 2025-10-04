Nerudová se směje Konečné, se kterou bude nadále v europarlamentu

Europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová se vysmála své kolegyni z europarlamentu Kateřině Konečné. Zdá se totiž stále zřejmější, že hnutí Stačilo! nepronikne za brány Sněmovny a komunisté, kteří jsou součástí hnutí, budou již druhé volební období mimo Sněmovnu.

Kateřina Konečná pravděpodobně zůstane europoslankyní. Do českého parlamentu v rámci hnutí Stačilo! pravděpodobně nepronikne. Celé hnutí totiž zůstane pod 5 procenty. Europoslankyni Danuši Nerudovou to pobavilo.

„Já jsem to soudružce říkala. Sbohem a šáteček,“ poznamenala Nerudová a vrátila se tak ke svému předvolebnímu vyjádření. Tehdy konstatovala, že si Kateřina Konečná nakupuje lajky viditelné na sociálních sítích a to v Rusku.

Konečná se bránila, že si lajky nenakupuje, že jí lidé mají rádi.

„To je lež a vy to moc dobře víte,“ kontrovala okamžitě Nerudová.

Ať už je to s lajky jak chce, u voleb se nepočítá počet shlédnutí jednotlivých videí, ale počet odevzdaných hlasů. A tady může být hnutí STAN se ziskem přes 10 procent spokojeno, zatímco ve Stačilo! s podporou pod 5 procent spokojenost panovat nemůže.

Pokud zůstane situace taková, jaká je už o půl páté odpoledne, komunisté zůstanou mimo Sněmovnu ve druhém po sobě jdoucím volebním období.  

autor: Miloš Polák

