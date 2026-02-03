Jsme na konci trubky. Česko má méně plynu a lepší to nebude

04.02.2026 8:32 | Analýza
autor: Jan Novotný

Naplněnost českých plynových zásobníků povážlivě klesá. Zásoba plynu klesla na pouhých 39 % maximální kapacity. Česku by tyto zásoby vystačily na 35 dní zimního provozu. Stav zásob je na začátek února mimořádně nízký a letošní zima je tuhá. Můžeme poděkovat Fialově vládě, říká poslanec Miroslav Ševčík (za SPD). Kdyby bylo plynu méně, domácnosti se nemusejí bát nedostatku, říká expert Vladimír Budinský. Jiná by byla situace pro průmyslové podniky. Česko prý čeká ekonomická transformace.

Jsme na konci trubky. Česko má méně plynu a lepší to nebude
Foto: RWE Transgas youtube
Popisek: Zásobníky plynu

Aktuální data o stavu českých plynových zásob najdou čtenáři ParlamentníchListů.cz na adrese Zásobyplynu.cz, která v reálném čase čerpá informace z evropských databází. Zásoba, kterou Česko momentálně disponuje, vystačí na 35 dnů v zimním období a na 64 dnů při rozpočítání na průměrnou roční spotřebu. Zásoby klesají vysokým tempem. Ještě před měsícem byly zásobníky naplněné na 65 % a v polovině listopadu byly plné dokonce z 90 %. Od 14. 11. 2025 se české zásoby každý den ztenčují.

Lepší porozumění uvedeným údajům poskytne srovnání s předchozími roky. Před rokem, 3. 2. 2025, byly české zásobníky naplněny na 44,6 %. O rok dříve na 70,6 %. 3. 2. 2023 byla hlášena naplněnost na 71,95 %. Hodnota 39 % je pro začátek února mimořádně nízká a blíží se situaci z roku 2022, krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Tehdy plynové zásoby poklesly až na minimum 24,36 % (17. 3. 2022). V loňském roce byla situace jen o málo lepší. Domácí plynové zásoby klesaly až do 31. 3., kdy bylo dosaženo minima na úrovni 25,38 %. Výše plynových zásob podléhá sezónnosti, ale mezi posledními roky panuje značný rozdíl. Zatímco v roce 2023 zásoby poklesly po zimě na 48 % a v roce 2024 na 54 %, loni to bylo pouze již zmíněných 25 % a dosavadní graf plynových zásob za rok 2026 naznačuje, že letos může být pokles ještě výraznější. Postupné odčerpávání zásobníků může trvat ještě dva měsíce a letošní zima je poměrně tuhá.

Okolní evropské státy mají podobné starosti. Naplněnost evropských zásobníků je momentálně mezi 44 a 50 %. Dodávky do Evropy jsou negativně ovlivněny situací ve Spojených státech, které také zažily mrazivý leden. Tamní producenti dočasně upřednostnili domácí trh a objem dovozu do Evropy se snížil. Německo před letošní zimou nezvládlo naplnit všechny své plynové zásobníky, aktuální cena je vysoká a kombinace těchto faktorů podle odborníků vede k tomu, že obchodníci místo nákupu větších objemů z Německa sahají do stále se tenčících rezerv v domácích zásobnících. 

Zbavili jsme se závislosti na Rusku, hlásil Fiala

Vláda Petra Fialy zdůrazňovala ukončení závislosti na ruském plynu jako jednu z programových priorit. V lednu 2024 Fiala prohlásil, že z hlediska ukončení plynové závislosti na Rusku už je téměř hotovo. Ve zprávě o stavu země, která byla zveřejněna na konci minulého roku, Petr Fiala uvádí: „... Česká republika (se) transformovala z energeticky zranitelné země, která byla téměř úplně závislá na ruských energetických surovinách, a tím pádem na libovůli ruského režimu, na zemi s diverzifikovanými zdroji, moderní infrastrukturou a jasnou dlouhodobou strategií. Zajistili jsme tak dlouhodobou energetickou bezpečnost a stabilitu dodávek energetických surovin.“

Vláda Andreje Babiše minulý týden pověřila státní energetickou společnost ČEZ, aby vyjednala prodloužení kapacit terminálů zkapalněného plynu v nizozemském Eemshavenu. Stát aukci o tyto kapacity potřebuje vyhrát, jinak bude Česko vystaveno riziku nedostatečných zásob plynu. Stávající kontrakt uplyne už na konci příštího roku, Česko by bez něj přišlo až o třetinu své spotřeby.

Ten plyn je pořád ruský, oponuje Ševčík
 
Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila energetického experta Vladimíra Budinského. „Tím, že dnes máme už jen jednu cestu dovozu plynu, nejsme v tak komfortní situaci, jako jsme bývali v letech, kdy přes nás šlo řádově desetkrát více plynu, než kolik jsme ho potřebovali. Tehdy jsme byli v superluxusní situaci, dnes jsme v podstatě na konci trubky,“ uvedl Budinský. V tuto chvíli podle něj ještě není důvod k obavám, ale v budoucnu nás čekají určité změny. „Jak víte, Německo se chystá transformovat svoji energetiku z uhelné na plynovou, chtějí postavit až 20 GW plynových elektráren, z EU mají povoleno dvanáct. Je to obrovské množství, a pokud Německo skutečně přejde na spalování plynu, tak si umíme představit, že v zimě, kdy nastane obávaná Dunkelflaute, kdy je tmavo a vítr nefouká, tak prakticky celá německá spotřeba energie půjde na plyn, no a pak by se samozřejmě nám na konci trubky mohlo stát, že toho plynu bude méně,“ řekl.
 
Běžný občan se podle něj nemusí bát, že by v takovém případě neměl čím topit nebo vařit. Nastoupily by dobře známé regulační stupně, které by prioritizovaly spotřebu domácností před velkými podniky, aby se předešlo plošnému výpadku. „Byl by krácen průmysl a velcí spotřebitelé. Na malospotřebitele by to dopadlo snad jen v tom, že bude-li větší poptávka, bude i větší cena,“ ujistil Budinský veřejnost, že plynu by i v takovém případě bylo pro občany dost. „Pro průmysl to bude komplikace v tom, že plyn z LNG bude vždy dražší než ten z trubky. Naštěstí Evropa není závislá jenom na LNG a většina plynu v našem systému je dnes z Norska, které pravděpodobně bude schopné své dodávky ještě zvýšit,“ vysvětlil.
 
Budinský říká, že Česko čekají nevyhnutelné změny ve struktuře ekonomiky: „U nás proběhne obrovská transformace průmyslu, který se bude muset proměnit z energeticky náročného na méně energeticky náročný. Podívejte se, my pořád něco tepelně zpracováváme, tváříme, tavíme, vaříme. Tento typ průmyslu v České republice nebude mít na růžích ustláno, protože cena plynu u nás bude vždy dražší než někde v blízkosti těch přístavů, kam se bude LNG vozit, nebo v blízkosti těch přímořských terminálů, kam ústí trubka z Norska. Tak jako jsme dříve měli konkurenční výhodu, že jsme byli tranzitní země a šel přes nás levný ruský plyn, teď se mávnutím kouzelného proutku naše situace dramaticky změnila. A stejně se bude muset změnit i Česká republika, její průmysl, chování jejích lidí a život tady. Nastane u nás obrovská změna a já se neobávám, že by ji Češi nezvládli, ale bude to svým způsobem revoluce,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Česko už podle něj nebude vyrábět energeticky a materiálově náročné výrobky a naše ekonomika se bude muset orientovat na produkci s vysokou přidanou hodnotou.

Redakce oslovila také ekonoma a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru Miroslava Ševčíka (nestraník za SPD). „Pokud bude pokračovat mrazivé počasí i v únoru a začátkem března, může se Česká republika dostat do problémů. Můžeme poděkovat Fialově vládě, že ve jménu postkomunistického myšlení jsou ideologické zájmy bližší nežli postarat se o zásobování obyvatelstva českých, moravských a slezských domácností plynem. Je zřejmé, že když bude plyn chybět v Německu, tak ho od nich nedostaneme. Buďme rádi, že jsou alespoň takové zásoby, které postačí na nejlibžší dny,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Ševčík předpokládá, že v souvislosti s nižší nabídkou může cena plynu dál stoupat. „Je naivní si myslet, že ten plyn nepochází z Ruska. Víme, že část toho plynu se na různých místech ve světě zkapalňuje a potom se prodává pod jinou značkou, ale stejně pochází z Ruska,“ odmítl Fialovo tvrzení o naprosté české nezávislosti na ruském plynu. 

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/cesko-se-brzy-uplne-zbavi-zavislosti-na-energetickych-surovinach-z-ruska-prohlasil-fiala-345240

https://ekonomickydenik.cz/zasoby-plynu-rychle-mizi/

https://www.ods.cz/dl/70005/Cesko-2025-zprava-premiera-Petra-Fialy-o-stavu-zeme.pdf

https://www.zasobyplynu.cz/

Jsme na konci trubky. Česko má méně plynu a lepší to nebude

