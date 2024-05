Netanjahu do Haagu? Trestní soud hrozí zatykačem

Mezinárodní trestní soud v Haagu může vydat zatykače na vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinvara, ale také na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Oba by mohli být obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v souvislosti s útoky na Izrael ze 7. října a následnou válkou v Gaze. Další zatykače by mohly být vydány na izraelského ministra obrany Joava Gallanta a další dva představitele Hamásu.

reklama

Iniciativy na vydání zatykače na lídra Hamásu a také izraelského premiéra prozradil v CNN hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan. Ten uvedl, že rovněž usiluje o vydání zatykače na izraelského ministra obrany Gallanta a na další dva vrcholné představitele Hamásu – Mohammeda Deifa, vůdce brigád Al-Kásem, a Ismaila Haníju, politického vůdce Hamásu.

Zatykače na izraelské politiky by přitom byly prvním případem, kdy se mezinárodní soud zaměřil na nejvyšší představitele blízkého spojence Spojených států. Tímto rozhodnutím by se Netanjahu zařadil do společnosti ruského prezidenta Vladimira Putina, na kterého byl vydán zatykač kvůli invazi na Ukrajinu. Zatykač byl vydán také například na libyjského vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011.

Chánovu žádost o vydání zatykače nyní posoudí senát soudců Mezinárodního trestního soudu. Chán uvedl, že obvinění proti Sinvarovi, Haníjovi a al-Masrímu zahrnují „vyhlazování, vraždy, braní rukojmí, znásilňování a sexuální útoky ve vazbě“.

„Svět byl 7. října šokován, když byli lidé vytrženi ze svých ložnic, ze svých domovů, z různých kibuců v Izraeli. Lidé nesmírně trpěli,“ uvedl Khan. Obvinění proti Netanjahuovi a Gallantovi podle něj zahrnují vyhlazování, způsobení hladu jako válečné metody včetně odepření dodávek humanitární pomoci nebo úmyslné cílení na civilisty v konfliktu.

Když se minulý měsíc objevily zprávy, že hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu zvažuje tento postup, Netanjahu prohlásil, že jakýkoli zatykač na vysoké izraelské vládní a vojenské představitele „by byl nehorázností historických rozměrů“ a že Izrael „má nezávislý právní systém, který přísně vyšetřuje všechna porušení zákona“.

Podle Khana ale nikdo nestojí nad mezinárodním zákonem. „Vím, že je to nepříjemné, ale nikdo nestojí nad zákonem. Pokud Izrael nesouhlasí s Mezinárodním trestním soudem, může bez ohledu na své námitky proti jurisdikci vznést námitku před soudci, a to je to, co jim radím, aby udělali,“ dodal Khan.

Izraelský ministr války Benny Gantz, ač Netanjahův politický rival, rozhodnutí prokurátora odsoudil. „Dělat paralely mezi vůdci demokratické země odhodlané bránit se před podlým terorem a vůdci krvežíznivé teroristické organizace je hluboké překrucování spravedlnosti a do očí bijící morální bankrot,“ uvedl podle informací BBC.

Izrael a Spojené státy nejsou členy Mezinárodního trestního soudu. Soud v Haagu však tvrdí, že má jurisdikci nad Gazou, východním Jeruzalémem a Západním břehem Jordánu poté, co palestinští představitelé v roce 2015 formálně souhlasili s tím, že budou vázáni základními zásadami soudu.

Pondělní oznámení Mezinárodního trestního soudu je odděleno od případu, který v současné době řeší Mezinárodní soudní dvůr na základě obvinění Jihoafrické republiky, že se Izrael ve válce proti Hamásu po útocích ze 7. října dopustil genocidy.

Zatímco Mezinárodní soudní dvůr projednává případy, které se týkají zemí a národů, a Mezinárodní trestní soud vede řízení proti jednotlivcům za válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti. Pondělní oznámení není prvním případem, kdy ICC jednal v souvislosti s Izraelem. Soud sídlící v nizozemském Haagu byl zřízen na základě smlouvy zvané Římský statut, kterou poprvé předložila OSN a funguje nezávisle na jakékoliv organizaci.

Většina zemí světa, konkrétně 124 z nich, je smluvně zavázána k Římskému statutu, ale existují i významné výjimky včetně Izraele, USA a Ruska. Pokud soud Chánově žádosti vyhoví a vydá na pětici mužů zatykač, bude je muset zatknout a vydat do Haagu kterákoli členská země. To by Netanjahuovi a Gallantovi velmi ztížilo mezinárodní cesty včetně cest do mnoha zemí, které patří mezi nejbližší spojence Izraele, jako Německo a Spojené království.

Psali jsme: Palestina do OSN? Hlasovaná rezoluce OSN může mít dalekosáhlé důsledky. Varování Pozemní invaze v Rafahu? Spojenci varují Izrael, ale Netanjahu tlačen do akce doma Zatýkání na univerzitách v USA. Kdo mohl stát za eskalací? Podezření Týdny do průšvihu. Izraelský velvyslanec uhranul OSN zprávou o Íránu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama