Od Fialových signálů k Babišovým činům. Ale bude to těžké. Veleba občanům

Když jsem zhruba před sedmi lety, spolu s Ivanem Vyskočilem, založil Klub 2019 a později následoval sloupek Pohled selským rozumem, tak jsem netušil, do jaké aktuálnosti se onen „rozum“ v naší zemi vypracuje. Co mám konkrétně na mysli? Vysvětlím. Vysvětlím, coby nezávislý letitý penzista, žijící na krásné a malebné Vysočině, komunikující s četnými přáteli v rámci našeho klubu, se sídlem v Trhovém Štěpánově.
Václav Klaus se nikdy neskláněl před EU a Bruselem…
Jsem velmi rád, že mohu komunikovat i s mnohými představiteli našeho kulturního a politického života. Pro příklad uvedu exprezidenta Václava Klause, který ač z opačného politického spektra, tak reaguje a byl již několikrát hostem našeho klubu a musím říct, že si toho vážím. Proč? Už jsem to v různých materiálech psal a napíši zde znovu. Václav Klaus má velký podíl na udržení naší národní měny, české koruny. A druhý, pro mne zásadní atribut – Václav Klaus se nikdy neskláněl před EU a Bruselem. I když nejsme velká země, tak uprostřed Evropy sehráváme důležitou roli, kterou můžeme zúročit právě nyní, po našich říjnových parlamentních volbách.
Zásadní Babišova nabídka ohledně Slovenska…
Nastala příznivá situace pro obnovení spolupráce a těsných ekonomických a hospodářských vztahů, především mezi Českou republikou a Slovenskem. Základ tomu položila první povolební zahraniční návštěva premiéra Andreje Babiše na Slovensku, kde za dva roky byl jediný premiér, a to Viktor Orbán.
Ing. Andrej Babiš
Babišova nabídka pomoci Slovensku s tranzitem plynu z Nizozemí a Německa přes naše území, je vzhledem k avizovanému ukončení dodávek z Ruska už k 1. lednu příštího roku zcela zásadní, a jak napsal bývalý diplomat Peter Weiss – Babišův návrh mění Slovensko. Nakonec poslední nedělní průzkum volebních preferencí je jasný – ANO dominuje s 34,6 procenta a daleko za ním, druhá ODS, má 14,1 procenta. Přes 10 procent má už jen STAN, a to 12,6 procenta. Z toho je jasné, že Fialova politika signálů je poražena, lidé si přejí změnu a tu jim nabízí premiér Babiš. Jeho cesta na Slovensko, s konkrétní nabídkou pomoci řešit nadcházející energetickou krizi, je jasným dokladem, že máme možnost stát se opět důležitým státem střední Evropy. Státem, který to lapidárně řečeno umí na východ i na západ.
Přejdeme od Fialových signálů k Babišovým činům…
Já osobně věřím, že to je v našem zájmu a že tuto možnost využijeme a zúročíme ve prospěch našich občanů a přejdeme od Fialových signálů k Babišovým činům. Nebude to ale vůbec jednoduché. Prosperita každé země je postavena na dvou základech. Tím prvním je jasný a časově strukturovaný cíl, který chceme dosáhnout a druhým jsou zdroje. Tedy musíme na to mít peníze. Pokud se týká prvního fundamentu – stanovení cíle, tak nepochybuji o tom, že to premiér zvládne a vláda pod jeho vedením bude schopna realizovat. Alfou a omegou budou tedy zdroje, peníze. Schodek státního rozpočtu 2025 je 290 miliard korun, to je o padesát miliard korun víc, než uměle podhodnocený, předala končící Fialova vláda. Sečteno a podtrženo, chybějí zdroje. Velké a významné stavby, například dálnice, jsou zastaveny.
Co říci závěrem? Snad jen to, že naši lidé ledacos překousnou a když uvidí, že nová vláda je schopna zemi ze stávajícího marasmu vyvést, tak se semknou a zaberou. Vždycky to tak v historii bylo a jsem o tom přesvědčen i nyní.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
