Jarek Nohavica rozmáznul Ameriku i Petra Pavla a dal tomu korunu

Dokumentární film Jarek mapuje život a tvorbu legendárního písničkáře Jarka Nohavici. Výsledná stopáž snímku 101 minut vznikla z mnoha hodin unikátních materiálů zaznamenávajících Nohavicův osobní život i koncertní vystoupení. Filmový štáb pod vedením režisérky Petry Všelichové a scenáristy Marka Dohnala na sběru materiálu pracoval dva roky.
Kvůli osobě Jarka Nohavici a jeho údajným proruským postojům se spekulovalo, zda film v kinech uspěje. „Každého z nás prostě někteří lidi nemají rádi a někteří mají. V mém případě je to násobeno tím, že těch lidí, kteří mě znají, je obrovská spousta,“ uvedl Nohavica v rozhovoru pro slovenský deník Pravda, že je smířený s tím, že nemůže být oblíben u všech lidí.
Kritika na Nohavicu míří od té doby, co převzal Puškinovu medaili z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle Nohavici ale jde o medaili za budování přátelství a míru a s válkou, který nyní probíhá na Ukrajině nemá nic společného.
„Nechci se hádat s těmi, které jsem nepřesvědčil svým životem a vším, co dělám – a nepřesvědčím je ani tím, co teď řeknu. Cenu jsem přijal, protože jsem ji dostal za zpívání písní Bulata Okudžavy a Vladimira Vysockého. Více než tisíc lidí v Evropě obdrželo Puškinovu cenu za budování přátelství a míru mezi národy. Nebyla to cena za boj ve válce; jsem proti válkám včetně této. Cenu si ponechám jako znamení pro budoucnost, že jednoho dne budeme všichni společně zpívat, abychom spolu nebojovali,“ vzkázal Nohavica.
Dokument se dotýká také dalšího sporného bodu zpěvákova života, a to jeho údajné spolupráce s StB. Nohavica ale tvrdí, že nikoho nikdy neudal a sám musel trpět na mnoha výsleších. „Řekl jsem, jak to opravdu bylo, ale jsou lidé, které nic nepřesvědčí. Zopakuji, že jsem nebyl spolupracovníkem StB, chodil jsem na výslechy a bylo to pro mě strašné, to můžete vidět ve filmu. Ale pokud si někdo myslí, že si to vymýšlím, co s tím můžu dělat?“ ptá se Nohavica.
Svůj dokument lidem nijak nevnucuje, ale prý „není špatný“. „Nechávám to být, nikoho nenutím, aby šel do kina sledovat příběh o mém životě. Jediná věc, která se mi stala, když film vyšel, bylo, že jsem dával rozhovory. Když jsem ho viděl, řekl jsem si: Není to špatné. Jsou tam zajímavé momenty, které mě překvapily,“ dodal Nohavica.
Jeho fanouškovská základna je očividně stále obrovská, protože dokument Jarek po nasazení ve čtvrtek 28. srpna ovládl celý víkend návštěvnosti v tuzemských kinech. Jarek za sebou nechal i hollywoodské velkofilmy jako F1 s Bradem Pittem nebo český snímek Džob režiséra Tomáše Vorla.
Dokument Jarek navštívilo v premiérový víkend přes 10 tisíc diváků. První místo je podle filmových kritiků z hlediska dokumentární tvorby nevídaným úspěchem a start s 10 tisíci diváky je v rámci žánru nadprůměrný. Divácká oblíbenost dokumentu Jarek se tak přiblížila jiným dokumentům, jako Karlos o zápasníkovi Karlosi Vémolovi nebo Občan Havel, který kina plnil už v roce 2007. „Celkový výsledek by tak mohl být zhruba trojnásobný, což film posune mezi ty nejúspěšnější české dokumenty z posledních let,“ predikují analytici podle serveru Kinomaniak.cz.
Jak si všímají filmoví kritici, jde o velký kontrast zejména v porovnání s mediálně hojně pokrytým dokumentem Velký vlastenecký výlet, který startoval jen o týden dříve 21. srpna. Tento výtvor režiséra Robina Kvapila zachycuje reakce „dezolátů“, kteří vidí válku na Ukrajině jinak než jako jednoznačnou vinu Ruska.
Velký vlastenecký výlet zaplnil už týdny před premiérou sociální sítě a mainstreamová média a dokonce proběhla předpremiéra na nádvoří Valdštejnského paláce, v sídle Senátu, které se účastnil mimo jiné senátor Jiří Drahoš, šéf Senátu Miloš Vystrčil nebo prezident Petr Pavel. Ti všichni na předpremiéře hovořili o nutnosti podpory Ukrajiny a vystoupil i přítomný ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč.
I přes výrazné mediální pokrytí ale Velký vlastenecký výlet startoval až na devátém místě žebříčku s návštěvou 5 tisíc diváků. „To je na žánr dokumentu spíše standardní číslo, vzhledem k mediálnímu pokrytí se však očekával nejspíš větší zájem,“ píší analytici na Kinobox.cz.
autor: Jakub Makarovič