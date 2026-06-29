Rajchl (PRO): Petr Pavel je zcela bezpáteřní lhář

Ještě před pár týdny tvrdil, že složení delegace na summit NATO je samozřejmě v kompetenci vlády.
Když zjistil, že ho Babiš do Ankary opravdu vzít nehodlá, tak otočil o 180 stupňů (jako již mnohokrát ve svém životě), začal tvrdit, že s ohledem na ústavní zvyklost má právo tam jet bez ohledu na rozhodnutí vlády, a ve své umanutosti přiživované tlakem jeho sponzorů a loutkovodičů zatáhl do politiky Ústavní soud, čímž zcela nenávratně narušil důvěru široké veřejnosti v nestrannost této instituce.
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A aby toho nebylo málo, tak nyní pro změnu tvrdí, že vláda se svým rozhodnutím neučinit z něj vedoucího delegace ocitla v rozporu s Ústavním soudem.
Já sám jsem to nešťastné předběžné opatření četl pětkrát. O tom, že by Petr Pavel měl být vedoucím delegace na summit NATO, v něm není ANI JEDNO SLOVO. Tento jeho vylhaný závěr nelze ani jakkoliv dovodit logickým výkladem výrokové části předběžného opatření ani z jeho odůvodnění.
Petr Pavel si tak toto své extrémně závažné tvrzení vyfabuloval. Kdybychom se podobného prohřešku dopustili my, bude celá opozice unisono vyřvávat, že máme odstoupit. Teď budou samozřejmě buď alibisticky mlčet (ti inteligentnější), nebo Pavlovi nadšeně tleskat (ti fanatičtější).
Ústavní soud svým nezákonným rozhodnutím stvořil naprosté monstrum, které se nyní zcela utrhlo ze řetězu a je přesvědčeno, že si může dovolit naprosto cokoliv. Měli bychom nyní udělat vše pro to, abychom jej zastavili dřív, než bude pozdě.
Nelze již nadále blahosklonně přihlížet k tomu, jak si z Ústavy dělá trhací kalendář a jak bezskrupulózně lže, kdykoliv otevře ústa. Křivé obvinění vlády, že jednala v rozporu s Ústavním soudem, nemůže být jen tak vymlčeno. Petr Pavel by se za něj měl omluvit, nebo abdikovat.
JUDr. Jindřich Rajchl
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