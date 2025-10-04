Neúspěch nepřipouštíme. V ANO už se to začíná rýsovat

Místopředseda hnutí ANO a lídr kandidátky ve Zlínském kraji Radek Vondráček přiznává, že zatím necítí nervozitu, ale spíš očekávání před přicházející bouří. „Takové to hektické teprve začne. Ještě není hotovo, je potřeba mít rezervu při hodnocení,“ uvedl pro Českou televizi ve volebním štábu hnutí ANO.
Podle Radka Vondráčka se hnutí ANO dívá na průběžné výsledky s optimismem. „Vypadá to dobře, vypadá to lépe než touto dobou v minulých volbách,“ uvedl s tím, že sčítání stále probíhá a je potřeba zachovat klid.
Za hlavní a dlouhodobý cíl označuje Vondráček možnost vytvořit jednobarevnou vládu hnutí ANO. „Naším přáním je, aby byla jednobarevná vláda, protože by byla efektivní,“ vysvětlil. Zároveň připouští, že podle dosavadních čísel zatím na samostatné vládnutí nemusí mít hnutí ANO dostatek hlasů.
Na otázku, kdo by mohl být nejbližším koaličním partnerem, Radek Vondráček odpověděl s opatrností. „Počkejme si na to, až bude ta volební mapa hotová, až budeme mít ten počet mandátů. Veškeré debaty, které teď máme, budou zapomenuty. Je nadbytečné o tom teď spekulovat,“ uvedl.
Prezident musí respektovat ústavu, říká Vondráček
Na dotaz, jak by reagoval v případě, že by se prezident rozhodl nepověřit vítěze voleb sestavením vlády, Vondráček reagoval jednoznačně. „To jsou také jenom nějaké kdyby. Měli jsme tu různé prezidenty, ale vždy všichni ústavu respektovali, respektovali výsledky voleb. Prostě nepředpokládám nějaký jiný scénář, něco úplně jiného,“ zdůraznil. Podle něj je klíčové, aby po volbách byla zachována ústavní tradice a respekt k vůli voličů.
Na otázku, zda má hnutí ANO připravenou strategii pro případ, že by prezident nepověřil vítěze voleb sestavením vlády, Vondráček uvedl, že žádnou strategii připravenou nemají.
Hnutí ANO má podle Radka Vondráčka jasno v tom, že v případě volebního vítězství by měl funkci premiéra znovu zastávat Andrej Babiš. Ve veřejném prostoru však zůstává otázka, jak by se vyřešil jeho střet zájmů a kauza Čapí hnízdo. „Jako právník říkám, že určitě existuje celá řada možností,“ dodal.
Připomněl, že sám předseda hnutí ANO už dříve ujistil, že má v otázce možného střetu zájmů jasno. „Pan Babiš řekl, že to řešení zná a že vás s ním včas seznámí. Pravda je, že i ten zákon předpokládá, že se to bude řešit, až ta situace nastane,“ uvedl.
Na otázku, zda by hnutí ANO mělo připravenou alternativu na post předseda vlády reagoval jednoznačně: „To jsou opravdu kdyby. Pan Babiš, pokud vím, v posledních dvou debatách vlastně deklaroval, že chce být premiérem,“ uvedl Vondráček.
Neúspěch si ANO nepřipouští
Podle Radka Vondráčka si hnutí ANO v těchto volbách nepřipouští jinou než vítěznou variantu. „My si neúspěch nepřipouštíme. Čtyři roky jsme pracovali intenzivně v opozici. Udělali jsme všichni maximum. A pevně věřím, že se to v těch volbách promítne,“ uvedl. „Všichni říkají to samé. Chceme lepší vládu, chceme změnu. Nechceme to, co je teď,“ řekl Vondráček.
Dotazován byl také na to, zda je kandidátem na ministra spravedlnosti. Přímo nevyloučil, že by tuto pozici mohl zastávat. „To se začneme bavit po víkendu. Myslím, že odborně mám na to, abych vykonával tuto pozici. Ale je to úplně jiná otázka, než kladete,“ uvedl s úsměvem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská