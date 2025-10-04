Nerudová se směje Konečné, se kterou bude nadále v europarlamentu

Jdete k volbám?
„Já jsem to soudružce říkala. Sbohem a šáteček,“ poznamenala Nerudová a vrátila se tak ke svému předvolebnímu vyjádření. Tehdy konstatovala, že si Kateřina Konečná nakupuje lajky viditelné na sociálních sítích a to v Rusku.
Konečná se bránila, že si lajky nenakupuje, že jí lidé mají rádi.
„To je lež a vy to moc dobře víte,“ kontrovala okamžitě Nerudová.
Ať už je to s lajky jak chce, u voleb se nepočítá počet shlédnutí jednotlivých videí, ale počet odevzdaných hlasů. A tady může být hnutí STAN se ziskem přes 10 procent spokojeno, zatímco ve Stačilo! s podporou pod 5 procent spokojenost panovat nemůže.
Pokud zůstane situace taková, jaká je už o půl páté odpoledne, komunisté zůstanou mimo Sněmovnu ve druhém po sobě jdoucím volebním období.
Já jsem to soudružce říkala. Sbohem a šáteček! pic.twitter.com/KRnz2bDQVg— Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 4, 2025
