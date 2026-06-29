Sociální dávky? Nepracuješ, nedostaneš! A Ukrajinci? Politici se dle Šťastné bojí „ziskovek“

Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Jste hlavní propagátorkou změny v systému vyplácení sociálních dávek. Nevyvolá to občanské nepokoje, když dnes v Česku vedle sociálně nepřizpůsobivých, často Romů, máme v tomto ohledu snad ještě dominantnější skupinu, tedy uprchlíky z Ukrajiny?
Ano, máte pravdu Už mnoho let prosazuji změny v systému dávek. Ten je zbytečně složitý a nepřehledný. Vůbec se mi po letech praxe jeví, že každá změna je vždy větší a větší administrativní zátěží. Mé změny bych nazvala jednoduše „pracuješ, dostaneš, nepracuješ, nedostaneš“. A také je třeba jiného systému vyplácení dávek pro zdravotně postižené.
Jako obyčejná úřednice jsem moc možností něco změnit neměla. Politikům se do toho nechce zasahovat. Jsou opatrní, aby je „neničily“ neziskovky, tedy spíš „ziskovky“. Neznám (ne)ziskovku, která by živořila. Ať si každý říká, co chce, je mi to jedno.Měla jsem možnost nahlédnout do části finanční rozvahy některých neziskovek. Miluji ekonomiku a čísla, ten obor jsme studovala. To vám bylo počteníčko.
A k dávkám pro Ukrajince? Není Ukrajinec jako Ukrajinec Ti, kteří tady jsou již několik let, pracují, odvádí řádně daně, nejsou hlavními příjemci dávek.
Jiná kategorie jsou Ukrajinci, kteří do naší země přišli v souvislosti s tamním konfliktem. Někteří se snaží. S pár lidmi jsem měla možnost hovořit osobně a je mi jich moc líto. Tady pracují například v lázeňství jako pomocné síly. Stýská se jim po rodině. Mají můj obdiv. Pak jsou ale tací, kteří odešli z oblastí, kde žádné ohrožení není. Někteří z nich drze a sprostě podvádí. Čerpají dávky, a když se na to náhodou přijde, buď zdrhnou, nebo vše zaplatí. Na kolik případů se ale přijde!?
Takže, pracuješ, dostaneš, nepracuješ, nedostaneš. A spácháš tady přestupek nebo trestný čin, tak zaplatíš škodu a ne do vězení, abychom za tebe platili, ale okamžitá deportace do tvé země. K tomu je třeba zavést i častější kontroly na hranicích. Byl jsi deportován? Nemáš tady co dělat, odejdi za naše hranice. Jenže my se pořád bojíme Evropské unie. Proč? Jsme suverénní stát a doufám, že zůstaneme, navzdory přání některých.
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Zanedlouho tu máme komunální volby. Vy už dlouho "nosíte dres" strany Právo Respekt Odbornost (PRO). Jak se na tyto volby chystáte?
Nikdy jsem nebyla v žádné politické straně, dokonce ani za minulého režimu. Tak mi trvalo poměrně dlouho,.než jsem vzala do ruky tužku a opatřila přihlášku do PRO svým podpisem. Od té doby sleduji vývoj na politické scéně velmi pečlivě a jsem ráda, že jsem se takto rozhodla. Zatím jsem s postupem plnění slibů Jindry Rajchla spokojena. Je pravdou, že bych si představovala postup v plnění slibů, které naše strana voličům dala, rychlejší, ale s patnácti mandáty toho tolik neuděláte.
V Ústí nad Labem jsem se narodila, vychovala syna a několikrát jsem velmi vážně uvažovala se za ním přestěhovat jinam. Když jsem dostala nabídku na členství v PRO, řekla jsem si, že se pokusím z tohoto města udělat hezké místo pro život. Za léta, co jsem tady pracovala, je Ústí nad Labem v očích lidí z ostatních částí země jen brloh. Špinavé město, vyloučené lokality, feťáci, málo vzdělaná veřejnost a to i přesto, že je tady Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).Studenti školu vystudují a odchází. Kam? No, nejlépe do Prahy. Proč? Nejsou tady pracovní příležitosti vhodné pro vysokoškoláky.
Byla bych ráda, aby strana PRO obdržela od voličů hodně hlasů, abychom mohli v zájmu lidí v tomto městě začít konat. Nejsem zatížena žádnými skrytými finančními a jinými aférami, které by takzvaně vypluly na povrch. Nejsem spojená s žádným lobbistou, ani „přítelem po boku“. A jestli mi je něco z duše odporné, tak jsou to úplatky, lobbování a kamarádíčkování všeho druhu.
Procházím se i v postranních ulicích, na zastávkách si povídám s lidmi a poslouchám, co je štve. Ráda bych se spojila s ministerstvem práce a sociálních věcí s návrhem, aby se Ústí nad Labem stalo pilotním městem v oblastech sociální a zaměstnanosti. A k tomu i třeba v oblastech cílených na děti.
Nemusím pořádat veřejné akce, abych se dozvěděla, co by si lidé v tomto městě přáli, co je štve. Jak jsem řekla, víc se dozvím jen tak obyčejnými hovory, které jsou podložené hlavně mou letitou praxí na magistrátu. Jedenatřicet let jsem pracovala jako vedoucí sociálního odboru. Bude tedy jen a jen na voličích záležet, zda budou na volby kašlat, nebo nám dají svůj hlas a budou se moc těšit na změny. Pokud budu zvolena, nehodlám se usadit v kanceláři, ale budu stále chodit do terénu..
Pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a její partnery jako třeba PRO je Ústecký kraj, kde žijete, volebním rájem. Prý tam však mezi vámi vládnou nesváry. Co to?
Samozřejmě, že mě to netěší, když do voleb nepůjdeme spolu se stranou SPD. Po celou dobu, jsem této straně fandila. Ostatně je mi ctí, že se osobně znám s Tomiem Okamurou, Radimem Fialou i s takzvanou korunní princeznou SPD Luckou Šafránkovou.
Tady v Ústí je ve vedení SPD náměstek primátora Michal Mohr. Ty nesváry pocházejí hlavně z jeho strany. Jeho vedení odmítá s PRO spolupracovat. Zatímco naše strana chce, aby se město rozvíjelo, bylo bezpečné, aby se řešily palčivé otázky, strana SPD v osobě náměstka Mohra vůbec nepochopila, co je třeba v sociální oblasti dělat a jak postupovat důsledně a cíleně. A ne někam vlítnout, udělat průvan a zase si sednout do kanceláře.
Náměstek Mohr se těšil, že se dostane do Poslanecké sněmovny, a žádal mě o pomoc. A nyní odmítá spolupracovat. Má opatrné návrhy. Trochu bych řekla, že se bojí velmi razantních opatření. Já, ani můj kolega Tomáš Jelínek, se nebojíme ani drsných opatření. Máme vzor v Jindrovi a já zvláště mám pro strach uděláno. Nemám strach ani z Pirátů, TOP 09 a jiných stran, které se budou o přízeň voličů ucházet. Jestli chtějí mladí, lidé v produktivním věku či senioři, aby se v´tomto městě konečně něco dělo, měli by nám dát své hlasy. Jestli je dají někomu jinému, nemohou razantní změny očekávat.
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