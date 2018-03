O mýtném tendru: Mezi ostré kritiky rozšíření mýta na silnice nižších tříd se přidali i komunisté

Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy, dál pokračuje šetření podaných stížností na tento tendr, jejž Ministerstvo dopravy vypsalo loni v červnu.

Například nynější provozovatel mýtného, společnost Kapsch, zpochybňuje deklarovanou technologickou neutralitu tendru. Tvrdí, že v jeho podmínkách je jednoznačně preferována satelitní technologie. To by prakticky znemožnilo využít po roce 2019 dosud používaný mikrovlnný mýtný systém, který vybudoval právě Kapsch a nyní je plně ve vlastnictví státu.

Nespokojenost s probíhajícím tendrem vyjadřují postupně i politici. Na včerejší tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny se také KSČM, jeden z uvažovaných hráčů při sestavování vlády, ostře ohradila proti vypsanému mýtnému tendru. KSČM nesouhlasí s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) a jím navrhovaným zpoplatněním více než 900 km silnic I. třídy. Toto číslo považuje za absurdní. Na tiskové konferenci to včera řekla místopředsedkyně hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Květa Matušovská (KSČM).

Otvírání obálek se blíží, co se všechno dozvíme?

O mýtu mluvila mimo jiné i proto, že již zítra má dojít k otevírání obálek s nabídkami firem, které chtějí od roku 2020 provozovat český mýtný systém. „Mýtný systém za celý svůj provoz přinesl do rozpočtu SFDI více než 87 miliard korun. Po zpoplatněných dálnicích projede průměrně 66 tisíc kamionů každý den. Dlouhodobá průměrná efektivita výběru mýta, která byla měřena nezávislým auditorem, je 99,5 %. Osm měsíců výběru mýta stačilo, aby se státu zaplatila investice do výstavby celého systému,“ ocenila místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská. současný mýtný systém, který stát vlastní a zřejmě se ho po výběrovém řízení a zpoplatnění silnic nižších tříd dobrovolně úplně zbaví.

„Domníváme se, že toto zpoplatnění bude nepochybně znamenat přesun nákladní dopravy na silnice nižších tříd, které nejsou pro takový provoz připraveny ani konstrukčně, ani ze strany bezpečnosti provozu. Zároveň to bude znamenat navýšení nákladů na údržbu silnic z rozpočtů krajů a obcí,“ řekla Květa Matušovská. Doufá proto, že podmínky výběrového řízení připouštějí změnit rozsah zpoplatnění dálnic a silnic I. třídy i v průběhu a před ukončením tendru.

„Ministr Ťok přišel ze soukromé sféry a s touto zkušeností se také k problematice mýta postavil. Zastával názor, že stát má koupený mikrovlnný systém, který je ‚jako nový‘, musel však konstatovat, že k tomuto systému nemá klíče. Tuto situaci ministr vyřešil uzavřením dodatku ke smlouvě se stávajícím provozovatelem mikrovlnného systému, firmou Kapsch, a snížením nákladů na provoz na 14 procent. Postupně však začal ustupovat od svého přesvědčení a stále více podléhal tlaku koaličních partnerů i opozice,“ řekla na setkání s novináři Květa Matušovská.

Vyhrálo politikum

„V prosinci 2016 najatí poradci zaslali ministerstvu analýzu, v níž za nejefektivnější postup označili nerozšiřovat mýtné a setrvat u stávajícího stavu! Na základě politické objednávky však analyzovali i možnost rozšiřování. Z této analýzy vyplynuly tři varianty rozšíření, o 76 km, o 474 km a o 900 km silnic nižších tříd. Varianta 474 km byla označena za optimální v poměru mezi náklady a možnými výnosy. V lednu 2017 však Ťok předložil do vlády variantu technologicky neutrálního řešení a rozšíření o 900 km. Stalo se to, že vyhrálo politické rozhodnutí nad odborným a ekonomickým hlediskem,“ kritizovala současný tendr poslankyně Matušovská.

„První se s kritikou takového řešení ozvala Asociace malých a středních podniků a živnostníků, připojil se Svaz průmyslu a dopravy, Nejvyšší kontrolní úřad a později také hejtmani, starostové jednotlivých obcí i prezident republiky. Starostové se bojí objíždění těchto zpoplatněných úseků po silnicích nižších tříd a dopravci upozorňují na reálné zvyšování cen za dopravní služby, které by mohly být přeneseny na zákazníky. I experti upozorňují na to, že výnosnost silnic nižších tříd je diskutabilní a dopady na mikroregiony jsou neprozkoumané. V červnu 2017 ministerstvo vyhlásilo tendr, do kterého se přihlásili čtyři zájemci. Později zahájil ÚOHS správní řízení ve věci mýtného tendru kvůli chybám v zadávací dokumentaci a vydal předběžné opatření, kdy zakazuje Ministerstvu dopravy s případným vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu. Důležité je taky připomenout, že průměrný výnos ze silnic první třídy se pohybuje na čtvrtině výnosu z dálnice. V současné chvíli není důležité, kdo bude novým dodavatelem a provozovatelem mýtného systému, ale to, aby projektový manažer řádně vypsal tendr a vyřešil všechny připomínky ÚHOS. Nemusím připomínat, že vláda je v demisi a neměla by činit žádná zásadní a dlouhodobá rozhodnutí, tím méně na desetiletí,“ zdůraznila při věcné kritice problematického mýtného tendru poslankyně Květa Matušovská.

V těchto dnech vrcholí výběrové řízení na nového provozovatele českého mýta. Předpokládané náklady se mohou vyšplhat až na 30 miliard.

Roman Pokorný

