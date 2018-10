Nevšímejte si posměváčků, píše před volbami straníkům Hamáček. A Petr Fiala chce posílit postavení

Hamáček ve svém psaní připomněl, že sociální demokracie pod jeho vedením vstoupila do vlády a bylo to dobré rozhodnutí pro Českou republiku, pro voliče i pro stranu. Podle něj prý kromě ČSSD ne­existuje politická síla, která by se dlouhodobě a upřímně prala za zájmy zaměstnanců, penzistů a mladých rodin s dětmi. „Tedy lidí, kteří nepatří k privilegovaným vrstvám, nikdy nedostali nic zadarmo a každou korunu si vydělali tvrdou prací. Za tyto lidi bojujeme a zlepšení jejich osudu je podstatou našeho programu,“ napsal.

„Někteří se nám za to možná posmívají. Když ale mluví o ‚podlézání voličům‘, jen tím odhalují sami sebe, své asociální myšlení,“ připomněl předseda sociální demokracie svým straníkům. A vyzdvihl návrhy soc. dem. v koalici. Ať už jde o proplácení prvních tří dnů nemoci, zvyšování důchodů, pět týdnů dovolené, zvýšení minimální mzdy či zkrácení pracovní doby na 7,5 hodiny při zachování výplaty.

Jak Hamáček, tak i Fiala v dopise chválili práci kandidátů svých stran v kampani. „Udělali maximum v situaci, kdy nejsme v dobré finanční kondici a čelíme nekonečným útokům našich soupeřů, kteří program nahrazují politikařením a prázdnými hesly,“ uvedl předseda ČSSD a dodal, že by byl rád, kdyby členové vzali k volbám rodinu, příbuzné a přátele, aby nedali hlasy těm, kteří by soc. dem. rádi viděli mezi poraženými, vnitřně rozklíženou a rozhádanou.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

Závěrem pak šéf sociální demokracie podotkl, že ČSSD možná nepatří mezi nejsilnější, ale na jejich straně je pevné přesvědčení a cíl so­ciálně spravedlivého společenství svobodných občanů, prosperující a bezpečné země. „Bude to ještě hodně práce, my ji však zvládneme!“ uzavřel Hamáček.

Předseda ODS Fiala zase připomněl, že se ODS vrací na výsluní a že se stala druhou nejsilnější stranou. „Po kritickém období na pokraji propasti jsme nastoupili cestu návratu ODS mezi rozhodující politické síly v ČR. Dnes už společně budujeme politickou alternativu s cílem, aby si občané již v nejbližších volbách do Poslanecké sněmovny vybírali mezi dvěma hlavními možnostmi: buď bude i budoucí vládu ČR sestavovat hnutí ANO, nebo ji bude sestavovat ODS,“ burcoval.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Kromě toho nabádal, aby se občanští demokraté nenechali ovlivnit průzkumy. Není to podle něj nic reálného a volební výsledky se zpravidla od průzkumů liší. „Pracujme do poslední chvíle, počítají se jen hlasy ve volbách! Každý hlas je důležitý, bojujme o ně. Máme velkou příležitost znovu posílit své postavení,“ sdělil Fiala s tím, že v Senátu potřebují dosáhnout takových výsledků, které umožní vytvořit spolehlivou pojistku vůči polokomunistické levicové koalici, která ovládla vládu, Sněmovnu a Hrad.

autor: nab