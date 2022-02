Neuvědomují si to. Středula kritizuje vládu za rozpočet

reklama

Josef Středula v rozhovorech pro ParlamentníListy.cz opakovně upozorňoval na obtížná jednání se zástupci minulých vlád ať už v tripartitě nebo s odbory celkově. Změnilo se něco s nástupem vládní pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostové a Piráti? „Žádná vláda není stejná, každá je jiná. Každý premiér České republiky byl odlišný, nedají se jednoduše srovnávat. Ale nejlepší komunikace byla s Bohuslavem Sobotkou (bývalý premiér a šéf ČSSD, pozn. red.), alespoň co jsem si přímo zažil, protože jsem předsedou konfederace od roku 2014,“ řekl předseda odborářů. Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8688 lidí

Na otázku redakce, zda to bylo tím, že Sobotka byl levicový politik, nebo zda šlo o komunikaci jako takovou, odvětil, že se jednalo o kombinaci obojího. „Člověk může být levicově orientovaný a komunikace by probíhat nemohla, ale možná pro jeho lidské vlastnosti a možná i sociálnědemokratické srdce... těžko mohu posoudit, ale můj dojem, který je v tomto ohledu subjektivní, říká, že nejlepší komunikace jak z hlediska lidského, tak z hlediska politického byla se Sobotkou. Choval se tak ke všem – k zaměstnavatelům jako k zaměstnancům, nedělal mezi nimi dělítko. K partnerům se choval stejně solidně,“ vysvětlil Středula.

Středula: Neměli jsme rozpočet k dispozici včas

A jak je na tom tedy v komunikaci s odboráři vláda současná? „Bohužel od počátku učinila několik kroků, které nehovoří o tom, že by chtěli vést sociální dialog. Bohužel již udělala několik chyb a jednou z těch prvních byl způsob rozhodování o platech veřejných zaměstnanců, následně přístup k platům svým vlastním – to znamená navýšení za měsíc leden o prvních šest procent. Mnoha zaměstnancům nedali vůbec nic, a to je samozřejmě obrovský problém nejen pro nás, ale primárně pro zaměstnance,“ uvedl. „Po obsahové stránce bylo první oficiální jednání s představiteli vlády velmi dobré. Nemohu říct, že by nenaslouchala, mlela si své, jak se říká, a dělala velké divadlo. To nemohu říci, ale poslední příběh kolem státního rozpočtu… neměli jsme včas k dispozici všechny jeho části, a to jsme vládě vytkli. Ten rozpočet je skutečně obsáhlý, a když vám někdo v šest hodin večer pošle po velkých urgencích úplný návrh a v osm ráno ho má projednávat s vládou a dalšími členy, nejde o přístup, který považujeme za seriózní. Ministr i premiér se nám omluvili, slíbili, že se to už nestane, a vysvětlili, že důvodem byly neustálé změny a doplňování, ale každopádně to zůstává s otazníkem,“ řekl Středula.

Zároveň si však pochvaloval přístup některých ministrů, ač někdy nejsou v názorové shodě. Například ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely nebo ministra školství Petra Gazdíka, který už s odboráři komunikoval. „Proti tomu přístup Baxy (Martin, ministr kultury, ODS, pozn. red.), který ještě ani nesvolal pracovníky tripartity, přestože se jedná o zásadní věc, jakou je rozpočet na rok 2022. Nikdo nefunguje jako kopie někoho druhého, jde o individuality a rád bych věřil, že se zlepší,“ podotkl Josef Středula.

Problém je na straně příjmů, nikoliv výdajů

Středulova kritika také míří ke státnímu rozpočtu pro rok 2022 se schodkem ve výši 280 milionů korun. „Jak by asi vypadal rozpočet, kdyby hnutí ANO s ODS a SPD neudělalo daňové rozdíly v roce 2020, které se promítají nyní a způsobují deficity? Deficit by nebyl 280 miliard, ale třeba jen 100 miliard korun. To už je úplně jiná situace i pohled na rozpočet je úplně odlišný. Tím chci říci, že problém rozpočtu České republiky je jednoznačně na straně příjmů a relativně menší problém je na straně výdajů. Jakékoliv zakrývání této skutečnosti jen zhoršuje debatu, jak by měly vypadat veřejné finance.“ Současný deficit je podle něj způsobem na straně příjmů, nikoliv na straně výdajové, což je způsobeno přístupem, kde se prý ruku v ruce podporovalo hnutí ANO, ODS a SPD.

Psali jsme: Senátorka Chalánková: Pandemický zákon obchází ústavní pořádek Senátorka Dernerová: Mnohé věci, které se dozvídáme z médií, jsou naprosto zmanipulované Senátor Červíček: Zkušenost s využíváním dosavadních nouzových stavů je špatná Senát odmítl novelu pandemického zákona

Daří se tedy pětikoalici realizovat slibovanou změnu? „Zatím se nedá říci, že by svůj přístup změnili. V této chvíli se dá jen říci, že zatím není signál, že by chtěli otevřít debatu na téma daňový systém. Pokud to skutečně myslí vážně, je nutné otevřít tuto debatu. Jestliže ji neotevřou, nemůžeme se k vyrovnanému rozpočtu proškrtat,“ sdělil předseda českých odborářů, podle kterého se tak jedná o jedinou možnost, jak se z dluhů dostat. Podívat se na daně skutečně seriózně, najít nový model daňového systému, poměr mezi přímými a nepřímými daněmi, zjistit, kdo a jak přispívá do daňového systému. A také vyřešit ty, již se snaží vyvléknout z placení daní, a danit, či spíše nedanit, mimo území České republiky. „A to je extrémně vážné téma. Dalším problémem daňového systému je důchodová reforma,“ podotkl.

