Macinka poslal Tchaj-wanu vzkaz ohledně Evropských hodnot

Jak ParlamentníListy.cz informovaly počátkem června, politická neziskovka Evropské hodnoty po dlouhých letech přišla o své financování ze zdrojů Ministerstva zahraničních věcí. Resort potvrdil, že šéf české diplomacie Petr Macinka dotační kohoutek zcela uzavřel.
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Neziskovka vedená Jakubem Jandou v naší zemi prosazuje výrazně protičínskou politiku a silně lobbuje za zájmy Tchaj-wanu. Organizuje besedy, konference a vozí české opoziční politiky, aktivisty či představitele české státní správy na Tchaj-wan, kde má tento lobbistický spolek od roku 2022 svou pobočku. To vše činí za peníze, které má nejen od soukromých dárců, ale také přímo od Tchaj-wanu i dalších spojeneckých vlád.
Vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě okamžitě po svém jmenování zahájila revizi dotací, které v uplynulých letech z kapes daňových poplatníků směřovaly do kapes politických neziskovek a reorganizuje různé vládní rady a další poradní orgány, kde dosud zasedali lidé, kteří fakticky prosazovali protivládní politiku. To ale není všechno. Nelze vyloučit, že čeští vládní činitelé mohou při různých příležitostech ptát svých partnerů v zahraničních vládách, jestli budou v podpoře podobných organizací v Česku pokračovat.
Příkladem může být již zmíněná neziskovka Evropské hodnoty Jakuba Jandy, která čerpá milionové částky od tchajwanské vlády. Podle vyjádření ministra zahraničních věcí Petra Macinky pro ParlamentníListy.cz by měl Tchaj-wan zvážit, zda hodlá i nadále milionovými sumami tuto neziskovku podporovat.
Rozpočet za poslední léta Evropským hodnotám klesá, zdroje jejich původních příjmů vysychají. Po opětovném nástupu Donalda Trumpa do čela Spojených států z jejich rozpočtu zmizely významné položky. Finanční dary od americké vlády přitom tvořily nejvýznamnější zdroj příjmů. Šlo o peníze přímo od vlády, amerických vládních nadací i ze zdrojů pražské ambasády Spojených států, celkově o vyšší jednotky milionů ročně.
Tento úpadek se Jandova organizace pokusila nahradit příjmy z Tchaj-wanu, ale také z Kanady, Austrálie či Japonska. Kanadské státní orgány, ministerstva či ambasády za poslední léta posílají Evropským hodnotám podstatně vyšší částky. Původně o desítky tisíc ročně, nyní to jsou sumy statisícové až milionové. Suverénně ovšem vede Tchaj-wan.
Ještě ve výroční zprávě z roku 2018 není uvedena ani jediná koruna z Tchaj-wanu a tento ostrov tam není jediným slovem uveden. To se změnilo rok poté, kdy už Evropské hodnoty kasírovaly od tchajwanské vlády 414 tisíc Kč, přičemž tato částka každým rokem narůstala. V roce 2023 pak pouze od Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, tedy od vlády Tchaj-wanu, získala Jandova lobbistická organizace bezmála 5 milionů korun. Za loňský rok šlo o necelé 2 miliony Kč.
Další tchajwanské peníze přitekly například od tamních nadací, Česko-tchajwanské obchodní komory nebo od tchajwanského miliardáře Roberta Tsaa. Celkově těmito kanály přiteklo Jakubovi Jandovi a jeho neziskovce bezmála 17 milionů korun a to počítáme zdroje, které jsou z Tchaj-wanu přiznány otevřeně.
Nelze vyloučit, že další peníze z Tchaj-peje přišly například přes prostředníky, soukromé firmy, osoby nebo zahraniční neziskovky. Tímto způsobem ParlamentníListy.cz už před devíti lety rozkryly síť neziskovek, některých čistě účelových kvůli přeposílání peněz, jejímž prostřednictvím ze zahraničí tekly Evropským hodnotám peníze od organizací George Sorose (více ZDE).
Vzorec byl jednoduchý. Soros vložil peníze do své globální neziskovky Open Society Foundation, ta dotace poslala další neziskovce například v Maďarsku, která následně dotovala buď přímo Evropské hodnoty nebo jejich pobočný spolek, který nevykazoval žádnou viditelnou činnost a finance pouze finálně daroval přímo Evropským hodnotám.
Šéf Evropských hodnot Jakub Janda s prezidentem Pavlem na starším snímku. Foto: europeanvalues.cz
Současná vláda hodlá zastavit nebo už zastavila financování Evropských hodnot a dalších podobně progresivisticky zaměřených politických neziskovek ze státního rozpočtu. Příkladem šlo Macínkovo ministerstvo zahraničí, ale též ministerstvo životního prostředí, kde vládne Filip Turek.
Kromě toho se ukazuje, že se kabinetu nebude líbit, pokud vlády našich spojeneckých zemí budou svými penězi podporovat fungování takových lobbistických spolků a politických neziskovek, které svou činností aktivně vystupují proti politice současné vlády a zahraničněpolitickému směřování České republiky.
ParlamentníListy.cz se zeptaly šéfa české diplomacie Petra Macinky, jak nahlíží na to, že Evropské hodnoty deklarují, že přijímají finanční prostředky od několika spojeneckých vlád, včetně vlády Tchaj-wanu.
„Politickou neziskovku pana Jandy - Evropské hodnoty - vnímám jako aktivistický subjekt, který je programově agresivní vůči vládě České republiky. Domnívám se, že by tchajwanská reprezentace měla zvážit, zda je v jejich zájmu podobné subjekty a jejich nátlakové aktivity dále podporovat (jak v České republice, tak přímo v Tchaj-peji), a tím zatěžovat vzájemnou politickou atmosféru,” uvedl Macinka pro ParlamentníListy.cz.
Činnost Jandovy neziskovky Evropské hodnoty, především s ohledem na jejich lobbying za zájmy cizí státní moci, tedy Tchaj-wanu, mezi českými politiky a státními organizacemi, jsme popsali v článku ZDE a ZDE. V textu rozebíráme též úzkou provázanost Evropských hodnot se zájmy současného Hradu, sponzory Petra Pavla i některými politiky bývalé Fialovy vládní garnitury.
Mgr. Petr Macinka
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