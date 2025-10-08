Odchod Fialy odšpuntoval v ODS „svěží větry“

„Chci všechny strejce varovat. Vidíme vás.“ V ODS probublává nespokojenost. Nejen na severní Moravě, kde byl končící ministr financí Zbyněk Stanjura voliči vykroužkován ze sněmovny. ODS je zralá na změnu nejen podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Na adresu občanských demokratů padlo několik ostrých slov, ale také jasná výzva. A Pavel Blažek přirovnal Petra Fialu k Beatles.

Odchod Fialy odšpuntoval v ODS „svěží větry“
Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

Volby skončily. Koalice SPOLU prohrála, i když zdaleka ne tak výrazně, jak jí předpovídaly některé odhady. Prosté počty ukazují, že v rámci této koalice ztrácela především ODS, protože ji o několik mandátů připravili voliči, kteří dali preferenční kroužek především lidovcům. Mezi občanskými demokraty po volbách narůstá nespokojenost. Končící premiér Petr Fiala už oznámil, že na příštím kongresu ODS, který by mohl proběhnout už v lednu 2026, nebude obhajovat post předsedy. Fiala vstoupil do ODS v roce 2013 a stal se nejdéle sloužícím předsedou této strany. V tomto ohledu překonal i zakladatele strany Václava Klause.

Co bude s ODS po éře Petra Fialy?

Severomoravský člen ODS Radim Ivan, jeden ze zakladatelů platformy Česko Plus, která chce posunout jak ODS, tak celou Českou republiku, tvrdí, že ODS musí projít radikální proměnou. Konzervativní komentátor Ondřej Tesárek vyzval Radima Ivana, aby stanul v čele. Padlo pár ostrých slov. A to byl teprve začátek.  

„Potřebujeme radikální změnu strany. Máme dva roky na to vybrat nového politického lídra. Někteří zkušení členové (čti strejcové) v okresech si myslí, že se vymění Pažout za Horáčka a jede se dál. Ne, nejede. Chci všechny strejce varovat. Vidíme vás. Nový předseda dá prostor etablovat se novému lídrovi, který jednoznačně musí vzejít z poslaneckého klubu ODS. Všichni mají šanci se ukázat. Havránek, Kupka, Zajíčková, Decroix, Janda, Slovák, Černochová, Lipavský a další,“ napsal Radim Ivan na sociální síti X.

Konzervativní komentátor Ondřej Tesárek Ivanovi doporučil, aby na post předsedy kandidoval taky. Když už totiž ODS mohla vsadit na bývalého piráta Lipavského, tak už je prý možné všechno.

„Hele, asi se tam mrdni taky, když jste mohli dát piráta na zamini, určitě zvládnete risknout mít mladýho předsedu. Je úplně fuk, jak malá šance je, starý struktury tě nesnášej, to stačí dost na to, abys za prvé prorazil, za druhé měl dostatečnou odolnost a neobjímal Honzejka, kdykoliv tě pošlu do píči. Nikdo z výše jmenovaných nemá leadership atributy jako ty, to jsou reformisti, co potřebujou vedení, normálně to udělej,“ požádal Radima Ivana. „Kupka není změna, Kuba na to sere, Blažek je done, Černochová neoblíbená, kandiduj na předsedu ODS, ať mohu začít tahat lidi zpátky od motorjugend,“ dodal ještě.

 

 

Nově zvolený poslanec ODS Štěpán Slovák naznačil, že by teď ODS měl vést Martin Kupka.

„Předpokládám, že pan předseda projeví sebereflexi a loď odteď potáhne Martin Kupka. Ještě je možné, že vykrystalizuje někdo jiný, ale zatím nikoho nevidím,“ řekl pro CNN Prima NEWS nově zvolený poslanec ze Zlínského kraje, 27letý Štěpán Slovák.

Končící ministryně obrany Jana Černochová složila končícímu premiérovi Fialovi velkou poklonu.

„Milý Petře, nikdy si Tě nepřestanu vážit za odvahu, s jakou jsi se v roce 2013 vrhnul do záchrany ODS. Pluli jsme mezi Scyllou a Charybdou, mohl to být náš konec. A ty jsi dal ODS naději, kterou jsi naplnil. Přes všechny úšklebky jsi šel za svým, abychom v roce 2021 dali společně naději celé zemi rozvrácené chaotickým vládnutím kolegů z ANO a začali jsme společně dávat do pořádku hospodářství, obranu, správu země. To nejdůležitější, co má vláda dělat. Tvoje síla nebyla v exhibici a grotesce, ale ve vytrvalosti a schopnosti spojovat,“ napsala Černochová na sociální síti X.

A hned pokračovala.

„Po letech úpadku jsi naší zemi ukázal, jaká je ‚Politika, jaká má být‘. Osobně děkuji za příležitost se na tom podílet, za veškerou podporu ve prospěch obrany naší země, která je právě teď to nejdůležitější. Odvedli jsme dobrou práci a věřím, že to bude vidět! Těším se na další spolupráci v našem poslaneckém klubu.“

 

 

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek Petra Fialu přirovnal k Beatles.

Když se ‚kdesi‘ z Liverpoolu objevili Beatles, v Londýně se jim posmívali. A když se Petr Fiala objevil ‚odkudsi‘ z Brna, usmívali se v Praze. A pak Beatles dobyli nejen Londýn a Petr nejen Prahu. Petr byl a je jednou z nejkvalitnějších osobností veřejného života polistopadové ČR. A když ne dnes, budou takto o něm smýšlet a psát zítra,“ konstatoval Blažek na síti X, který kvůli bitcoinové kauze pozastavil i členství v ODS.

 

 

K situaci v ODS se vyjádřil i někdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Rozhodnutí Petra Fialy znovu nekandidovat na předsedu ODS respektuji. Premiér v nelehkých časech ruské invaze na Ukrajinu vedl vládu tak, že nikdy nebylo pochyb o hodnotové orientaci Česka. Za to mu patří dík. Teď je před námi další zásadní úkol – obnovit důvěru lidí v politiku a i přes nové složení sněmovny zajistit, že pevný příklon Česka na Západ vydrží i do budoucna. Doufám, že to bude vedle boje s korupcí a zlepšení kvality života lidí jedním z cílů i nového vedení ODS,“ napsal Ivan Bartoš.