Současně dodal, že prakticky veškeré změny daňového balíčku znamenaly poškození, jehož důsledky se projevují na lidech a službách. „To je otázka diskuse, kterou službu státu zrušíme, kterou agendu nebudeme dělat, komu nedáme peníze a podobně. To je právě důsledek této činnosti a politici, místo aby to řešili, tak je v programovém prohlášení propsáno další snížení příjmů veřejných rozpočtů o dalších 100 miliard korun. Vláda si neuvědomuje vážnost situace, takže si do rozpočtu propsali svá zbožná přání z předvolebního boje,“ varoval Josef Středula.

Okamžitě začít projednávat změnu daňového systému

Mezi konkrétními dopady uvedl už jen očekávání těch, kdo tvoří ceny, ale i pracujících pro stát, pro něž škrty už nyní znamenají pokles životní úrovně tím, že nedojde k navýšení platů u obyčejných zaměstnanců. „Kuchařka ve škole nedostane přidáno, civilní vojska nedostanou nic, pracovník archivní služby nedostane nic. Hráč v orchestru Národního divadla nedostane také ani korunu. To nejsou úředníci. Navíc tu někdo manipuluje s tím, jaký je rozdíl mezi platy. Jestliže si ústavní činitelé zvýšili ze základu 93 tisíc o šest procent lednovou výplatu, tak to mnozí zaměstnanci, o kterých mluvíme, i kdyby dostali přidáno na celý rok, nemají,“ upozornil Středula.

Jiná cesta, než je okamžité jednání o změně daňového systému, podle něj nevede. „Jakmile se to neotevře, tak prodloužíme dobu, kdy věc můžeme vyřešit. Teď se totiž budeme neustále propadat do velkých dluhů. Před třemi roky jsme se v České republice bavili o schodku 30 až 40 miliard korun a už tehdy někteří říkali, že velmi zadluží naše děti. Nyní máme dluh sedminásobný, a co s tím budeme dál dělat, když tady máme systémový lapsus?“ řekl Středula také. Politici všech minulých vlád se však nebyli dosud schopni domluvit na zásadních reformách, které stát potřebuje, ať už se jedná o reformu důchodů, reformu zdravotnictví nebo školství. Jakou šanci tedy šéf odborářů dává současným politikům, že tomu nyní bude jinak? Podaří se to vůbec? „Možná jsem naivní optimista, ale pokud bych si myslel, že to nebude možné, tak bych ty připomínky ani nevznášel. My máme povinnost vůči členům i rodinám a zaměstnancům věci pojmenovávat, i když se to politikům nelíbí. Ať předstoupí před lidi a nelžou jim, ať řeknou, jaká je pravda a co způsobili. Ani hnutí ANO nemůže říkat, že je skvělé, a stejně tak ODS nemůže tvrdit, že má ztrátu paměti, jak hlasovalo s hnutím ANO, a tím způsobili tento deficit a podíleli se na obrovském deficitu,“ uvedl.

Někdo si pod sebou podřezává větev

Středula dále tvrdí, že je třeba si uvědomit, v jaké době se nacházíme a o jakou etapu České republiky se jedná. „Dá se to zvládnout, ale nesmíme lhát a musíme problém uchopit od začátku,“ řekl a přidal doporučení Poslanecké sněmovně: méně ideologie a více praktických výsledků. A je taková snaha a vůle znát na současných politicích? „Byl bych rád, kdybych mohl bezezbytku říci, že to cítím. Od některých cítím, že mají zájem věc posunout, faktem je, že se teprve seznamují s úřady. Bohužel si způsobili velký problém otevřením státního rozpočtu rozpočtovým provizoriem. To neměli udělat, tím si okamžitě přidali neuvěřitelnou práci ještě v době, kdy neznají všechny okolnosti a fungování ministerstev. Situace není jednouchá, už nyní se otevírá debata nad rozpočtem roku 2023. Mohli vše řešit v průběhu času, nemuseli vyvolávat politické diskuse, ale je to jejich volba. Také bych raději dal vládě čas hájení, ale ona sama se rozhodla si ho zkrátit a otevřeli státní rozpočet,“ vysvětlil Josef Středula.

Na otázku redakce, zda se jedná o realitu přísloví „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, odpověděl: „Bohužel z mého pohledu musím konstatovat, že to skutečně vypadá, jako by si někdo začal podřezávat větev, na které sedí. Každopádně udělali krok a uzavřeli se zaměstnavateli a odboráři dohodu. Nazvali jsme ji národní dohoda a jedná se o dohodu nad určitým strategickým plánem a vizí České republiky na delší úsek, než je horizont vlády. Je to důležité, protože vody před námi jsou velmi neklidné a proplout se mezi nimi dá jen v situaci, kdy budeme vědět, kam směřujeme,“ zdůraznil předseda konfederace. Nakonec dodal, že se s vládními politiky například ještě vůbec nedostali k řešení minimální mzdy a dalším záležitostem. I na to by mělo časem dojít.

Psali jsme: Hnutí Duha. Na kolejišti v Karviné byla nalezena mrtvá samice vlka Gregorová hájila Green Deal: Máme šanci změnit ekonomiku Armáda ČR: Páté výročí působení mezinárodního bojového uskupení v Litvě „Čeho se Fiala bojí?“ Šlachta byl odstraněn, tak se ptá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama