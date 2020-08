Nikdo o tom nepochybuje. Tedy s výjimkou dvou parlamentních stran. Místopředseda ČSSD zvyšoval hlas na Kroužkovou, jak se dělá politika

reklama

Vláda v pondělí schválila pomoc Bělorusku ve výši deseti milionů korun. Veselý věří, že jsme schopni zemi poskytnou daleko větší pomoc, která je potřebná: „Je jen otázkou, co běloruská opozice požaduje, aby mohla účinně bojovat se svým totalitním režimem. Věřím, že se do pomoci zapojí celá Evropská unie,“ uvedl Veselý s tím, že pokud by se poskládalo všech 27 členských zemí, může být pomoc velká, a ne pouze finanční. Zmínil například pomoc při vydávání knih, či s rádiovým a televizním vysíláním.

I přes masové zprávy o falšování výsledku voleb vyslala česká Poslanecká sněmovna signál, že byl Lukašenko legitimně zvolen, jelikož opačné usnesení neprošlo. „Snažím se kolegům vysvětlovat, že se tyto věci nedají dělat nějakým výstřelem. Problém je ve způsobu, jak se věci připravují a navrhují, neměli bychom se takto překvapovat,“ uvedl Veselý s tím, že tento problém nyní řeší na zahraničním výboru.

„S výjimkou dvou parlamentních stran si česká politická scéna myslí, že Lukašenko nebyl regulérně zvolen. O tom nikdo nepochybuje. Vyjadřují podporu demokratické opozici, demonstrantům a jsou pro to, aby v Bělorusku nastaly demokratické změny. A to bez extrémních zásahů zvenčí, ale zůstalo to v rukách Bělorusů,“ pokračoval Veselý.

Svými slovy moderátorku Barboru Kroužkovou však vyvedl z míry.

„Co je na tom nepochopitelného a neumíte vysvětlit svým kolegům, že lze přijmout jedna věta? Lze upravit přece tak, že se nespojí s výzvou vůči Rusku a nespojí se s výzvou k opakování voleb?“ udeřila moderátorka na Veselého s tím, že kvůli tomu došlo k tomu, že se Sněmovna přiklonila k variantě, že Lukašenko byl legitimně zvolen.

„Žádný takový signál vyslán nebyl!“ kontroval předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý. „Vy to dobře víte, žádný takový signál vyslán nebyl. Co je nepochopitelného a nepřijatelného na tom, svolat v úterý kolegy, zástupce jednotlivých parlamentních stran, abychom se sešli a formulovali společně usnesení, aby pak prošlo?“ tázal se naopak Veselý a připomněl, že podobná usnesení přijímali vždy tímto způsobem a vždy úspěšně.

„Pokud se chceme na něčem dohodnout, tak se o tom musíme chtít bavit. Ve chvíli, kdy se o tom nebavíme a jen si politicky honíme triko a body, chceme jen něco ukázat, ale ne reálně o té věci jednat, tak to potom takto dopadá...,“ dodal Veselý. Kroužková na to konto zmínila summit lídrů Evropské unie, kde byli schopni se dohodnout na videokonferenci na tom, že výsledky běloruských voleb neuznají. „Nepotkali se, ale bavili se o tom. Politika se prostě nedělá tak, že přijdu na jednání, které je o něčem jiném, a vystřelím tam něco od pasu, není to avizování dopředu a dotyční se pak diví, že to neprošlo, a ještě se tváří, že je to hrozná křivda,“ kroutil hlavou Veselý.

Evropská unie se také přiklání k sankcím, i zde Kroužková připomněla, že ani k nim se nepřijalo nic konkrétního, dokonce ani výzva, aby Česko nastavilo vstřícnou politiku vůči těm, kteří z Běloruska utíkají a budou potřebovat pomoc.

„Opět se znovu odkážete na to, že jste si to mezi sebou nedomluvili?“ tázala se moderátorka politika. „Ano, to je opět to samé, opět se musím odkázat na to, že politika je věc domluvy, a ne že se střílí od pasu. Chápu, že vám osobně je to asi sympatické, ale takto se prostě nikdy nic v politice nepřijímá,“ vysvětlil Veselý již důrazně Kroužkové.

„Já vám neříkám, že je mi sympatické střílet od pasu,“ usměrnila Kroužková stručně Veselého. „Naznačujete, že je vám to sympatické, že když přijde někdo s nějakým nápadem, který se jeví jako dobrý, tak pro to musejí okamžitě všichni hlasovat,“ trval si Veselý na svém a již poněkolikaté zopakoval, že takto se politika nedělá.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zdůrazňuje, že Evropská unie ani Česko se nechtějí vměšovat do záležitostí Běloruska. S Lukašenkem podle Veselého nyní nemáme žádnou cestu k vyjednávání. „Z mého pohledu by nebylo ani vhodné, abychom se s ním pokusili navazovat kontakt,“ myslí si.

Pokud jde o opozici, je přesvědčen, že zásadním orgánem, který by s ní měl vyjednávat, je české Ministerstvo zahraničí: „Kloním se i k tomu, abychom s českým Ministerstvem zahraničí navázali přímý kontakt s protikandidátkou Lukašenka, která možná i volby v Bělorusku vyhrála, a pokud ne, určitě získala více hlasů, než se uvádí,“ dodal Veselý závěrem.

