O práci může přijít až pětina lidí pracujících v zemědělství. Morava je ve varu

„Nulová spotřební daň není nesystémová výjimka, jak bývá často prezentováno, ale standard ve všech vinařských zemích, tedy zemích, kde pěstování révy a výroba vína představuje významnou složku národního hospodářství. Ve vinařství a vinohradnictví dnes pracuje cca 20 % všech zaměstnanců českého zemědělství! Ze sousedních zemí České republiky je spotřební daň na tichá vína zavedena pouze v Polsku ve výši 10,20 Kč na litr vína,“ uvedl Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky, který se vzepřel doporučení NERVu a snaží se přesvědčit především ministra financí Zbyňka Stanjuru, aby se vyvaroval zavedení spotřební daně na tichá vína v navrhované výši 23,40 Kč na litr.

Podle Chlada tento záměr vyvolává u řady vinařů doslova existenční obavy. „Tuzemské vinařství je bez ohledu na spotřební daň v náročné situaci a nepřipadá v úvahu, že by bylo schopno daň, byť jen její část, absorbovat ve svých maržích a bylo by nuceno celou její výši promítnout do konečných cen. Po započtení DPH a dalších s daní spojených nákladů, jako je povinné zavedení daňových skladů, administrativa atp., by výsledná cena nejběžnějšího moravského či českého tichého vína dosud v cenové hladině kolem 100 Kč vzrostla o cca třetinu, tedy o 35 Kč na cca 135 Kč a přívlastkových vín dosud za cca 150 Kč by vzrostla o 45 Kč na 195 Kč,“ upozorňuje Martin Chlad s tím, že by tato daňová změna dopadla především na spotřebitele.

Navíc hrozí ještě jedno velké riziko a tím je rozmach šedé ekonomiky. „Jak je patrné už ze současné praxe, státní správa není schopna účelně kontrolovat daňové sklady, a nelze tedy předpokládat, že by se to změnilo zvýšením spotřební daně na tichá vína. Naopak, zavedení daně, zvlášť ve výši nemající v regionu obdoby, by bylo jednoznačným impulzem pro rozvoj šedé ekonomiky, černého trhu a nákupní turistiky,“ obává se Chlad, podle které si musí Česká republika odpovědět na otázku, zda víno a vinařství patří k oborům, na kterých záleží a které přinášejí a uchovávají hodnoty, za něž má smysl se postavit. „Zda vinařská turistika podílející se na tom, že Jihomoravský kraj je po Praze nejnavštěvovanějším regionem republiky, stojí za uchování, nebo zda turisty ochotně přenecháme například Rakousku. Zda kultura, folklór a odkazy předků jsou položky jednoduše vyčíslitelné a nahraditelné imaginárním výběrem daně. Zda pětina pracovníků českého zemědělství je, či není relevantní skupina obyvatel, nad jejíž budoucností se má smysl zamýšlet,“ apeluje Martin Chlad.

