A co Zdechovský? Nebo Farský? Na Babiše si se střetem zájmů nepřišli

Vláda dnes věnovala velkou pozornost výboru pro Evropskou unii a řešila rámcové pozice České republiky.
Premiér Andrej Babiš uvedl, že se jeho kabinet zabýval mimo jiné návrhem dočasného fondu pro dekarbonizaci, u kterého vidí zásadní nejasnosti. „Jsou tam samozřejmě zvláštnosti, kde Evropská komise říká, že ten fond vznikne v roce 2026, ale příjmy se plánují až od roku 2028,“ upozornil.
Česká vláda proto návrh v současné podobě odmítá. „My tento návrh Komise nemůžeme podpořit. Budeme chtít po Komisi, aby nám to vyjasnila,“ dodal předseda vlády.
Ing. Andrej Babiš
V kontextu toho uvedl, že jej po tiskové konferenci čeká zásadní jednání týkající se systému ETS 1 a celkové energetické strategie Evropské unie v návaznosti na neformální summit Evropské rady. Podle jeho slov chce česká strana téma znovu otevřít i na nejvyšší úrovni. „Samozřejmě budeme chtít, aby i Evropská rada na příštím zasedání řádné Evropské rady znovu mluvila o těchto našich návrzích,“ zdůraznil.
Revize emisních limitů CO2: „Trváme na tom, aby to bylo zrušeno.“
Vláda projednávala také pozici k revizi emisních limitů CO2 pro osobní auta a dodávky. Premiér prohlásil, že je nepřijatelné, aby Evropská unie směřovala k zákazu vozů se spalovacím motorem od roku 2035. „Tak my s tím samozřejmě nemůžeme souhlasit,“ řekl Andrej Babiš.
Kabinet podle něj odmítá i případné dílčí ústupky. „Takže nějaké zvolnění pro nás není dostatečné. Trváme na tom, aby to bylo zrušeno,“ dodal.
Chat Control: Ochrana dětí ano, prolomení šifrování ne
Vláda projednávala rovněž mantinely své pozice pro dalších jednání o takzvaném Chat Control. Jde o návrh evropské legislativy, jejímž cílem je bojovat proti šíření materiálů znázorňujících sexuální zneužívání dětí online a další online pohlavní kriminalitě. Návrh se zaměřuje na to, aby platformy (chatovací aplikace, e-maily, sociální sítě atd.) detekovaly a hlásily tento obsah.
Premiér přitom zdůraznil, že kabinet podporuje boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, odmítá však plošné zásahy do soukromí. „My samozřejmě bojujeme proti pohlavnímu zneužívání dětí včetně kriminality páchané online, ale odmítáme prolamování či obcházení šifrování a nepřiměřené narušení soukromí uživatelů, které by představovala plošná povinná detekce materiálů se závadovým obsahem,“ uvedl a současně varoval před vývojem v zahraničí. „To, co se děje ve Velké Británii, všichni vidíme, my určitě se tam nechceme dostat,“ dodal.
Vláda ruší vybrané poradní orgány
Předseda vlády Andrej Babiš uvedl, že kabinet přijal usnesení o zrušení vybraných pracovních a poradních orgánů, mimo jiné Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a dalších struktur, které premiér označil za nadbytečné. „Tyto rady my skutečně nepotřebujeme, protože my samozřejmě víme, s kým máme mluvit,“ dodal.
Premiér zároveň zmínil, že dnes uvedl do funkce nového ministra životního prostředí Igora Červeného a okamžitě začala konkrétní jednání. „Dnes ve 13.30 probíhá jednání ministra životního prostředí s bankami, abychom řešili tu hlavní výzvu,“ uvedl.
Za klíčové téma označil program Nová zelená úsporám. „Je to program, který je velice dobrý, ale zdědili jsme nějaké tvrzení minulého ministra, který čekal 25 miliard, a bohužel přišlo možná necelých pět,“ prohlásil. Na ministerstvu se podle něj aktuálně řeší také větrné elektrárny a emisní povolenky. „Jsem rád, že máme plnohodnotného ministra a že jsme se mohli pustit do práce. To jsou ty hlavní věci,“ uzavřel Babiš.
Spor o dotace Agrofertu: „Není co vymáhat.“
Na tiskové konferenci zazněl také dotaz České televize k avizovanému trestnímu oznámení Pirátů pro údajnou nečinnost státu při vymáhání dotací Agrofertu z doby Babišovy vlády v letech 2017 až 2021.
Podle premiéra Andreje Babiše jsou tato obvinění lživá. „Piráti samozřejmě lžou, není co vymáhat,“ prohlásil.
Zároveň zpochybnil debatu o střetu zájmů a vyzval média k širšímu pohledu. „Bylo by dobré, kdybyste konečně vy média napsali, jak funguje střet zájmů u členů Evropské komise,“ uvedl.
Zmínil například europoslance Jana Farského. „Mohli jste se včera zeptat v televizi pana Farského z organizovaného zločinu STAN, jaký on má střet zájmů jako poslanec Evropského parlamentu,“ prohlásil s tím, že pozornost by si zasloužil i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský: „Pan Zdechovský byl na výletě v Bahrajnu s nějakým zbrojařem,“ řekl.
„Udělal jsem to velice nadstandardně, Piráti jsou známá udavačská parta, která neustále píše do Evropské komise,“ zakončil Babiš.
Jak si vláda připomene výročí ruské agrese?
Na tiskové konferenci zazněl také dotaz novinářů, jak si vláda připomene čtvrté výročí ruské invaze na Ukrajinu.
Premiér Andrej Babiš na to odpověděl konkrétně. „Na Úřadu vlády zítra ráno vyvěsíme vlajku, abychom si to připomněli,“ uvedl s tím, že gesto má symbolicky připomenout výročí zahájení ruské agrese proti Ukrajině.
Vlajka by se měla objevit také nad budovou Ministerstva školství a obrany. Ministři za SPD ji vyvěšovat nechtějí.
