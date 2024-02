No jo, Kalousek. Ten to s ODS vždycky myslel „dobře“. Euro rozjelo debatu

reklama

V největší vládní straně ODS panuje v otázce přijetí eura značná rozpolcenost. Miroslav Kalousek poukázala na průzkum Seznam Zpráv, že odmítáním přijetu eura ze strany ODS jde vláda proti svým voličům, jelikož ti o euro projevují zájem.

Zdaleka nejsilnějšími zastánci eura jsou voliči STAN a Pirátů (shodně 91 %). Třetí v pořadí jsou ovšem voliči Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), z nichž 82 procent uvádí, že by euro zavést chtělo, a to v dohledné době do 10 let.

Kalousek, který volá po vstupu do eurozóny, nešetří směrem k ODS kritikou, především pak k delegátům, kteří, ač se vstupem do eurozóny souhlasí, se nechtějí to veřejně vyjadřovat, aby nepřišli o funkce. Jeden z členů vedení ODS při nedávné debatě o euru Kalouskovi prý sdělil následující: „Máš pravdu, ale nahlas to říct nemůžu, protože by mě na kongresu nezvolili.“

„Proč si však delegáti kongresu přejí opak, než většina jejich voličů, to ještě věda nevyzkoumala…,“ pozastavuje se Kalousek na sociální síti X.

“Máš pravdu, ale nahlas to říct nemůžu, protože by mě na kongresu nezvolili”, řekl mi nedávno při debatě o Euru člen vedení @ODScz. To chápu. Proč si však delegáti kongresu přejí opak, než většina jejich voličů, to ještě věda nevyzkoumala…https://t.co/flIBKxwFFB — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 13, 2024

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) si do Kalouska pod příspěvkem rýpl, když naznačil, jak šel Kalousek v minulosti nejednou proti ní: „Tak ty jsi to s ODS vždycky myslel jenom dobře a přál jí jen to nejlepší, to my víme,“ napsal ironicky.

„Vždycky jsem přál to nejlepší ČR a její budoucnosti. Někdy s ODS, někdy proti ní, jak šly dějiny. Strana není vlast. Žádná strana,“ zněla následně reakce Miroslava Kalouska.

Vždycky jsem přál to nejlepší ČR a její budoucnosti. Někdy s ODS, někdy proti ní, jak šly dějiny..?? Strana není vlast. Žádná strana. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) February 13, 2024

V minulých dnech se Kalousek rozepsal o tom, že se odmítáním e ura staví Fiala s ODS proti průmyslu: „V České republice nás všechny živí průmysl víc, než je v jiných zemích obvyklé. Dominantním a hlasitým zájmem českého průmyslu je přijetí eura. Nedává žádnou politickou logiku ustupovat kdekomu, kdo si ‚vyřve‘ platy, dávky a další státní výdaje na dluh, a nevyhovět těm, kteří tu kasu plní,“ napsal na sociální síti X exministr financí Miroslav Kalousek.

Podle posledních vyjádření předsedy ODS premiéra Petra Fialy není přijetí eura tématem tohoto volebního období. „Debata začne mít smysl až ve chvíli, kdy budeme plnit maastrichtská kritéria. Děláme vše pro to, abychom je splnili. Já se k euru stavím neideologicky. Pokud by se ukázalo, že bude výhodné pro Českou republiku, tak se o tom bavme. Pokud se ukáže, že to výhodné není, tak ho nepřijmeme jenom kvůli tomu, že si někdo myslí, že budeme lepší Evropané,“ řekl před nedávnem v pořadu Partie na CNN Prima News.

Psali jsme: Ta drzost! Klause s eurem už dopálili. Zvlášť, když ho spojili s Putinem

„Mluvil jsem s Vystrčilem.“ ODS otočila směrem k euru, i ti hlavní

Stejně se vyjadřuje ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS: „Klíčové je, abychom dali do pořádku veřejné finance a plnili maastrichtská kritéria. Je tedy jedno říkat, zda jsem pro, nebo proti,“ uvedl v debatě na Nově.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři takzvaná maastrichtská kritéria. Kritérium cenové stability stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v evropském mechanismu směnných kurzů ERM II.

Že je nejvyšší čas, aby Česká republika zahájila kroky k přijetí společné evropské měny, řekl v novoročním projevu prezident Petr Pavel. K přijetí eura se kloní vládní strany TOP 09, STAN, KDU-ČSL i Piráti. Opoziční hnutí ANO a SPD jsou proti.

Psali jsme: Hra s eurem. O co jde Fialovi a spol. Šichtařová odhalila Dveřmi, oknem, komínem nám to euro budou cpát. Drahé oslavy ministra Dvořáka a melouni ve žlutomodrém hábitu Ekonom Pikora: Lidé zchudli. Šíleně. A moc si nepolepší „Tahle mafiánská banda nám vládne.“ Kampelička, Redl i další kauzy. Okamura jmenoval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE