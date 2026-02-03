Jsme na konci trubky. Česko má méně plynu a lepší to nebude

Aktuální data o stavu českých plynových zásob najdou čtenáři ParlamentníchListů.cz na adrese Zásobyplynu.cz, která v reálném čase čerpá informace z evropských databází. Zásoba, kterou Česko momentálně disponuje, vystačí na 35 dnů v zimním období a na 64 dnů při rozpočítání na průměrnou roční spotřebu. Zásoby klesají vysokým tempem. Ještě před měsícem byly zásobníky naplněné na 65 % a v polovině listopadu byly plné dokonce z 90 %. Od 14. 11. 2025 se české zásoby každý den ztenčují.
Lepší porozumění uvedeným údajům poskytne srovnání s předchozími roky. Před rokem, 3. 2. 2025, byly české zásobníky naplněny na 44,6 %. O rok dříve na 70,6 %. 3. 2. 2023 byla hlášena naplněnost na 71,95 %. Hodnota 39 % je pro začátek února mimořádně nízká a blíží se situaci z roku 2022, krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Tehdy plynové zásoby poklesly až na minimum 24,36 % (17. 3. 2022). V loňském roce byla situace jen o málo lepší. Domácí plynové zásoby klesaly až do 31. 3., kdy bylo dosaženo minima na úrovni 25,38 %. Výše plynových zásob podléhá sezónnosti, ale mezi posledními roky panuje značný rozdíl. Zatímco v roce 2023 zásoby poklesly po zimě na 48 % a v roce 2024 na 54 %, loni to bylo pouze již zmíněných 25 % a dosavadní graf plynových zásob za rok 2026 naznačuje, že letos může být pokles ještě výraznější. Postupné odčerpávání zásobníků může trvat ještě dva měsíce a letošní zima je poměrně tuhá.
Zbavili jsme se závislosti na Rusku, hlásil Fiala
Vláda Petra Fialy zdůrazňovala ukončení závislosti na ruském plynu jako jednu z programových priorit. V lednu 2024 Fiala prohlásil, že z hlediska ukončení plynové závislosti na Rusku už je téměř hotovo. Ve zprávě o stavu země, která byla zveřejněna na konci minulého roku, Petr Fiala uvádí: „... Česká republika (se) transformovala z energeticky zranitelné země, která byla téměř úplně závislá na ruských energetických surovinách, a tím pádem na libovůli ruského režimu, na zemi s diverzifikovanými zdroji, moderní infrastrukturou a jasnou dlouhodobou strategií. Zajistili jsme tak dlouhodobou energetickou bezpečnost a stabilitu dodávek energetických surovin.“
Vláda Andreje Babiše minulý týden pověřila státní energetickou společnost ČEZ, aby vyjednala prodloužení kapacit terminálů zkapalněného plynu v nizozemském Eemshavenu. Stát aukci o tyto kapacity potřebuje vyhrát, jinak bude Česko vystaveno riziku nedostatečných zásob plynu. Stávající kontrakt uplyne už na konci příštího roku, Česko by bez něj přišlo až o třetinu své spotřeby.
Redakce oslovila také ekonoma a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru Miroslava Ševčíka (nestraník za SPD). „Pokud bude pokračovat mrazivé počasí i v únoru a začátkem března, může se Česká republika dostat do problémů. Můžeme poděkovat Fialově vládě, že ve jménu postkomunistického myšlení jsou ideologické zájmy bližší nežli postarat se o zásobování obyvatelstva českých, moravských a slezských domácností plynem. Je zřejmé, že když bude plyn chybět v Německu, tak ho od nich nedostaneme. Buďme rádi, že jsou alespoň takové zásoby, které postačí na nejlibžší dny,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Ševčík předpokládá, že v souvislosti s nižší nabídkou může cena plynu dál stoupat. „Je naivní si myslet, že ten plyn nepochází z Ruska. Víme, že část toho plynu se na různých místech ve světě zkapalňuje a potom se prodává pod jinou značkou, ale stejně pochází z Ruska,“ odmítl Fialovo tvrzení o naprosté české nezávislosti na ruském plynu.
