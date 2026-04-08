Nova rozjela kampaň. Lidé totiž píší umělcům ošklivé věci

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Slavné osobnosti jsou předmětem nenávistných útoků, často platí to i o hercích. TV Nova se tuto nenávistnou vlnu opět snaží zarazit.
V současném klipu, který koluje po internetu, vystupuje např. herec Jiří Langmajer, který do kamery čte jednu ze zpráv, kterou byl počastován. „Hrozný č*rák, herec dobrej.“
A to je teprve začátek.
Vedle Jiřího Langmajera se v klipu objevily herečky Sandra Nováková, Martha Issová, Patricie Solaříková a Karolína Lipowská, moderátoři Snídaně s Novou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský a novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N. Všichni do kamery předčítají zprávy, které dostávají.
„Ty špinavá, prolhaná, novinářská ču*ko. Tebe si najde karma, ty ku*do ubohá. Čekej v tomto týdnu,“ četla jednu ze zpráv, jejichž adresátkou byla, novinářka Deníku N Zdislava Pokorná.
„Strašně falešná mr*ka. Dě*ka z ulice, co si hraje na hvězdu,“ přidala citaci Patricie Solaříková.
Sandra Nováková se o sobě prý občas dočítá, že by měla raději hrát v pornu. „Nechápu, proč mrhá talentem v českých filmech. Měla by jít do porna,“ předčítala jednu ze zpráv v klipu TV Nova.
Karolína Lipowská se prý zase občas dozvídá, jak bude „jezdit“. „Eko*mrdko, přijď a dostaneš vibrační kalhotky. Uvidíme, jak budeš jezdit,“ předčítala jednu z nepěkných zpráv.
?? Tento spot obsahuje reálná slova plná nenávisti. Stojíme za všemi, kdo jim čelí. Není nám to jedno.— TV Nova (@tvnovaofficial) April 7, 2026
TV Nova ve spolupráci s produkční společností Barletta spouští kampaň Hejt není názor, která otevírá téma nenávisti na sociálních sítích a jejích reálných dopadů na psychiku.… pic.twitter.com/M1lYFhWWoU
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Celý klip poté pokračuje tím, že herci, herečky, moderátoři a novinářka zvou v odpovědi pisatele podobných příšerných zpráv na osobní setkání, aby si spolu mohli popovídat z očí do očí.
Základní poselství celého klipu je jasné: nejen v ulicích, v prostředcích hromadné dopravy, nejen při jízdě na koloběžce, ale i na sociálních sítích by se k sobě lidé měli chovat slušně a vyjadřovat se tak, jak to učí už paní učitelky děti v mateřské školce. Jinými slovy: i na sítích by lidé měli psát jen to, co by se druhému člověku nezdráhali říct ve vší slušnosti do očí na zaplněné ulici.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku