Nova rozjela kampaň. Lidé totiž píší umělcům ošklivé věci

08.04.2026 13:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Hroznej čů*ák, herec dobrý.“ TV Nova znovu upozorňuje, že sprostě nadávat lidem na sociálních sítích není v pořádku. Nazývat někoho čůr*kem, přát mu úmrtí na rakovinu a tak podobně, je zcela nepřijatelné, ať už jde o Frantu Nováka z České Lípy, nebo herce Jiřího Langmajera, či herečku Martu Issovou, říkají celebrity ve videu.

Foto: screen X
Popisek: Kampaň TV Nova proti šíření nenávisti na sociálních sítích

TV Nova obnovila kampaň nazvanou Hejt není názor. Poprvé ji rozjela před dvěma lety a snažila se v ní dát najevo, že poslat někoho do pr**le či do p**i není v pořádku. Ani na sociálních sítích. Že nazývat někoho ko**tem není správné. Nikdy. Ať už takhle píšete o kolegovi z práce, nebo o slavném herci či herečce. Neměli byste takto prý psát o nikom.

Slavné osobnosti jsou předmětem nenávistných útoků, často platí to i o hercích. TV Nova se tuto nenávistnou vlnu opět snaží zarazit.

V současném klipu, který koluje po internetu, vystupuje např. herec Jiří Langmajer, který do kamery čte jednu ze zpráv, kterou byl počastován. „Hrozný č*rák, herec dobrej.“

A to je teprve začátek.

Vedle Jiřího Langmajera se v klipu objevily herečky Sandra Nováková, Martha Issová, Patricie Solaříková a Karolína Lipowská, moderátoři Snídaně s Novou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský a novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N. Všichni do kamery předčítají zprávy, které dostávají.

„Ty špinavá, prolhaná, novinářská ču*ko. Tebe si najde karma, ty ku*do ubohá. Čekej v tomto týdnu,“ četla jednu ze zpráv, jejichž adresátkou byla, novinářka Deníku N Zdislava Pokorná.

„Strašně falešná mr*ka. Dě*ka z ulice, co si hraje na hvězdu,“ přidala citaci Patricie Solaříková.

Sandra Nováková se o sobě prý občas dočítá, že by měla raději hrát v pornu. „Nechápu, proč mrhá talentem v českých filmech. Měla by jít do porna,“ předčítala jednu ze zpráv v klipu TV Nova.

Karolína Lipowská se prý zase občas dozvídá, jak bude „jezdit“. „Eko*mrdko, přijď a dostaneš vibrační kalhotky. Uvidíme, jak budeš jezdit,“ předčítala jednu z nepěkných zpráv.

 

Nový spot režírovala dokumentaristka Marie Magdalena Kochová a produkci zařídila společnost Barletta.

Celý klip poté pokračuje tím, že herci, herečky, moderátoři a novinářka zvou v odpovědi pisatele podobných příšerných zpráv na osobní setkání, aby si spolu mohli popovídat z očí do očí.

Základní poselství celého klipu je jasné: nejen v ulicích, v prostředcích hromadné dopravy, nejen při jízdě na koloběžce, ale i na sociálních sítích by se k sobě lidé měli chovat slušně a vyjadřovat se tak, jak to učí už paní učitelky děti v mateřské školce. Jinými slovy: i na sítích by lidé měli psát jen to, co by se druhému člověku nezdráhali říct ve vší slušnosti do očí na zaplněné ulici.

