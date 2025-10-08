Odchod Fialy odšpuntoval v ODS „svěží větry“

Jdete k volbám?
Jdete k volbám?
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Co bude s ODS po éře Petra Fialy?
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Potřebujeme radikální změnu strany. Máme dva roky na to vybrat nového politického lídra. Někteří zkušení členové (čti strejcové) v okresech si myslí, že se vymění Pažout za Horáčka a jede se dál. Ne, nejede. Chci všechny strejce varovat. Vidíme vás. Nový předseda dá prostor etablovat se novému lídrovi, který jednoznačně musí vzejít z poslaneckého klubu ODS. Všichni mají šanci se ukázat. Havránek, Kupka, Zajíčková, Decroix, Janda, Slovák, Černochová, Lipavský a další,“ napsal Radim Ivan na sociální síti X.
Konzervativní komentátor Ondřej Tesárek Ivanovi doporučil, aby na post předsedy kandidoval taky. Když už totiž ODS mohla vsadit na bývalého piráta Lipavského, tak už je prý možné všechno.
„Hele, asi se tam mrdni taky, když jste mohli dát piráta na zamini, určitě zvládnete risknout mít mladýho předsedu. Je úplně fuk, jak malá šance je, starý struktury tě nesnášej, to stačí dost na to, abys za prvé prorazil, za druhé měl dostatečnou odolnost a neobjímal Honzejka, kdykoliv tě pošlu do píči. Nikdo z výše jmenovaných nemá leadership atributy jako ty, to jsou reformisti, co potřebujou vedení, normálně to udělej,“ požádal Radima Ivana. „Kupka není změna, Kuba na to sere, Blažek je done, Černochová neoblíbená, kandiduj na předsedu ODS, ať mohu začít tahat lidi zpátky od motorjugend,“ dodal ještě.
Nově zvolený poslanec ODS Štěpán Slovák naznačil, že by teď ODS měl vést Martin Kupka.
„Předpokládám, že pan předseda projeví sebereflexi a loď odteď potáhne Martin Kupka. Ještě je možné, že vykrystalizuje někdo jiný, ale zatím nikoho nevidím,“ řekl pro CNN Prima NEWS nově zvolený poslanec ze Zlínského kraje, 27letý Štěpán Slovák.
Končící ministryně obrany Jana Černochová složila končícímu premiérovi Fialovi velkou poklonu.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Mgr. Jana Černochová
A hned pokračovala.
„Po letech úpadku jsi naší zemi ukázal, jaká je ‚Politika, jaká má být‘. Osobně děkuji za příležitost se na tom podílet, za veškerou podporu ve prospěch obrany naší země, která je právě teď to nejdůležitější. Odvedli jsme dobrou práci a věřím, že to bude vidět! Těším se na další spolupráci v našem poslaneckém klubu.“
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek Petra Fialu přirovnal k Beatles.
Když se ‚kdesi‘ z Liverpoolu objevili Beatles, v Londýně se jim posmívali. A když se Petr Fiala objevil ‚odkudsi‘ z Brna, usmívali se v Praze. A pak Beatles dobyli nejen Londýn a Petr nejen Prahu. Petr byl a je jednou z nejkvalitnějších osobností veřejného života polistopadové ČR. A když ne dnes, budou takto o něm smýšlet a psát zítra,“ konstatoval Blažek na síti X, který kvůli bitcoinové kauze pozastavil i členství v ODS.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Rozhodnutí Petra Fialy znovu nekandidovat na předsedu ODS respektuji. Premiér v nelehkých časech ruské invaze na Ukrajinu vedl vládu tak, že nikdy nebylo pochyb o hodnotové orientaci Česka. Za to mu patří dík. Teď je před námi další zásadní úkol – obnovit důvěru lidí v politiku a i přes nové složení sněmovny zajistit, že pevný příklon Česka na Západ vydrží i do budoucna. Doufám, že to bude vedle boje s korupcí a zlepšení kvality života lidí jedním z cílů i nového vedení ODS,“ napsal Ivan Bartoš.
autor: Miloš Polák