Nesouhlasíme, půjdeme do ulic. Jako když vyhrál Biden, varuje docent před volbami poštou

Politolog Lukáš Valeš varoval ve vysílání CNN Prima News před úskalími korespondenční volby. „Jestliže nebude jistota, že proces volby byl demokratický, legitimní a transparentní, pak ten, kdo prohrál, řekne, že jsou zfalšované volby. Viděli jsme to v USA. Lidé pak mohou říct: My s tím nesouhlasíme, půjdeme do ulic,“ řekl docent Valeš.

Úvodem se moderátorka Valeše zeptala, jak by mělo korespondenční hlasování vypadat, aby nevytvářelo možné pochybnosti. Podle Valeše je to velmi složitá otázka. „Především v tom, jestli ten zákon potřebujeme. A zda by mu neměla předcházet rozsáhlá debata o tom, do jaké míry je to jenom technická věc,“ poznamenal, že dojde k rozšíření počtu voličů. „Otázkou je také to, zda by opravdu nestálo za úvahu diskutovat o tom, jestli lidé, kteří zde nežijí, neplatí daně a neneseou následky své volby, jestli opravdu mají rozhodovat o osudu jiných Čechů. A to těch, kteří nežijí v cizině, ale tady, a budou nést následky rozhodnutí, které může zásadním způsobem změnit výsledky voleb,“ řekl.

Upozornil na Turecko, kde podle něj je podpora autokratického vládce Erdogana 50 na 50. Velká turecká města volí proti němu, ale v Německu a Rakousku menšiny Turků volí až v 75 procentech pro Erdogana. „Volí tak zcela jinak než Turci v Turecku,“ uvedl. „To považuji za naprosto mimořádnou záležitost, která by měla být odborně prodiskutována. Od toho by se mělo odvíjet, zda takový zákon přijímat, nebo ne,“ dodal.

A měla by koresponedneční volba být zavedena i pro Čechy pobývající v Česku? „Můžeme to takhle vnímat, ale zase je tady celá řada rizik. Viděli jsme to třeba při přepočítávání hlasů v Rakousku a v řadě jiných států. Může to být dovedeno až do krajnosti, že se tady budou vznášet otazníky o legitimitě volby. Aby zdravě fungovala demokracie, platí presumpce toho, že ten, kdo je poražen, uzná výsledky voleb. A to ale také znamená, že těchto výsledků voleb je dosaženo jasným a transparentním procesem, o němž nikdo z aktérů nemá pochybnosti, že je skutečnosti demokratický,“ řekl Valeš.

Ten se obává, že může být výrazně narušována otázka tajnosti a může docházet k podezření z volebních podovodů. „To samozřejmě bude eskalovat v situaci ohledně demokratické legitimity voleb. Jestliže nebude jistota, že proces volby byl demokratický, legitimní a transparentní, pak ten, kdo prohrál, řekne, že jsou zfalšované volby. Viděli jsme to v USA. Lidé pak mohou říct: My s tím nesouhlasíme, půjdeme do ulic,“ řekl Valeš.

„Tady už se dostáváme k samotným kořenům fungování demokracie, která je založena na tom, že ten, kdo prohrává, sklapne podpatky a řekne, že respektuje vůli lidu, vůli občanů,“ dodal Valeš.

„Hrajeme si s ohněm. Současná česká společnost je velmi rozdělená,“ sdělil Valeš, jenž se domnívá, že tento problém není dobře vydiskutován. Už to, že se řeší na mimořádné schůzi Sněmovny, považuje za absurdní. „Nejprve bych absolvoval diskusi a vyžadoval bych shodu. Neprosazoval bych to silou vládní koalice,“ sdělil, že se obává, že ve chvíli, kdy se z opozice stane vládní strana, může zase zákon zrušit.

