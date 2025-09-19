Odbory na straně Tůmy z PRO. Za oživení Ústeckého kraje

Chomutovský náměstek primátora Pavel Tůma jednal s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou o budoucnosti Ústeckého kraje. Kraj aktuálně čelí útlumu hnědouhelných dolů, uzavírání elektráren, drahotě a vysoké nezaměstnanosti. Podle údajů z Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 31. srpnu 2025 je v Ústeckém kraji nezaměstnanost na 6,71 procentech. Kraj se v současné době potýká i s odlivem mladých lidí.
Tůma během jednání zdůraznil potřebu přejít od pasivního komentování k aktivnímu hledání řešení. Je potřeba podporovat investice, nové projekty, průmysl i cestovní ruch a nastavit rovnováhu mezi ochranou přírody a životem lidí v regionu.
„Situace je špatná, to víme všichni. Ale nemůžeme se donekonečna točit v kruhu negativních zpráv. Je čas říct, jak z toho ven. A hlavně — začít dělat konkrétní kroky, které lidem pomůžou,“ uvádí Tůma. V současnosti kandiduje do Poslanecké sněmovny za stranu PRO v Ústeckém kraji.
„Musíme přestat bránit rozvoji. Ať už jde o průmysl, služby nebo cestovní ruch. I záměr CHKO Krušné hory může být překážkou, pokud se nastaví necitlivě. Potřebujeme rovnováhu mezi ochranou přírody a ochranou života lidí, kteří tu žijí,“ zdůrazňuje Tůma.
Středula dal Tůmovi během jednání podle serveru Chomutovky.cz jasně najevo, že i odborové hnutí má zájem na zlepšení situace v Ústeckém kraji. Středula ocenil i Tůmovu znalost místních problémů a přislíbil podporu odborů.
„Nejsme v pozici, kdy si můžeme dovolit další roky přešlapování. Je čas jít vpřed,“ tvrdí Tůma.
autor: Alena Kratochvílová