Nové pořádky v pražské kavárně: Místo párků hummus. Chleba nahradila arabská pita

REPORTÁŽ Časy se mění... a platí to i pro zavedené kavárny na Starém Městě pražském s více než stoletou tradicí. Projevuje se to v místním sortimentu. Místo vepřových párků se v nabídce objevil v současnosti populární hummus, původem z Blízkého východu. Chléb coby přílohu nahradila arabská pita. Zmizel štrůdl. Oproti tomu přibyl francouzský koláč quiche, nad kterým by se možná někdejší častý rezident takového podniku, „zuřivý reportér“ Egon Erwin Kisch, podivil. Poznal by ještě svoji kavárnu?

Řetězová ulice v samém centru Prahy skrývá adresu spjatou s bujarým, společenským životem někdejších pražských intelektuálních kruhů spojených s posledními lety existence rakousko-uherského mocnářství.

V domě U tří divých mužů, kde se původně v nálevně zvané Olympie scházely na sklonku předminulého století provozovatelky nejstaršího řemesla, sídlí literární kavárna Café Montmartre. V té se v dobách její největší slávy scházeli představitelé tehdejší literární scény jako Egon Erwin Kisch, Jaroslav Hašek, Franz Kafka nebo Gustav Meyrink.

Tam, kde pil Hašek „na sekeru“

Původně kabaret Montmartre vznikl v roce 1911. V místě se údajně historicky vůbec poprvé v Praze tančilo divoké argentinské tango. Na uvedení tance měl mít právě nezanedbatelný podíl tehdejší zuřivý reportér Egon Erwin Kisch se svou někdejší milenkou, progresivní a na tehdejší poměry velmi emancipovanou ženou (dovolila si například v tehdy upnuté době nosit pánské kalhoty) vystupující pod pseudonymem Emča Revoluce. Podnik patřil i mezi vyhlášená místa autora Dobrého vojíka Švejka Jaroslava Haška, který tam měl údajně pít takzvaně „na sekeru“.

DO STALETÉ KAVÁRNY ZAVÍTALY MLADÉ TRENDY:

Právě jmény svých pomyslných „otců zakladatelů“ nebo, chcete-li, slavných štamgastů z dob minulých, se podnik donedávna pyšnil i na jídelním lístku, který celkovým vzezřením evokoval 90. léta, zataven v plastové folii. Obsluha byla unylá, pomalá a skládala se z veteránů českého pohostinství. Spolehnout se ale dalo na kavárensky „konzervativní“ nabídku menších pohoštění. V té defiloval například celá léta nesesazený nakládaný hermelín nebo oblíbené párky.

Jenže, jak se zdá, cosi se změnilo. Podnik totiž buď změnil provozovatele, majitele, přístup nebo vše najednou. O změnách ParlamentníListy.cz informoval jeden z návštěvníků kavárny, a tak jsme se vypravili na místo přesvědčit se.

Párkům v Montmartru skutečně definitivně odzvonilo a spolu s tím, zdá se, i celé jedné éře. Obsluha kavárny zůstala sice stejně pomalá jako za starých časů. Výrazně ale omládla a na place jí přibylo, což ale rozhodně neznamená, že by byla více efektivní.

Párky zmizely. Z hermelínu je camembert!

Kromě párků zmizel z nabídky například i štrůdl, tedy klasický toť reprezentant tradiční kavárenské kultury od Prahy po Vídeň. Nahradil ho původem francouzský koláč quiche. A kam se poděl nakládaný hermelín? Tak trochu vykutáleně se schovává pod termínem „zapečený camembert“. A chleba coby příloha k tomuto sýru? Nahradila ji původem arabská pita.

„Nepatřím mezi stálé hosty, ale to, co zde udělali... Hermelín není špatný, ale podle mého k němu patří spíše tradiční český chleba než pita. Tohle se mi nelíbí,“ rozčilovala se jedna z návštěvnic podniku, která do něj dříve dle svého názoru čas od času zašla. „Ovládli to tu hipsteři. Je to nový trend. Asi to přišlo z Berlína,“ postěžoval si muž v Kristových letech, který do podniku zašel na víno, zatímco venku lačně potahoval z cigaretky.

A v sortimentu nacházíme i další „novoty“. V nabídce je například oblíbený nápoj mladých Club Maté. Objevila se ale i „domácí citronáda“, jež je v některých pražských podnicích v současné době velmi trendy.

Interiér kavárny se zatím naštěstí změn nedočkal. S určitou pravděpodobností je totiž památkově chráněn, a to vzhledem k bohaté historii podniku. Jedinou pihou na kráse a pravděpodobně novým trendem je nově osazený zásobník s citronádou, dle názoru autora hyzdící kavárenský stolek v průchodu mezi dvěma sály.

Dočkáme se tedy toho, že bude z Café Montmartre další Café v Lese nebo Café Neustadt? Toť otázka hozená do pléna našim čtenářům.

autor: Jonáš Kříž