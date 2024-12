Odhad Vadima Petrova do 2025: Takto vám ČT bude ukazovat vládu. A takto Trumpa

Podle Petrova bude Česká televize tlačit na zvýšení koncesionářských poplatků. Což se jí může vymstít. „Příští rok bude zajímavá taktika ČT. Pokud bude i nadále preferovat stávající koalici, která schválí zvýšení poplatků, může zatvrdit opozici natolik, že zvýšení poplatků zruší a převede financování ČT pod rozpočet,“ napsal na facebooku Petrov.

Česká televize podle něho nadále bude tlačit do popředí vládní koalici. „Zjevné snahy ČT udržet probruselskou Fialovu koalici u moci vítám, protože si myslím, že už další voliče pro Fialu nezajistí, kromě těch, co už má a poplatníky bude držet i nadále v tenzi,“ myslí si radní RRTV.

Stejně výběrová bude ČT podle Petrova u referování o politice Donalda Trumpa. „ČT bude příští rok k Trumpově administrativě kritická a selektivní – potíže a konflikty bude ukazovat hodně, to pozitivní vymlčí,“ je přesvědčen Petrov. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27490 lidí

Objektiv kamer České televize pak zůstane zaměřen na východ od Slovenska. „Hlavním tématem zůstane Ukrajina, až se stane, že velká část veřejnosti bude k situaci na Ukrajině totálně lhostejná,“ poznamenal Petrov.

Dojde i ke kocovině u reportování ze Sýrie. Tam Česká televize podle Petrova přehodnotí. „Z příběhu Sýrie, která podle ČT svrhla tyrana a moci se chopily prodemokraticky orientované síly, ČT vycouvá, protože situace, jak je to z ideologického hlediska správně, začíná být momentálně nepřehledná,“ myslí si Petrov.

Na domácí scéně bude Česká televize dál uspávat pozornost diváků, myslí si člen RRTV. „A témata domácí? V Břeclavi probíhá rekonstrukce bazénu, což je kromě obsazeného Špindlu asi největší událost posledních dnů. A samozřejmě ujišťování, že rozpočet bude dodržen,“ napsal Petrov.

Měla by se analyzovat i rétorika Českého rozhlasu? „Proč nepíšu o ČRo? Jistě se na ČRo Plus odehrávají liberálně demokratické černobílé orgie, ale to nevím, protože to neposlouchám. Kdybych si mohl předplatit ČRo D dur, což je vážná hudba a Radiožurnál, klidně bych třeba i sto padesát korun dal. Tam tak ukrajinsko-bruselskou masírku nevnímám,“ poznamenal Petrov.

Podle Petrova bude příští rok přelomový, rok 2025 dokonce označil za milník. Jaká v tom bude role České televize? „Příští rok považuji za jakýsi milník. Ukrajina, Rusko, Amerika, Brusel, nová vláda ČR, situace v Německu, ve Francii, na Blízkém východě, na Korejském poloostrově, energie, uprchlíci, zbraně, zbraně, zbraně… jen je blbý, že nám ČT nepomůže se v tom orientovat,“ povzdechl si Petrov nad objektivitou české veřejnoprávní televize.

„ČT není řešením, je součástí problému. Je to jen otázka času, kdy nezávislé platformy převezmou hlavní roli při vytváření si názoru. Proto udržení svobody projevu a odvaha říkat, co si myslíme, jsou tak důležité,“ předestřel odvážnou myšlenku člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, muzikant a publicista Vadim Petrov.