No tedy. Leoš Mareš si troufl na Jaromíra Soukupa, dost drsně

„Vítejte zpátky na Barrandově. Myslím to místo, ne tu televizi, protože jinak by se to nejmenovalo Superstar, ale Zpěváci Jaromíra Soukupa a já bych to nemoderoval. V tuto chvíli se podíváme na další výkon,“ poznamenal.

Kauzy Jaromíra Soukupa patří mezi nejsledovanější pořady televize Barrandov, tvrdí Soukup. „Obliba zpravodajsko-politických relací je tedy zřejmá. Proto bylo nasnadě přidat do vysílání i zkrácenou verzi pojatou trochu jinak – humorně a ironicky. V tomto stylu bude pořad reflektovat nejvýznamnější události daného týdne. Jsem rád, že se nám to díky synergii, která existuje mezi naším vydavatelstvím a televizí, podařilo, a doufám, že pro naše diváky bude nový formát stejně atraktivní jako ostatní pořady z naší produkce,“ navnadil diváky generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Soukup na další pořad, který moderuje – Týden s Jaromírem Soukupem. Jeho vysílání bylo zahájeno v dubnu letošního roku.

Pořady, které generální ředitel TV Barrandov moderuje, patří k nejsledovanějším formátům stanice. Kromě Týdne s Jaromírem Soukupem a Kauz Jaromíra Soukupa moderuje také Duel Jaromíra Soukupa a diskuzní pořad Aréna. A samozřejmě také Týden s prezidentem, kde se Miloš Zeman pravidelně vyjadřuje k aktuálním tématům, mimo jiné zde „začal“ kauzu ohledně výroby Novičoku v Česku.

A tak Skupina Barrandov, do níž patří TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Plus a Barrandov Family, dosáhla v roce 2017 rekordního podílu na sledovanosti u dospělých diváků 8,7 procenta, a potvrdila tak pozici třetí nejsledovanější komerční televizní stanice na trhu.

Vysílání televize však také často řeší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, na jejímž stole přistála již zhruba 20 stížností.

Soukup kromě Barrandova řídí též společnost Médea, která je nejvýznamnější českou mediální agenturou.

