Nutella? Teď jablka. Byli v Německu a přijeli vytočení

Jablka v tamních řetězcích našli. Lišila se od těch v českých řetězcích v tom, že nebyla z Polska, ačkoliv se jednalo o stejné řetězce jako v Česku. „Všechny německé supermarkety spojuje jediné: Primárně nabízejí domácí produkci jablek, vyjma prémiových odrůd,“ uvádí Agrární komora.

„Nikde jsme však nenašli dovozová jablka z Polska, jako je v hojné míře nabízejí řetězce u nás. Potvrzuje se tak, že zatímco supermarkety v západních zemích podporují lokální produkci a v žádném případě by si nenechaly narušit trh dumpingovými dovozy z Polska, v Česku se prodejci chovají přesně naopak,“ říká dále s tím, že v Česku řetězce chtějí prostě koupit co nejlevněji a prodat co nejdráž.

Pokud jde o ceny, dominovaly bez centu tři eura za kilogram.

Ceny v německých řetězcích

Zdroj: Agrární komora

Jak Agrární komora připomenula v minulosti, dovoz polských jablek má neblahý vliv na české ovocnářství. Kácejí se sady. Například zemědělské družstvo Senice na Hané na Olomoucku kvůli vysokým nákladům na pěstování i skladování ovoce a nízkým farmářským cenám pokácelo na začátku letošního roku ve Vilémově bezmála 16 hektarů jabloňových sadů.

Důvod, proč je Polsko tak dominantní v produkci jablek, je, že zásobovalo ruský trh. To je ovšem již minulost. Jen těžko se dle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka dá konkurovat polským cenám, když polská vláda nastavila pro tamní zemědělce jiné dotační podmínky a třeba i daňovou politiku. Že je polská produkce nastavena na vyvážení do Ruska, potvrdil i bývalý senátor Jan Veleba.

Štěpán Chára, výkonný ředitel sadařské firmy Bohemia Apple, si postěžoval, že česká vláda ovocnáře ignoruje. „Polská vláda se o pěstitele postará. Oni mají podobné výrobní náklady jako my – problém je v tom, že oni to prodají pod výrobními náklady a vláda jim to doplatí,“ uvedl.

Jde ale i o mentalitu, jak svého času upozornil zemědělec Jiří Syrovátka. „Občané, zákazníci, zaprvé nejdou vedle do vesnice koupit si jablko, ale raději si ho jedou koupit do řetězce. V severních Čechách tomu říkáme Mordor – funguje tak, že si jdou tohle koupit radši do supermarketu, i kdyby projeli dvacet kilometrů navíc, aby sousedovi nedali vydělat, protože on je hrozný kulak, vydělává prachy a dostává dotace. Takže to je zvláštní nastavení mentality. Kdyby si člověk, sadař, který opravdu prodává to ovoce, otevřel malý krámek, a měl to tam, tak by asi přežil, kdyby mu tam chodili lidi. Ale oni mu tam nechodí.“

