Nová tramvaj za miliardy. Jenže přišly stížnosti. A ne jenom na jednu věc

Pražský dopravní podnik představil novou tramvaj Škoda ForCity Plus 52T. První vozy by měly být dostupné v roce 2025, celkově se počítá až s 200 vozy, přičemž cena jednoho vozu je 83 milionů korun. Závazně podepsaných je prozatím 40 kusů. Lidé na sociálních sítích ale už nové vozy kritizují, zejména kvůli použití polstrovaných sedaček, které se rychle ničí, a umístění některých sedaček naproti sobě, což „není oblíbené“.

Dopravní podnik hlavního města Prahy představil nový typ tramvaje s názvem ŠKODA FORCITY PLUS PRAHA 52T. Nový vůz má mít hned několik inovací jako například stoprocentní nízkopodlažní podvozky. „100% nízkopodlažní pětičlánková tramvaj s délkou 32 metrů – prostor celé tramvaje bez jediného schodu, a to i nad podvozky. Významně lepší jízdní vlastnosti a nižší hlučnost,“ tvrdí dopravní podnik na síti X.

Nový vůz by měl být pro cestující prostornější včetně průchodu mezi jednotlivými články. Tramvaj by také měla mít antikolizní systém, což je podpůrný systém pro nouzové brzdění v případě detekce překážky. Dále je to „celovozová zelená klimatizace pro cestující i řidiče – klimatizace s ekologickým chladivem“, a samozřejmě místa pro kočárky a invalidní vozíky.

Ve voze bude umístěn nový velkoplošný informační systém a mělo by být snazší ovládání tlačítek na otevírání dveří. Každý vůz by měl mít 70 polstrovaných sedaček, z nichž 44 je po směru a 26 proti směru jízdy.

„S dodavatelem Škoda Transportation jsme podepsali smlouvu na nákup až 200 tramvají tohoto typu. Závazně si objednáváme 40 z nich. S dodávkou prvních dvaceti vozidel počítáme v prosinci roku 2025 a dalších dvacet tramvají očekáváme v roce 2026,“ uvádí pražský dopravní podnik.

?? NOVÉ TRAMVAJE PRO PRAHU ODHALENY | Představujeme nový typ tramvaje s názvem ŠKODA FORCITY PLUS PRAHA 52T. Co na něj říkáte? ????

Nové tramvaje dopravní podnik objednává po osmnácti letech. V tendru až na 200 nízkopodlažních jednosměrných tramvají zvítězila Škoda Group právě s vozem ForCity Plus 52T. Za prvních čtyřicet kusů zaplatí dopravní podnik 3,32 miliardy korun, celkově může podle serveru Zdopravy.cz částka přesáhnout 16 miliard korun.

Lidé si už ale podle vizualizací všímají prvních nedostatků, zejména v řešení sedaček. „Tramvaj krásná, počet dveří nedokážu ohodnotit, jestli budou větší, asi by to neměl být problém. Sedačky naproti sobě ale nejsou, dle mého názoru, příliš oblíbené. Spousta lidí se pak prostě neví kam koukat a je to nepříjemná situace,“ reagoval na síti X Ondřej Petr.

Problém je podle některých s velkým počtem dveří. „Takže opět tam není jediný místo, na který nepotáhne, protože je tam sto padesát dveří... Je tam pět míst k sezení, a pokud je tramvaj narvaná, my malí se nemáme kde držet, když jsme davem natlačeni doprostřed ‚náměstí‘. Za mne špatné. Zlatý Porsche a vajíčka,“ zkritizoval nový vůz další uživatel.

Že se novou tramvají dopravní podnik nezavděčí všem, je jasné, podle jiných komentujících má totiž tramvaj naopak příliš málo dveří. „Na první dobrou: patery dveře jsou málo, výměna cestujících bude delší; polstrované sedačky se dlouhodobě neosvědčily; no a ty barvy, to je bohužel hrůza…,“ píše další, že problémem budou také polstrované sedačky.

Tento názor sdílí více Pražanů, jak plyne z diskuse pod příspěvkem. „Zase polstrované sedačky, přestože se kvůli údržbě preferuje dřevo s protiskluz plastem v pozdějších verzích 15T,“ píše další komentující.

„Polstrované sedačky, co údržba a čištění? A vidím opět zbytečně malý displej s linkou a cílovou zastávkou? Jinak se mi líbí a potěšila mě 100% nízkopodlažnost, která nebyla jistota,“ přidává se Vojtěch Pokorný.

