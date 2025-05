Nesoudit, to by trvalo moc dlouho. Trump prozradil, co s migranty

Prezident Trump ohlásil, že má dobré zprávy z „válečné zóny, za kterou může Biden“. Také prohlásil, že Spojené státy obírali jak jejich nepřátelé, tak spojenci, takže proto se s nimi nyní setkává a dělá nové dohody. I toto „obírání“ přičítá minulým vládám, ve kterých byli „nepříliš chytří“ lidé. „Zneužívali je, já se zneužívat nenechám,“ prohlásil Trump před novináři.

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 2% Ano, ale nechtěně 4% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 627 lidí

Také se vyjadřoval proti deníku Wall Street Journal, který označil za prohnilý a pročínský. Čína podle Trumpa okrádala Spojené státy celá léta, takže je čas na odplatu. „Podle mě je to to nejhorší, co Richard Nixon kdy udělal, víte, to on to začal,“ narážel na Nixonovu cestu do Číny v roce 1972, která otevřela cestu k lepším vztahům.

Jedna z otázek novinářů směřovala také na Mexiko. „Mexiko tvrdí, že jsem nabídl, že pošlu americké vojáky do Mexika, aby se postarali o kartely,“ řekl a zeptal se, jestli si reportérka myslí, že jí na otázku odpoví. „Odpovím. Je to pravda,“ překvapil potom Trump. „Pohádkově vydělali na prodávání drog a ničení lidí, loni jsme ztratili 300 000 lidí kvůli fentanylu a jiným drogám,“ obvinil mexické kartely a dodal, že pokud by Mexiko chtělo s nimi pomoci, tak by to pro něho byla čest.