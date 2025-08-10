Nesáhl jste na práci, rozrušil občan Fialu. Popsal mu, co dokázal

Premiér Petr Fiala se v prázdninovém období a před blížícími se volbami jal vysvětlit spoluobčanům, proč se rozhodl vstoupit do politiky. Podle něj je zásadní, aby se lidé zajímali o veřejné dění a aby se aktivně zapojovali. „Prostě pokud chceme dobrou politiku, tak máme být aktivní, a když máme příležitost, tak ji máme ovlivňovat,“ uvedl ve svém facebookovém příspěvku.
Přiznává, že původně měl zcela jiné profesní ambice. „Já jsem vždycky chtěl být vědec a univerzitní profesor. A opravdu mě nenapadlo, že bych byl aktivní politik. Aktivní občan ano, ale aktivní politik ne,“ říká premiér a předseda ODS.
Do politiky se podle vlastních slov dostal až v pozdějším věku. „Vlastně já jsem se do politiky dostal až těsně před svou padesátkou. A bylo to víceméně, neříkám, že náhodou. Ale svým způsobem, shodou nějakých okolností,“ vysvětluje.
První zkušenost s vysokou funkcí přišla, když dostal nabídku vést ministerstvo školství. „Já jsem nejprve dostal nabídku, abych jako nestraník, dokonce nenominovaný žádnou stranou, šel spravit ministerstvo školství. Které bylo v úplném rozkladu, s nedůvěrou veřejnosti.“
V té době se Fiala právě rozloučil s funkcí rektora a měl pocit, že by jeho dosavadní úsilí mohlo přijít vniveč. „Já jsem zrovna skončil chvilku před tím jako rektor a říkal jsem si, že jsme tady dělali spoustu změn ve vzdělávání, ve vědě. A teď by se to všechno pohřbilo. To je škoda.“
Nabídku tehdejšího premiéra nakonec přijal. „Tak když mě premiér Nečas vyzval, abych šel dělat ministra školství, tak jsem chvilku váhal, ale vstoupil jsem do toho a pořád jsem si myslel, že nejsem úplně v politice,“ vzpomíná Petr Fiala.
Dodává, že tuto roli stále bral spíše jako pokračování své odborné dráhy. „Samozřejmě jsem politolog, vím, že ministr je politik, ale pořád to bylo tak jako spíš pokračování té mé odborné dráhy,“ říká.
Po působení na ministerstvu školství přišla podle Fialy zásadní politická změna. „Potom padla Nečasova vláda. Vypadalo to, že úplně zmizí ODS ze stranicko-politické mapy České republiky. A mně to bylo líto,“ podotkl.
Připomíná, že cítil potřebu zachovat na české politické scéně určitý typ strany. „Mně se zdálo, že potřebujeme středopravicovou stranu, konzervativně-liberální. Já jsem byl vždy volič ODS. Pro mě ODS je strana, která je nástupnickou stranou Občanského fóra. Prostě jsem nechtěl, aby se to takto celé změnilo.“
V té době byl osloven, aby se stal volebním lídrem. „A tehdy mě vyzvali, abych jako úspěšný ministr školství kandidoval jako nestraník v čele kandidátky Občanské demokratické strany na Jižní Moravě,“ popisuje s tím, že nabídku přijal a tím vstoupil do politiky. To bylo na podzim roku 2013.
Petr Fiala zdůrazňuje, že jeho rozhodnutí mělo také hodnotový přesah. „Řekl bych intelektuálně morální. Já jsem v roce 2010 vydal knížku, která se jmenovala Politika jaká nemá být. Myslím, že byla docela čtená. A tam jsem psal mimo jiné, že když nechceme, aby politika byla špatná, tak od ní nesmíme dávat ruku pryč. Že problém české politiky je, že elity nechtějí mít nic společného s politikou, a že prostě pokud chceme dobrou politiku, tak máme být aktivní a když máme příležitost, tak ji máme ovlivňovat.“
Připouští, že ho k politickému angažmá přivedla i vnitřní konzistence s tím, co sám dříve prosazoval. „No a tak jsem si říkal, když přišla ta výzva, tak to tady kážeš nebo předepisuješ jiným, tak teď běž příkladem. A to byl jeden z takových vnitřních motivů, proč jsem šel do politiky,“ vysvětluje.
A že do politiky vstoupil i proto, že byl nespokojen se směrem, jakým se česká politika ubírala. „Byl jsem s ní nespokojen, mně se nelíbilo, kam se vyvíjí politika ČR a chtěl jsem přispět k tomu, abychom tady měli silnou, kvalitní, slušnou demokratickou politiku, založenou i na důvěře v instituce, včetně toho, aby tu byla nabídka solidních politických stran,“ připomíná předseda vlády Petr Fiala.
Konfrontace s občanem během kampaně
Ačkoli Petr Fiala na sociálních sítích zdůrazňuje, že vstoupil do politiky z intelektuálně a morálně hodnotových důvodů, aby pomáhal utvářet „dobrou politiku“, ne všichni občané jeho pohled sdílejí. Ukázalo se to i na jednom z předvolebních setkání s občany v rámci kampaně před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny.
Na setkání ho starší muž vyzval přímou otázkou: „Jak vy můžete mluvit o kritickém myšlení, když jste v životě si nešáhl na nějakou práci?“
Premiér reagoval protiotázkou. „Můžu se zeptat, co jste dělal v životě? Vy víte, co jsem dělal já? Tak ať to vím taky.“
Muž odpověděl, že má „dvě maturity, jednu na gymnáziu, jednu na průmyslovce“, následně dokončil vysokou školu a profesně působil jako ředitel. „Měl jsem pod sebou 360 ženských, takže já si myslím, že já můžu o té práci trošku mluvit. Podstatně líp než vy,“ dodal.
Premiér Fiala poté popsal své vlastní pracovní zkušenosti. „Já bych vám taky mohl vykládat, že jsem vstával v pět hodin, jezdil na sedmou do práce, do Kroměříže, kde jsem měl píchačky, kde jsem pracoval jako řadový pracovník v muzeu. Mohl bych vám vykládat, jak jsem začínal na vysoké škole, ale to přece není důstojná debata. Vy tady říkáte, učitel, ten neví nic o životě. Vždyť to není pravda,“ reagoval.
Podle něj učitelské povolání není jednoduché. „To není vůbec jednoduché zaměstnání a povolání. A když říkáte, že jste řídil 360 lidí, tak já jsem řídil instituci s pěti až šesti tisíci zaměstnanci, se 40 tisíci studenty, s miliardovými rozpočty, které jsme měli vyrovnané a ještě jsme u toho dokázali postavit mimořádně úspěšný kampus Masarykovy univerzity. Tak nějaké praktické zkušenosti, pane, přece jenom taky mám,“ pousmál se premiér.
V závěru přijal apel na vzájemný respekt. „Učme se vážit si práce druhých. To, že je někdo učitel, to opravdu není nic, nad čím by měl někdo ohrnovat nos, ale stejně tak se nemá ohrnovat nos nad tím, když někdo pracuje jako dělník nebo nějaká pomocná síla. Je hrozně důležité, co do toho dáváte, jestli to děláte s celým srdcem, naplno plníte svoje povinnosti. Tak pak ať jste pomocná kuchařka nebo univerzitní profesor nebo ředitel velké fabriky, pak to má vždycky stejnou hodnotu. To si pamatujme,“ pravil Petr Fiala.
autor: Natálie Brožovská