Nevzdělaní bílí muži. Demokraté už našli viníka Trumpovy výhry, Amerika je zklamala

Donald Trump se již prohlásil za vítěze voleb a měl svůj vítězný projev. S jeho vítězstvím přichází smutek amerických demokratů. A stížnosti. Influencer Harry Sisson, který během volební kampaně silně podporoval Kamalu Harrisovou, se vyjádřil: „Tuto noc nás Amerika zklamala všechny.“

Stížnost dorazila také od Ally Samarcové: „Bílí muži bez titulů tuhle zemi zničí.“ Jsou to právě „bílí muži bez titulů“, u kterých Trump vede velmi silně, nicméně Trump obecně vedl u bělochů.

„Jen bych chtěl podotknout, že tentokrát kandidovala neuvěřitelně ‚sympatická‘ žena, a to ještě opravdu těsně s tou příšernou, neinteligentní mužskou zrůdou. Nikdy to nebylo o ‚sympatičnosti‘ Hillary. Spousta lidí prostě dává přednost nenávistným, nevzdělaným mužům před chytrými ženami,“ mínil Ashton Pittman, editor Mississippi Free Press.

Tonight, America failed us all. — Harry Sisson (@harryjsisson) November 6, 2024

White men without college degrees are going to ruin this country — Ally Sammarco (@Ally_Sammarco) November 6, 2024

Just would like to point out that an incredibly "likable" woman ran this time, and it's still really close with that awful, unintelligent monster of a man.



It was never about Hillary's "likability." A lot of people just prefer hateful, ignorant men over smart women. — Ashton Pittman (@ashtonpittman) November 6, 2024

Delší pojednání sepsal spisovatel John Pavlovitz. Tvrdí, že neprohrála Kamala Harrisová, ale celá Amerika. „Jako národ jsme ji kolektivně zklamali – a tím jsme zklamali dívky a ženy, komunitu LGBTQ, nebílé, muslimy, Židy, přistěhovalce, nemocné, chudé, starší lidi, obyvatele Ukrajiny a Gazy i celou planetu,“ píše.

„Je nemyslitelné, že místo toho, abychom mohli oslavovat krásnou, nadějnou novou kapitolu v příběhu tohoto národa s vůdcem, který oslovil to nejlepší z naší povahy, budeme místo toho pořádat pitvu demokracie, když vstupujeme do našeho 250. roku, řízené zlovolným sociopatem, který pohrdá empatií a vyhýbá se zákonům,“ pokračoval v barvitém popisu. Dodal, že si myslel, že „jsou lepší“, že se projeví „sdílená humanita“.

Neexistuje způsob, jak pochopit nebo změřit, o jak těžkou chybu se jedná, ale jediné, co mohou slušní lidé tohoto národa udělat, je zítra se probudit a bojovat jako o život za to, o čem jsme stále přesvědčeni, že za ten boj stojí, a my to uděláme. Budu to dělat s každým, kdo bude mít sílu se ke mně přidat.

Truchlím nad zemí, kterou jsme mohli být, i nad tou, kterou zřejmě jsme – ale odmítám se vzdát víry, že soucit je správná cesta, že rozmanitost nás dělá lepšími a že láska je větší než strach,“ píše podporovatel Harrisové.

Kamala Harris didn't lose, America did.



As a nation, we collectively failed her—and in doing so we failed girls and women, the LGBTQ community, people of color, Muslims, Jewish people, immigrants, the sick, the poor, the elderly, the people of Ukraine, and Gaza, and the planet.… — John Pavlovitz (@johnpavlovitz) November 6, 2024

